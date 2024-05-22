Только не это: о красных линиях в развитии собственного бренда

Диана имеет свое производство растительного мяса. В этом бизнесе она 5 лет, но у ее компании нет желаемого уровня узнаваемости, вакансии закрываются с четвертого раза, а знакомые не могут объяснить чем она занимается. Она слышала о важности своего бренда, даже сходила на вебинар и нарисовала квадрат развития. Уже год она сотрудничает с известным агентством, пишет посты в соцсетях и посещает отраслевые конференции. Но чувствует, что что-то идет не так. Она понимает, что в ее жизни ничего не изменилось, а посты читает только мама и подчиненные. Диана почти отчаялась и искренне желает разобраться, что можно улучшить?

Что может быть не так с коммуникацией?

Владельцы бизнеса часто стремятся к общественному признанию. Некоторые рассказывают о своих продуктах, другие – показывают экспертность в своей нише. Для кого-то это способ показать свою принадлежность к группе или просто продемонстрировать свой успех. Но оставаться при этом аутентичным, делиться ценным и вдохновлять – нелегкая задача. Коммуникация является ключевой в управлении и лидерстве, но в зависимости от качества и направленности она может как усилить, так и обесценить в глазах окружающих.

В сообществе маркетологов, которое в партнерстве с Laba создала В2С директор Kyivstar Татьяна Лукинюк, провели опрос - что вас отталкивает, когда кто-то наращивает свою публичность. 63% респондентов отметили, что им не нравится, когда человек хочет казаться тем, кем он не является в реальной жизни, и использует экспертизу других для коммуникации себя.

На втором месте маркетологи отметили "выпячивание", "успешный успех", не подкрепленный доказательствами (53%). К примеру, когда вывели на иностранный рынок новый бренд, который еще не окупается, но уже учите других как это делать. Третье и четвертое место разделили обесценивание аудитории с позиции "сейчас расскажу как надо" (35%), а также шаблонный контент и скопированные креативы (34%). Другие варианты, набравшие менее 30% – присвоение достижений команды с отсутствием упоминания причастных, яркая жизнь из-за границы в дни больших прилетов, навязчивость в инфопространстве и выставление предметов роскоши напоказ.

К сожалению, часто случается, что по модной публичности отсутствует человек с мировоззрением - экспертиза может оказаться не настоящей, сообщения - не уникальными и не несущими пользы для читателя, а транслируемые достижения - фальшивые или полученные за счет труда других людей.

Из 80 украинских маркетологов 73 отметили, что наблюдают, как в их окружении погоня за количеством публикаций перевешиает их содержательность.

“Многие люди ошибочно воспринимают развитие личного бренда, как создание идеализированного образа себя. Они стремятся скрыть свои недостатки и несовершенства, создав искусственный фасад, который, по их мнению, привлечет аудиторию. Однако настоящий личный бренд основывается на подлинности и искренности. Люди тянутся к тем, кто способен быть собой, не боится показать свои слабости и поделиться своими человеческими переживаниями”, – рассказывает Нина Мищенко , бренд-стратегиня, эксперт по коммуникациям, бизнес-журналистка и преподавательница курса "Интегрированные маркетинговые коммуникации" UCU Business School (Львов).

Это явление можно объяснить ego thinking - образом мышления, когда человек действует и мыслит преимущественно с позиции своего "я", собственных интересов и потребностей, не учитывая желаний других - в этом убеждена Оксана Семенюк , менторка в организационных и личных трансформациях с более чем 20-летним опытом работы в международной среде.

“Наше общество все еще остается под влиянием советского наследия, где часто важнее выглядеть успешным, чем действительно реализовывать себя. Или когда люди что-то говорят, чтобы сказать, а не послушать других. Часто за таким "выпячиванием" стоят неудовлетворенные потребности. В детстве люди могли не удовлетворить потребность в признании, когда начали строить понимание себя и своей уникальности. Затем они несут эту потребность во взрослый мир посредством привлечения внимания к себе любым способом. Другая проблема – мы склонны больше верить словам, чем действиям.

