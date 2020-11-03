SkyUp начала продажу билетов Львов-Стамбул

Украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на рейсы между Львовом и Стамбулом (Турция). Как сообщает в Facebook львовский аэропорт имени Данмила Галицкого, полеты стартуют 18 декабря.

Вылеты из Львова будут осуществляться по понедельникам в 10:00 с прилетом в Стамбул в 12:15. Обратные рейсы будут по пятницам в 18:15 с прилетом во Львов в 20:20.

На сайте перевозчика стоимость билетов указана от 1456 грн. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Стамбула (код IATA: IST).

Напомним, SkyUp также анонсировала запуск с конца декабря полетов из Киева в турецкий Кайсери.

До этого компания объявила об отмене рейсов Киев — Ереван из-за использования системы ПВО в воюющей с Азербайджаном Армении.

Отметим также, что ранее этим SkyUp объявила о введении платы за регистрацию в аэропорту для большинства категорий пассажиров регулярных рейсов.