Снижение стоимости присоединения к сетям привлечет инвестиции в Украину — Саакашвили

Чтобы понизить стоимость присоединений к электросетям для потребителей надо установить ставку доходности в стимулирующем тарифе хотя бы в 2 раза больше действующей. Это поможет в стимулировании развития бизнеса в Украине, привлечении иностранных инвесторов. Об этом заявил глава исполнительного комитета Национального cовета реформ Михеил Саакашвили.

В Совете реформ заявили, что иностранные инвесторы готовы вкладывать в Украину, но для этого надо упростить и удешевить процедуру присоединения к сетям. Для этого предлагается убрать бюрократию, перевести процедуры в онлайн и обязать энергокомпании частично покрывать стоимость присоединения. Но для этого необходимо установить ставку доходности в стимулирующем тарифе для облэнерго на уровне 6%. Текущая ставка доходности, установленная НКРЭКУ на старую базу активов — 3%.

"Что касается стоимости подключений, если повысить верхний предел, как минимум в два раза, допустимые проценты, которые оставляют себе компании, теоретически, не повышая для потребителя (тариф). Энергокомпании надо заинтересовать подсоединять больше потребителей, иначе экономика не заработает", — заявил Саакашвили.

Саакашвили отметил, что таким образом Украина сможет привлекать инвестиции. "Нам нужно искусственно стимулировать создание бизнеса, рабочих мест, хотя бы сохранить существующие, а без подключения к электроэнергии, любой бизнес вам скажет, что это будет очень трудно", — отметил глава исполкома Национального Совета Реформ.

Ранее на заседании Нацсовета реформ было утверждено проведение реформы присоединения к сетям. Она включает в себя упрощение процедуры и снижения стоимости присоединения. Согласно концепции реформы, для снижения стоимости планируется перевести часть оплаты за мощность присоединения на оператора системы распределения электроэнергии. Потребитель будет оплачивать только стоимость линий электропередач, проложенных к его электроустановкам. Для того, чтобы энергокомпании могли на достаточном уровне усиливать оборудование для присоединений новых клиентов, предлагается установить ставку доходности в стимулирующем тарифе на уровне 6%.

Напомним, ранее и.о министра энергетики Ольга Буславец заявила, что принятые НКРЭКУ параметры стимулирующего регулирования не позволяют провести реформу для удешевления присоединения. По мнению министра, регулятор должен пересмотреть параметры принятой методологии.