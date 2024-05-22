Тільки не це: про червоні лінії у розвитку власного бренду

Діана має власне виробництво рослинного м’яса. У цьому бізнесі вона 5 років, але її компанія не має бажаного рівня впізнаваності, вакансії закриваються з четвертого разу, а знайомі не можуть пояснити чим вона займається. Вона чула про важливість власного бренду, навіть сходила на вебінар і намалювала квадрат розвитку. Вже рік вона співпрацює з відомою агенцією, пише пости в соцмережах і відвідує галузеві конференції. Але відчуває, що щось іде не так. Вона розуміє, що в її житті нічого не змінилося, а пости читає лише мама та підлеглі. Діана майже зневірилися та щиро бажає розібратися, що можна покращити?

Що може бути не так з комунікацією?

Власники бізнесу часто прагнуть суспільного визнання. Деякі розповідають про свої продукти, інші - показують експертність у своїй ніші. Для когось це спосіб показати свою приналежність до групи, або просто продемонструвати свій успіх. Але залишатися при цьому автентичним, ділитися цінним та надихати - нелегке завдання. Комунікація є ключовою в управлінні та лідерстві, але залежно від її якості та спрямованості вона може як підсилити, так і знецінити у очах оточення.

У спільноті маркетологів, яку у партнерстві з Laba створила В2С директорка Kyivstar Тетяна Лукинюк, провели опитування - що вас відштовхує, коли хтось розвиває свою публічність. 63% респондентів зазначили, що найбільше їм не подобається, коли людина хоче здаватися тим, ким вона не є в реальному житті, та використовує експертизу інших для комунікації себе.

На другому місці маркетологи відмітили “випячування”, “успішний успіх”, не підкріплений доказами (53%). Наприклад, коли вивели на іноземний ринок новий бренд, який ще не окуповується, але вже навчаєте інших як це робити. Третє та четверте місце розділили знецінення аудиторії з позиції “зараз розповім, як треба” (35%), а також шаблонний контент і скопійовані креативи (34%). Інші варіанти, які набрали менше 30% - привласнення здобутків команди з відсутністю згадки причетних, яскраве життя з-за кордону у дні великих прильотів, нав’язливість в інфопросторі та виставлення предметів розкоші на показ.

На жаль, часто трапляється, що за модною публічністю відсутня людина зі світоглядом - експертиза може виявитися не справжньою, повідомлення - не унікальними та такими, що не несуть користі для читача, а досягнення, які транслюють - фальшиві чи отримані за рахунок праці інших людей.

З 80 українських маркетологів 73 відмітили, що спостерігають, як в їх оточенні гонитва за кількістю публікацій переважає їх змістовність.

“Багато людей помилково сприймають розвиток особистого бренду, як створення ідеалізованого образу себе. Вони прагнуть приховати свої недоліки та недосконалості, створивши штучний фасад, який, на їхню думку, привабить аудиторію. Однак справжній особистий бренд ґрунтується на автентичності та щирості. Люди тягнуться до тих, хто здатен бути собою, хто не боїться показати свої слабкості та поділитися своїми людськими переживаннями”, - розповідає Ніна Міщенко, бренд-стратегиня, експертка з комунікацій, бізнес-журналістка і викладачка курсу “Інтегровані маркетингові комунікації” UCU Business School (Львів).

Це явище можна пояснити ego thinking - способом мислення, коли людина діє та мислить переважно з позиції свого "я", власних інтересів і потреб, не враховуючи бажань інших - у цьому переконана Оксана Семенюк, менторка в організаційних та особистих трансформаціях з більш ніж 20-річним досвідом роботи у міжнародному середовищі.

“Наше суспільство все ще залишається під впливом радянської спадщини, де часто важливіше виглядати успішним, ніж справді реалізовувати себе. Або коли люди щось говорять, щоб сказати, а не щоб послухати інших. Часто за таким "випячуванням" стоять незадоволені потреби. В дитинстві люди могли не отримали задоволення потреби у визнанні, коли почали будувати розуміння себе та своєї унікальності. Потім вони несуть цю потребу в дорослий світ у вигляді привертання уваги до себе в будь-який спосіб.Інша проблема - ми схильні більше вірити словам, аніж діям.

Ми не завжди вміємо відстежувати людей за їх вчинками. Звідси такий високий рівень інфоцигантства та кейсів на кшталт Спартака Суботи Оксана Семенюк менторка в організаційних та особистих трансформаціях

З експертками погоджується Уляна Колодій, засновниця комунікаційної агенції UK comms:

“Все частіше ті, хто розвиває особистий бренд, надто завзято прагнуть створення саме бренду, забуваючи при цьому про особистість. Ідеальні фото, картинка успішного успіху, легкі гроші і тяга до безтурботності. Частина з тих, хто «розкручує» особистий бренд створюють ілюзію розкішного життя, що часто не співвідноситься з реальністю”, - ділиться пані Уляна.

