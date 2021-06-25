Светильники скандинавский стиль. Как создать интерьер в скандинавском стиле

Скандинавский стиль: северное тепло в четырех стенах

Когда вы думаете о таких странах, как Норвегия, Швеция или Финляндия, вы можете думать только о морозе и долгих часах "тьмы". Скандинавский стиль отвечает именно этому суровому климату, предлагая теплый, гостеприимный и минималистичный интерьер.

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Необходимые ингредиенты

Правильный рецепт скандинавской мебели включает следующие ингредиенты:

свет: белый и чистый, крайне необходим в странах Северной Европы, где световое время сокращено; белый цвет: преобладающий в скандинавском стиле, делающий комнаты еще светлее; дерево: излюбленный материал скандинавского дизайна, натуральный и экологически чистый; функциональность: характеристика каждого предмета мебели и объекта, позволяющая максимально эффективно использовать пространство.

Это основные ингредиенты, которые различаются в зависимости от стиля, цвета, интерьера и деталей. Но как воссоздать настоящую скандинавскую атмосферу? Рассказываем.

Назад к истокам

Понимание происхождения скандинавского дизайна необходимо для его воссоздания. Сейчас это модно, но норвежцы, шведы, исландцы и датчане сделали свои первые шаги в этом стиле еще в 1920-х годах, используя натуральные материалы, такие как дерево для мебели. Эти же материалы впоследствии удовлетворяли потребности массового производства, начиная с 1950 года, создавая устойчивую, функциональную и доступную по цене мебель.

Однако то, что сегодня также известно как скандинавский стиль, имеет значение, выходящее за рамки простого дизайна: мебель должна быть не только функциональной, но и создавать ощущение благополучия и расслабления в каждом уголке дома. Помните, что в скандинавском стиле предпочтение отдается геометрической мебели с точными формами. Никакой "случайной" мебели или аксессуаров здесь не обнаружено. Научитесь выбирать изделия с простыми и четкими линиями, определять контрасты и избегайте слишком громоздких дизайнов!

И был свет

В скандинавских странах, где время естественного освещения ограничено, надлежащее освещение является основным требованием. Неслучайно скандинавский стиль предпочитает откровенные, чистые, без бликов светлые тона. Свет также отражается белым цветом, который преобладает на стенах, и мягкими цветами мебели, текстиля.

Почему бы не превратить свою кухню в нордический, яркий и уютный очаг? Освежите стены в белом цвете, выберите мебель того же цвета с деревянной отделкой. Большой стол из березы или ели идеально подходит не только для приема всей семьи, но и для сытных обедов и ужинов с друзьями. Не забудьте про свет: торшер в стиле минимализма или с деревянным штативом завершает световой каркас идеальной кухни в скандинавском стиле. Большой выбор светильников в скандинавском силе представлен в магазинах Брилле.

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50 оттенков черного и белого

Игра контрастов черного и белого отличает особый тип скандинавского стиля — финский. Это более современный тип мебели с чистыми и элегантными линиями, в котором используется черный цвет во всех его оттенках.

Научитесь измерять контрасты, выбирая этот цвет для деталей: черная ваза может найти свое место в гостиной с белыми стенами, черными кожаными стульями и аксессуарами разных оттенков серого, такими как рама, подушки или кованая люстра. Может быть, даже винтажный предмет, который придаст комнате вневременной шарм и, прежде всего, наполнит светом!

Природа и цвета

Матовая или лакированная древесина всегда играет главную роль в оформлении скандинавского стиля: полы, мебель, светильники, лампы… Все в скандинавском стиле, начиная с материалов, цветов и тканей, напоминает природу. Выберите паркет для своей спальни; дополните его белой матовой деревянной дверью и старинными розовыми стенами. Выбирайте ткани нейтральных оттенков, такие как лен и хлопок, чтобы придать комнате датский романтический акцент. А перед сном не забудьте выключить абажур из белого дерева и рисовой бумаги с цветочными мотивами.

В качестве напольного покрытия можно использовать камень, например, норвежский сланец черного или серого оттенков.

Белый цвет хорошо выделит ванную комнату в виде керамики, которая окружает стены, в то время как дерево никогда не перестает радовать глаз в мебели — дубовой или сосновой с чистыми и простыми линиями. Здесь тоже не должно быть недостатка в свете: для освещения ванной комнаты достаточно прозрачного стеклянного потолочного светильника с деревянной отделкой и белых светодиодов, которые ненавязчиво освещают всю комнату.

Какие аксессуары подходят для идеального скандинавского стиля?

Скандинавская мебель не лишена деталей, но будьте осторожны, чтобы не переборщить. С этими аксессуарами вы не ошибетесь:

мягкие ткани и мягкие одеяла для диванов и кроватей;

украшения с мотивами, напоминающими темы природы;

светильники мягких цветов и чистый свет для большего ощущения тепла и благополучия.

Ищете оригинальные идеи оформления? Лучший источник вдохновения для поиска подходящих деталей — это путешествия. И не только для посещения фьордов, но и для того, чтобы окунуться в аутентичную атмосферу скандинавского стиля и найти новые идеи, чтобы вдохнуть свежий воздух в свой дом.

Можно сказать, что скандинавский стиль — это стиль жизни, который выделяется своей аутентичностью и традициями, но также представляет свои современные варианты. Что делает его уникальным, так это постоянный поиск идеального сочетания креативности, элегантности и функциональности, что выражается в линейном дизайне с органическими формами, ярких и, прежде всего, незабываемых.