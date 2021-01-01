SkyUp открывает на лето рейс из Киева в Гамбург

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp открывает с 29 мая полетную программу Киев — Гамбург — Киев.

Как говорится в сообщении компаниии, полеты из аэропорта "Борисполь" во второй по величине город Германии запланированы дважды в неделю — по вторникам и субботам.

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Билеты уже доступны для покупке на сайте компании по цене от 1953 грн на рейсы Киев — Гамбург и от 2494 грн на рейсы в обратном направлении.

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Компания также напоминает, что до 7 января (кроме 1 января) на летние полеты действует скидка в 10%.

Отметим, что с 29 марта SkyUp намерена начать полеты из Киева в Берлин и Штутгарт. С 28 мая же компания собирается летать в Дюссельдорф.

При этом в декабре компания ужесточила правила поведения на борьу: нарушителям угрожает полицией и внесением в "черный спискок". Более того, SkyUp намерена прерывать полет для высадки пассажиров, отказывающихся надевать маску, в ближайшем аэропорту.