StarLightMedia запускает новый международный телеканал на открытом спутнике

6 марта медиагруппа StarLightMedia получила лицензию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на международный канал ICTV Ukraine.

Вещание телеканала начнется 16 марта в эфире в свободном доступе. Такие сроки старта телеканала согласованны с офисом президента Украины, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

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Трансляция будет осуществляться преимущественно на базе телеканала ICTV и его информационных программ, а также будет включать развлекательные передачи Нового канала и СТБ.

Президент StarLightMedia Александр Богуцкий выразил надежду, что ICTV Ukraine будут смотреть не только в Крыму и на временно оккупированных наших землях, не только украинцы в России, но и во всем мире.

Новый международный канал не будет дублировать сетку закодированных вещателей полностью, а будет включать те телевизионные продукты, вещание которых в открытом доступе будет согласовано с правообладателями контента.