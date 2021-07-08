Стабилизацию цен на продовольствие можно ожидать к 2031 году — ООН

Мировые цены на большинство сельскохозяйственных товаров, в том числе на продовольственные, стабилизируются в ближайшее десятилетие.

Об этом говорится в докладе, подготовленном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — OECD) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), передает agroinvestor.ru.

Указано, что самая сильная динамика роста цен наблюдалась в апреле 2021 года, к началу мая продукты питания подорожали на 4,8%, побив десятилетний рекорд.

Старший экономист ООН Абдул-Реза Аббасиан считает причиной этого резкий рост спроса на кукурузу в Китае, сильную засуху в Бразилии и глобальное увеличение потребления растительных масел и сахара в мире.

При этом глобальная инфляция приводит к повышению цен не только на продовольствие. В странах ОЭСР цены в апреле побили 12-летний рекорд: такого подорожания там не было с 2008 года.

Согласно докладу, мировые цены на продукты питания росли из-за увеличения потребления биодизеля в мире, снижения потребления мяса, засухи в Бразилии, которая привела к сокращению производства сахара, резко выросшего спроса на кукурузу в Китае, а также из-за того, что производство пальмового масла странами-экспортерами не успевает за растущими потребностями его потребителей.

По мнению экспертов, уже в ближайшие годы цены скорректируются, а затем на фоне увеличения производства и замедления роста спроса несколько снизятся.

"В ближайшие 10 лет спрос на сельскохозяйственную продукцию будет повышаться медленнее обычного — в среднем на 1,2% в год, тогда как в последние 10 лет он увеличивался на 2,2% в год", — говорится в документе.

При этом мировое производство в этот период будет расти на 1,4% в год. Из ожидаемого к 2030 году роста производства агрокультур 87% будет обеспечено за счет динамики в растениеводстве, 6% — за счет расширения землепользования и 7% — за счет увеличения интенсивности возделывания сельскохозяйственных культур, считают аналитики.

Также ожидается, что значительная доля прогнозируемого роста производства скота и рыбы будет обусловлена увеличением производительности. Увеличение поголовья также внесет значительный вклад в рост производства животноводческой продукции в странах с формирующейся экономикой и странах с низким уровнем дохода, говорится в докладе.

Авторы документа также прогнозируют, что урожайность зерновых будет расти в среднем на 1% в год за счет увеличения разновидности семян и повышения эффективности используемых ресурсов. Сдерживать рост производства будут ограниченный доступ к новым технологиям и нехватка инвестиций.

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Согласно прогнозам, за 10 лет производства зерновых в мире увеличится на 336 млн т. Основное увеличение по пшенице ожидается за счет Индии, России и Украины, прирост производства кукурузы обеспечат США, Китай и Бразилия. Производство сои в мире к 2030 году достигнет 441 млн т, что более чем вдвое превысит общий урожай других масличных, который будет на уровне 179 тысяч тонн.

В свою очередь глобальное предложение мяса к 2030 году вырастет до 374 млн тонн. Большую часть прироста обеспечат Китай, Бразилия и США, прогнозируют аналитики. Основным драйвером сектора будет мясо птицы.

Производство молока в мире будет увеличиваться в среднем на 1,7% в год — быстрее, чем большинство других секторов — и превысит 1 млрд тонн.

Как сообщалось, Украина производит в 3 раза больше зерна, чем способна потребить самостоятельно.

Напомним, по данным ООН, глобальный индекс цен на продовольствие повысился на 39,7%, а темпы роста признали самыми быстрыми за последние 10 лет.