Энергетика 40 минут назад

Суд отменил штраф "ДТЭК Востокэнерго" на 1,7 млн грн за низкие запасы угля на ТЭС

Энергогенерирующая компания смогла доказать, что не виновата в критическом падении запасов топлива на складах

Кураховская ТЭС "Востокэнерго". Фото: Википедия Кураховская ТЭС "Востокэнерго". Фото: Википедия
Кураховская ТЭС "Востокэнерго". Фото: Википедия

Донецкий окружной административный суд 14 июля признал противоправным и отменил постановление Нацкомиссии по регулированию сфер энергетики и коммунальных услуг №395 от 10 марта наложении штрафа в размере 1,7 млн грн на ООО "ДТЭК Востокэнерго" (Курахово, Донецкая область) за необеспечение ТЭС надлежащими запасами угля в зимний период.

Как говорится в решении суда, он также решил взыскать с НКРЭКУ в пользу "ДТЭК Востокэнерго" 22,7 тысячи грн судебного сбора. Решение, однако, еще может быть обжаловано в течение месяца.

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Суд отмечает, что 4 ноября 2020 года Министерство энергетики изменило установленный ранее прогнозный баланс востребованности электроэнергии, а в декабре по командам диспетчера оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") истец был вынужден увеличить производство электроэнергии, что привело к большему и непредсказуемому использованию угля.

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"Исходя из прогнозного баланса, утвержденного Минэнерго 28 апреля 2020 года, и даже с учетом изменения прогнозного баланса 4 ноября истцом было обеспечено наличие гарантированного запаса угля на конец ноября — начало декабря 2020 года, то есть до момента резкого увеличения потребления и изменения прогнозного баланса на декабрь-2020 уровень запасов угля соответствовал редакции прогнозного баланса, действовавшего на момент начала осенне-зимнего периода 2020/2021, и значительно превышал требования по гарантированным запасам", — говорится в решении.

Суд согласился с доводами "ДТЭК Востокэнерго", что истощение складских запасов угля прямопропорционально зависит от увеличения производства электроэнергии, которое произошло не по собственной инициативе истца, а именно в связи с изменением прогнозного баланса Минэнерго и соответствующими диспетчерскими командами "Укрэнерго" как оператора системы передачи.

"Соответствующие обстоятельства не оспаривались ответчиком. В отзыве на иск ответчик отмечает, что по его запросу "Укрэнерго" подтвердило предоставление соответствующих команд и выполнение их истцом. То есть судом достоверно установлено, что вины истца в уменьшении складов угля и, как следствие, в нарушении предписаний действующего законодательства относительно обязанности обеспечивать гарантированный запас угля на складах нет", — решил суд.

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Напомним, что 10 марта НКРЭКУ решила оштрафовать на 1,7 млн грн сразу три структуры энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, включая "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго".

До этого в "Укрэнерго" заявили, что запасы угля на ТЭС и ТЭЦ с начала ноября 2020 года уменьшились в 8,3 раза, до 301,1 тысячи тонн, и составляли лишь 34% от минимально необходимого уровня.

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