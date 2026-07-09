Стажер по-українськи: коли пенсіонери можуть принести компанії мільйони/державі мільярди

Коли ми обговорюємо демографічні виклики, розмова майже завжди переходить на мову цифр: видатки бюджету, дефіцит Пенсійного фонду та соціальні виплати. Але за цією аналітикою криється реальна людська історія. Мова про сотні тисяч фахівців старшого віку, які мають і сили, і прагнення залишатися в професії, але перед якими ринок праці просто зачиняє двері.

Давайте відразу розставимо крапки над "і". Йдеться не про те, щоб люди працювали якомога довше або відкладали вихід на пенсію за будь-яку ціну. Ні. Йдеться про право вибору. Якщо людина хоче залишатися в професії та бути економічно активною, вона не повинна ставати "незручною" для роботодавця лише через те, що відсвяткувала певний ювілей.

На цю проблему чудово проливає світло звіт Всесвітнього економічного форуму (WEF) "The Longevity Dividend". Його автори пропонують подивитися на довголіття не як на демографічний тягар, а як на економічну можливість. Але давайте чесно: ця можливість не запрацює сама собою, поки ми не позбудемося проблеми ейджизму.

Як упередження ламають кар'єри

Що таке ейджизм на практиці? Це набір стереотипів: "Їм важко вчитися", "Вони не дружать з технологіями", "Простіше взяти когось молодшого". Хорошого фахівця просто не кличуть на співбесіду, не вкладають у його навчання або поблажливо вважають, що його кар’єрний потенціал уже вичерпано.

Уявіть собі: за спільними оцінками WEF та компанії Marsh, до 2040 року країни OECD можуть недоотримати майже 500 млрд дол. лише через те, що люди 55-70 років не залучені до роботи повною мірою. Це не просто "соціальна несправедливість", це прямі економічні збитки.

Статистика теж невблаганна: люди 55+ шукають роботу в середньому на сім тижнів довше, ніж молодь. І це лише верхівка айсберга. Багато хто після численних відмов втрачає віру в можливість знайти роботу і поступово виходить з ринку праці.

Як у світі працює зайнятість без вікового бар'єру

Тож давайте ставити питання правильно. Проблема не в тому, що люди віком 55+ не хочуть чи не можуть працювати. Проблема в ринку праці, який не вміє створювати для них нормальні умови входу, повернення, продовження кар’єри або перекваліфікації. Рішення не має зводитися до гасла "працюйте довше". Якщо люди хочуть продовжувати кар'єру, компанії мають дати їм реальні інструменти для цього.

У звіті WEF є хороший приклад із британського будівельного сектору. Проєкт має назву ConstructED від благодійної організації ProAge. Там досвідченим майстрам, яким уже важко працювати фізично, допомагають ставати менторами, тренерами чи оцінювачами кваліфікацій. Тобто людина не випадає з професії, а її досвід просто отримує нову форму застосування.

Як зазначає Eurofound у звіті "Keeping older workers in the labour force" за 2025 рік, підтримка старших працівників має ґрунтуватися не на очікуванні, що люди просто працюватимуть довше, а на створенні гнучких форматів зайнятості, які дозволяють залишатися на ринку праці за власним вибором.

Наприклад, у Нідерландах є такий механізм як generation pact. Це колективна угода, за якої старші працівники плавно зменшують робоче навантаження для збереження здоров’я, а звільнені години чи робочі місця передаються молодим фахівцям. В даному випадку застосовується модель 80-90-100: людина працює 80% часу, отримує 90% зарплати, а пенсійні внески зберігаються на рівні 100%. Це дозволяє поступово зменшувати навантаження для старшого покоління, не втрачаючи при цьому зв’язку з професією.

У тому ж звіті Eurofound наводить приклад Чехії, де в межах проєкту FLEXI роботодавці можуть отримувати підтримку, якщо залучають старших працівників до наставництва менш досвідчених колег. Також підтримуються формати job-sharing, зокрема для працівників 60+. Тобто досвід старшого працівника перетворюється на конкретну функцію – передачу знань, адаптацію молодших кадрів і збереження людини в економічній активності.

Досвід як актив, а не бар'єр

Вік – це не термін придатності. У різновікових командах стається справжня синергія: старші діляться мудрістю, досвідом та витримкою, молодь приносить нові підходи та драйв. Виграє не одна група – виграє вся команда і бізнес.

Тому працевлаштування людей старшого віку – це про здоровий ринок праці, де резюме оцінюють не за роком народження, а за навичками і готовністю бути корисним.

Для України ця дискусія особливо важлива. Ми вже живемо в умовах серйозних демографічних викликів, браку кадрів і потреби відновлювати економіку. Тому втрачати людей лише через вік – це все одно, що під час відбудови відмовлятися від частини власного фундаменту. Питання в тому, коли нарешті роботодавці перестануть бачити у віці загрозу – і почнуть бачити в ньому можливість.