Транспорт 50 минут назад

SkyUp начала продажу билетов Львов-Стамбул

Полеты в новый стамбульский аэропорт из Львова должны начаться в середине декабря

Фото: SkyUp Фото: SkyUp
Фото: SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на рейсы между Львовом и Стамбулом (Турция). Как сообщает в Facebook львовский аэропорт имени Данмила Галицкого, полеты стартуют 18 декабря.

Вылеты из Львова будут осуществляться по понедельникам в 10:00 с прилетом в Стамбул в 12:15. Обратные рейсы будут по пятницам в 18:15 с прилетом во Львов в 20:20.

Кратко и по делу в Telegram

На сайте перевозчика стоимость билетов указана от 1456 грн. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Стамбула (код IATA: IST).

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Напомним, SkyUp также анонсировала запуск с конца декабря полетов из Киева в турецкий Кайсери.

До этого компания объявила об отмене рейсов Киев — Ереван из-за использования системы ПВО в воюющей с Азербайджаном Армении.

Отметим также, что ранее этим SkyUp объявила о введении платы за регистрацию в аэропорту для большинства категорий пассажиров регулярных рейсов.

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