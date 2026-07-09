Стажер по-украински: когда пенсионеры могут принести компании миллионы/государству миллиарды

Когда мы обсуждаем демографические вызовы, разговор почти всегда переходит на цифры: расходы бюджета, дефицит Пенсионного фонда и социальные выплаты. Но за этой аналитикой кроется реальная человеческая история. Речь о сотнях тысяч специалистов постарше, имеющих и силы, и стремление оставаться в профессии, но перед которыми рынок труда просто закрывает двери.

Давайте сразу расставим точки над "i". Речь идет не о том, чтобы люди работали как можно дольше или откладывали выход на пенсию любой ценой. Нет. Речь идет о праве выбора. Если человек хочет оставаться в профессии и быть экономически активным, он не должен становиться "неудобным" для работодателя только потому, что отпраздновал определенный юбилей.

На эту проблему прекрасно проливает свет отчет Всемирного экономического форума (WEF) "The Longevity Dividend". Его авторы предлагают посмотреть на долголетие не как на демографическое бремя, а как на экономическую возможность. Но давайте честно: эта возможность не заработает сама собой, пока мы не избавимся от проблемы эйджизма.

Как предубеждения ломают карьеры

Что такое эйджизм на практике? Это набор стереотипов: "Им тяжело учиться", "Они не дружат с технологиями", "Проще взять кого-нибудь помладше". Хорошего специалиста просто не зовут на собеседование, не вкладывают в его обучение или снисходительно считают, что его карьерный потенциал уже исчерпан.

Представьте: по общим оценкам WEF и компании Marsh, к 2040 году страны OECD могут недополучить почти 500 млрд дол. только потому, что люди 55-70 лет не вовлечены в работу в полной мере. Это не просто "социальная несправедливость", это прямой экономический ущерб.

Статистика тоже неумолима: люди 55+ ищут работу в среднем на семь недель дольше молодежи. И это только верхушка айсберга. Многие после многочисленных отказов теряют веру в возможность найти работу и постепенно выходят с рынка труда.

Как в мире работает занятость без возрастного барьера

Поэтому давайте ставить вопросы правильно. Проблема не в том, что люди в возрасте 55+ не хотят или не могут работать. Проблема в рынке труда, не умеющая создавать для них нормальные условия входа, возвращения, продолжения карьеры или переквалификации. Решение не должно сводиться к лозунгу "работайте дольше". Если люди хотят продолжать карьеру, компания должна дать им реальные инструменты для этого.

В отчете WEF хороший пример из британского строительного сектора. Проект называется ConstructED от благотворительной организации ProAge. Там опытным мастерам, которым уже тяжело работать физически, помогают становиться менторами, тренерами или оценщиками квалификаций. То есть человек не выпадает из профессии, а его опыт просто получает новую форму применения.

Как отмечает Eurofound в отчете "Keeping older workers in the labour force" за 2025 год, поддержка старших работников должна основываться не на ожидании, что люди будут просто работать дольше, а на создании гибких форматов занятости, позволяющих оставаться на рынке труда по собственному выбору.

К примеру, в Нидерландах есть такой механизм как generation pact. Это коллективное соглашение, при котором старшие работники плавно уменьшают рабочую нагрузку для сохранения здоровья, а освобожденные часы или рабочие места передаются молодым специалистам. В данном случае применяется модель 80-90-100: человек работает 80% времени, получает 90% заработной платы, а пенсионные взносы сохраняются на уровне 100%. Это позволяет постепенно уменьшать нагрузку для старшего поколения, не теряя при этом связи с профессией.

В том же отчете Eurofound приводит пример Чехии, где в рамках проекта FLEXI работодатели могут получать поддержку, если привлекают старших работников к наставничеству менее опытных коллег. Также поддерживаются форматы job-sharing, в частности, для работников 60+. То есть опыт старшего работника превращается в конкретную функцию – передачу знаний, адаптацию младших кадров и сохранение человека в экономической активности.

Опыт как актив, а не барьер

Возраст – это не срок годности. В разновозрастных командах происходит настоящая синергия: старшие делятся мудростью, опытом и выдержкой, молодежь приносит новые подходы и драйв. Выигрывает не одна группа – выигрывает вся команда и бизнес.

Поэтому трудоустройство людей постарше – это о здоровом рынке труда, где резюме оценивают не по году рождения, а по навыкам и готовности быть полезным.

Для Украины эта дискуссия особенно важна. Мы уже живем в условиях серьезных демографических вызовов, нехватки кадров и необходимости восстанавливать экономику. Поэтому терять людей только по возрасту – это все равно, что во время восстановления отказываться от части собственного фундамента. Вопрос в том, когда, наконец, работодатели перестанут видеть в возрасте угрозу – и начнут видеть в нем возможность.