Бизнес 50 минут назад

StarLightMedia запускает новый международный телеканал на открытом спутнике

Вещание телеканала ICTV Ukraine начнется на открытом спутнике c 16 марта

StarLightMedia запускает новый международный телеканал на открытом спутнике StarLightMedia запускает новый международный телеканал на открытом спутнике
Фото с сайта itc.ua

6 марта медиагруппа StarLightMedia получила лицензию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на международный канал ICTV Ukraine.

Вещание телеканала начнется 16 марта в эфире в свободном доступе. Такие сроки старта телеканала согласованны с офисом президента Украины, сообщает пресс-служба медиахолдинга. 

тв

Подпишитесь на канал DELO.UA

Трансляция будет осуществляться преимущественно на базе телеканала ICTV и его информационных программ, а также будет включать развлекательные передачи Нового канала и СТБ. 

Президент StarLightMedia Александр Богуцкий выразил надежду, что ICTV Ukraine будут смотреть не только в Крыму и на временно оккупированных наших землях, не только украинцы в России, но и во всем мире.

Читайте также:
Нацсовет по телевидению выдал лицензию телеканалу для Донбасса "ДОМ"

Новый международный канал не будет дублировать сетку закодированных вещателей полностью, а будет включать те телевизионные продукты, вещание которых в открытом доступе будет согласовано с правообладателями контента.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинские телеканалы запустят на спутнике международные версии в открытом доступе
Украинские телеканалы запустят на спутнике международные версии в открытом доступе
ФК "Шахтер" запускает первый в Украине клубный телеканал
ФК "Шахтер" запускает первый в Украине клубный телеканал
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ
Официальный телевизионный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: по всей стране ввели карантин

  2. В Украине начали дешеветь бензин и дизтопливо

  3. Кабмин намерен ввести карантин в учебных заведениях и запретить массовые мероприятия — СМИ

  4. В правительстве нашли руководителя в Министерство энергетики

  5. США и Евросоюз предоставили военную технику для украинской армии почти на 150 млн долларов

Загрузка...