“Інший варіант – експертна експертність, за якою часто стоїть відсутність будь-якого практичного досвіду. Особливо дивують бізнес-коучі, консультанти, ментори, у яких або ніколи не було власного бізнесу, або який був, але його важко назвати успішним. Але це не так страшно. Зрештою, пропозицію формує попит, якщо аудиторія готова споживати контент таких експертів, може платити за це своїм гаманцем, значить подібного буде тільки більшати. Куди гірше, якщо псевдо-експерти говорять на теми, що напряму повʼязані зі здоровʼям – дієтологи, фітнес-тренери, реабілітологи, психологи. Коли дивлюсь на величезну аудиторію блогерів, лідерів думок, які без жодної профільної освіти намагаються давати рекомендації, повʼязані зі здоровʼям, ось тоді стає справді лячно".

І тут важливо розуміти, що не лідери думок, блогери чи знаменитості вирішують як нам жити, що робити і що споживати, а тільки ми, включаючи аналітичний розум, критичне мислення і свій життєвий досвід обираємо що робити з цією інформацією. Уляна Колодій засновниця комунікаційної агенції UK comms

Чи можна жити по-іншому?

Про помилки говорити завжди легше, ніж про те, як виправити ситуацію. Наші експертки багато років допомагають великому бізнесу, громадському сектору та органам державної влади у трансформації та розбудові ефективних комунікацій. Ось коротко про їхнє бачення нарощування публічності.

“Мені імпонує західна традиція, де більше уваги приділяється самопізнанню та внутрішньому росту. Розвиток особистого бренду - це, в першу чергу, подорож в себе. Дослідження своєї reason to live and share, значимості для інших людей. Для такої комунікації варто сформувати свою ціннісну пропозицію. Мова про конкурентну вибірку, яку ви пропонуєте саме для вашої аудиторії, відштовхуючись від ваших спроможностей. Тоді людям стає з вами простіше мати справу - вони розумітимуть що від вас чекати, про що ви є, а про що - ні. Українські лідери повинні переосмислити цей підхід, керуючись не лише досягненнями, але і співвідношенням своїх цінностей з потребами аудиторії. Ці шальки терезів мають залишатися в гармонії, не порушуючи цієї рівноваги,” - розповідає Оксана Семенюк.

Своїми правилами створення успішних особистих брендів ділиться Ніна Міщенко.

Правило №1: Люди довіряють тим, кому можуть вірити

Коли ви щирі та відкриті, ви будуєте довіру зі своєю аудиторією. Це робить їх більш схильними до того, щоб прислухатися до вас, поважати вашу думку та підтримувати вас.

Правило №2: Автентичність робить вас унікальним

У світі, де всі намагаються бути кимось іншим, виділитися з натовпу може бути складно. Але коли ви будете собою, ви природним чином виділитесь і привернете увагу людей, які цінують вашу унікальність.

Правило №3: Автентичність робить вас доступним

Коли люди бачать, що ви справжні, вони відчувають себе більш комфортно, зв'язуючись з вами. Вони знають, що ви така ж людина, як і вони, і що ви розумієте їхні проблеми та переживання. Звичайно, це не означає, що ви повинні розкривати всі особисті таємниці у своєму контенті. Важливо встановити межі та вирішувати, що ви хочете поділитися зі світом. Але важливо бути щирим у тому, що ви ділитеся, і уникати створення фальшивого образу себе.

Правило №4: Будьте послідовними

Збудувати успішний особистий бренд неможливо за ніч. Це потребує часу, зусиль та відданості справі. Продовжуйте створювати якісний контент і спілкуватися зі своєю аудиторією, і з часом ви побачите результати.

Правило №5: Не бійтеся бути іншими

Якщо ви робите те, що роблять усі інші, вас не помітять. Не бійтеся ризикувати та робити щось нове та інноваційне.

Правило №6: Зосередьтеся на стосунках

Особистий бренд — це не лише про вас. Це про те, щоб налагодити стосунки з людьми, які вас цікавлять. Приділяйте час спілкуванню зі своєю аудиторією та відповідайте на їхні коментарі та повідомлення.

Ще одну слушну пораду додає Уляна Колодій:

“Варто виходити за рамки онлайну, бо кількість аудиторії, підписників чи переглядів - це далеко не показник довіри чи лояльності. Рекомендації, особистий NPS, бажання працювати саме з вами, кількість звернень та запитів на співпрацю, – це те, що може бути показником та орієнтиром чи рухаєтесь ви у правильному напрямку”.

Нарощування публічності, регулярна комунікація - це дієвий інструмент досягнення власних цілей. І ним точно варто користуватися та експерементувати, не боятися проявлятися. “Люди чують те, що їм кажуть і не чують те, що їм не кажуть” - золоте правило комунікації, сформоване Андрієм Федорівим. Але пам’ятайте, що змістовність повідомлень і вміння бути корисним мають превалювати над формою. Формуйте власну цінність, комунікуйте та надихайте інших!