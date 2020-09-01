В Украине цена на электроэнергию почти на треть выше, чем в ЕС — СМИ

В августе электроэнергия в Украине подорожала на 9%, в результате чего, цены выше, чем в Евросоюзе, уже на треть.

Как сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные ГП "Оператор рынка", цена электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ) в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) за август выросла на 8,5%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, цена электроэнергии на РСВ составила 1 298 грн/ МВтч. При этом, в Бурштынском энергоострове цена за месяц снизилась на 1,5% до 1 658 грн/ МВтч.

По данным Еврокомиссии, на спотовом рынке (в том числе и на РСВ) Бурштынского энергоострова средняя цена электроэнергии в первом квартале 2020 года была самой высокой в ​​Европе и составляла 52,9 евро за МВтч.

Для остальной Украины (Объединенная энергетическая система) цена составляла 46,9 евро — это третье место в Европе по дороговизне. Между этими двумя украинскими показателями Греция с ценой 50,4 евро за МВтч.

Средняя цена в Евросоюзе составила 33,5 евро за МВтч, что на 40% меньше средней цены в ОЭС Украины и почти на 60% ниже цены Бурштынского энергоострова.

В соседней Румынии цена на электроэнергию на спотовом рынке была на 13% дешевле, чем в Украине, в Словакии дешевле на 40%, в Польше — более, чем на 15%.

Самая низкая цена была в Норвегии (15 евро/МВтч) и Швеции (17 евро/МВтч).

Напомним, в начале июня Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершил стадию сбора и анализа доказательств по делу о злоупотреблениях акционерным обществом "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в зоне "Бурштынского энергоострова".

В свою очередь, в ДТЭК заявили, что информация о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове, которая была обнародована на сайте НКРЭКУ, недостоверна.

Читайте также: НКРЭКУ нашла новый способ повысить цены на электроэнергию для промышленности

Холдинг потребовал от НКРЭКУ обнародовать на сайте регулятора мониторинг рынка, на который они ссылаются. А также привлечь к оценке ситуации в "Бурштынском энергоострове" независимых европейских экспертов.

В ноябре компания ДТЭК заявила о необходимости ограничивать работу Бурштынской теплоэлектростанции из-за импорта электрической энергии из России и Беларуси.

После этого АМКУ обязал принять меры для предотвращения ограничения производства электрической и тепловой энергии на Бурштынской ТЭС, что может привести к созданию дефицита электроэнергии в западных регионах Украины.

"Бурштынский энергоостров" — особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Исторически сложилось, что эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от "материковой" Украины.