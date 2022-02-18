Из-за дополнительного давления, неправомерных действий правоохранительных и контролирующих органов власти на бизнес Союз украинских предпринимателей создал Центр защиты бизнеса.

17 февраля Союз украинских предпринимателей (СУП) запустил работу Центра защиты бизнеса. Цель его создания – усиление функции защиты предпринимателей от неправомерных действий или бездействия со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

Основными направлениями работы Центра являются:

Безосновательные уголовные производства, в том числе в вопросах обысков, бездействия правоохранительных органов и т.п. Угрозы корпоративной безопасности, противодействие рейдерству, а также бездействие правоохранительных органов при защите бизнеса как потерпевшей стороны в уголовных производствах.

Налоговые вопросы, включая случаи блокирования налоговых накладных, включение в перечень рисковых, неправомерные акты проверок и штрафы.

Неправомерные действия контролирующих органов и органов лицензирования.

Неправомерные действия государственных органов по таможенным вопросам.



"Союз украинских предпринимателей первым из ведущих бизнес-ассоциаций стал на защиту честного и прозрачного украинского бизнеса, обеспечивая публичную поддержку и профессиональную юридическую помощь. Почти за 6 лет мы проработали более 60 обращений от предпринимателей. Из них за прошлый год 22, а с начала этого года уже получили 8 запросов. Общий объем активов в обработанных кейсах составил более 12,9 млрд гривен. Поэтому сегодня в ответ на растущий спрос мы усиливаем эту функцию, чтобы не только расширить направления работы, но еще более системно и эффективно менять украинское законодательное поле и бизнес-климат", — отметила исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова.

К работе Центра защиты бизнеса уже присоединились 11 юридических компаний, каждая из которых будет вести свое направление защиты или обеспечивать работу "Горячей линии" — инструмент для экстренных обращений предпринимателей за юридической поддержкой.

Оказывать поддержку в работе с репутационными рисками и консультировать по публичным заявлениям от имени предприятий, обращающихся в Центр, будет агентство "Эффективные коммуникации".

Помимо непосредственной работы с обращениями Центр защиты бизнеса также будет стремиться к системному решению проблемных вопросов на законодательном уровне.

Провайдерами услуг стали такие компании: Адвокатское бюро "Анастасия Гурская", Адвокатское объединение Arzinger, Группа компаний Delta International Services Group, Аудиторская группа "Капитал Плюс", Palianychko&partners Law office, Nota Group, Юридическая фирма Bargen, Адвокатское объединение "Сайн Харенко", Юридическая компания "Правое дело", Адвокатское Объединение "Августум", Агентство «Эффективные коммуникации".