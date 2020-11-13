Стартувала остання хвиля набору на програму "Інтернатура бізнесу 2.0" для підприємців

3 листопада перші учасники вже почали навчатися на програмі "Інтернатура бізнесу 2.0", а зараз вже стартувала друга та остання хвиля набору на програму. Про це повідомили організатори навчання.

Вони додали, що програма включає багато практичних відпрацювань, а також "класику бізнесу", без якої нікуди. Оновлена та доповнена програма "Інтернатура бізнесу 2.0" допоможе вам:

1. Створити ефективну організацію для роботи;

2. Управляти фінансовими потоками бізнесу, забезпечуючи прибуткову діяльність в кризу;

3. Освоїти інструменти збільшення рівня продажів та Digital-marketing.

Навчання проходе в онлайн-режимі. Графік модулів наступний:

Модуль 1. Ефективна організація: 24-26 листопада, з 10 до 15 години;

Модуль 2. Фінанси та команда: 1-3 грудня, з 10 до 15 години;

Модуль 3. Маркетинг та продажі: 8-10 грудня, з 10 до 15 години

Тренери програми:

• Руслан Бельтюков — досвід у сфері управління понад 20 років, пройшов шлях від рекламного агента до директора рекламного холдингу (8 підприємств). Президент ГО Всеукраїнська асоціація керівників бізнесу;

• Олександр Білоус — бізнес-тренер із стратегічного та процесного управління, бізнес-моделювання у Львівському центрі розвитку малого бізнесу;

• Михайло Чорний — голова громадської організації "Аналітично-інформаційний центр стратегічного розвитку суспільства".

Програма розрахована на власників і керівників бізнесу, топ-менеджерів та осіб, які хочуть започаткувати власну справу Дніпропетровської області. Участь у програмі безкоштовна.

Після проходження 80% програми кожен учасник отримає сертифікат. Реєстрація на програму триває до 23 листопада (включно).

Програму "Інтернатура бізнесу 2.0" розроблено та фінансовано з обласного бюджету Департаментом економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. Виконавець програми Громадська школа бізнесу.

Дізнатися деталі можна тут, а зареєструватися за посиланням. Також задати запитання можна за телефоном та електроною поштою: 098 74 69 497 (Олег), sten.oleh@gmail.com