Мы не всегда умеем отслеживать людей за их поступками. Отсюда такой высокий уровень инфоцигантства и кейсов типа Спартака Субботы Оксана Семенюк менторка в организационных и личных трансформациях

С экспертами соглашается Ульяна Колодий, основательница коммуникационного агентства UK comms:

“Все чаще те, кто развивает личный бренд, слишком упорно стремятся к созданию именно бренда, забывая при этом о личности. Идеальные фото, картинка успешного успеха, легкие деньги и тяга к беззаботности. Часть из «раскручивающих» личный бренд создают иллюзию роскошной жизни, которая часто не соотносится с реальностью», – делится госпожа Ульяна.

Другой вариант – экспертная экспертность, за которой часто стоит отсутствие какого-либо практического опыта. Особенно удивляют бизнес-коучи, консультанты, менторы, у которых либо никогда не было собственного бизнеса, либо какой был, но его трудно назвать успешным. Но это не так ужасно. В конце концов, предложение формирует спрос, если аудитория готова потреблять контент таких экспертов, может платить за это своим кошельком, значит, подобного будет только увеличиваться. Куда хуже, если псевдоэксперты говорят на темы, которые напрямую связаны со здоровьем – диетологи, фитнес-тренеры, реабилитологи, психологи. Когда смотрю на огромную аудиторию блоггеров, лидеров мнений, без всякого профильного образования пытающихся давать рекомендации, связанные со здоровьем, вот тогда становится действительно страшно".

И здесь важно понимать, что не лидеры мнений, блоггеры или знаменитости решают, как нам жить, что делать и что потреблять, а только мы, включая аналитический ум, критическое мышление и свой жизненный опыт, выбираем, что делать с этой информацией. Уляна Колодий основательница коммуникационного агентства UK comms

Можно ли жить по-другому?

Об ошибках говорить всегда легче, чем исправить ситуацию. Наши эксперты много лет помогают крупному бизнесу, общественному сектору и органам государственной власти в трансформации и развитии эффективных коммуникаций. Вот коротко об их видении наращивания публичности.

“Мне импонирует западная традиция, где больше внимания уделяется самопознанию и внутреннему росту. Развитие личного бренда – это, в первую очередь, путешествие в себя. Исследование своей reason to live and share, значимости других людей. Для такой коммуникации следует сформировать свое ценностное предложение. Речь о конкурентной выборке, которую вы предлагаете именно для вашей аудитории, отталкиваясь от ваших возможностей. Тогда людям становится с вами проще иметь дело – они будут понимать, что от вас ждать, о чем вы есть, а о чем – нет. Украинские лидеры должны переосмыслить этот подход, руководствуясь не только достижениями, но и соотношением своих ценностей с потребностями аудитории. Эти чаши весов должны оставаться в гармонии, не нарушая этого равновесия,” - рассказывает Оксана Семенюк .

Своими правилами создание успешных личных брендов Нина Мищенко .

Правило №1: Люди доверяют тем, кому могут верить

Когда вы искренни и открыты, вы строите доверие к своей аудитории. Это делает их более склонными к тому, чтобы прислушиваться к вам, уважать ваше мнение и поддерживать вас.

Правило №2: Подлинность делает вас уникальным

В мире, где все пытаются быть кем-нибудь другим, выделиться из толпы может быть сложно. Но когда вы будете собой, вы естественным образом выделитесь и привлечете внимание людей, которые ценят вашу уникальность.

Правило №3: Подлинность делает вас доступным

Когда люди видят, что вы подлинны, они чувствуют себя более комфортно, связываясь с вами. Они знают, что вы такой же человек, как они, и что вы понимаете их проблемы и переживания. Конечно, это не значит, что вы должны раскрывать все личные секреты в своем контенте. Важно установить границы и решить, что вы хотите поделиться с миром. Но важно быть искренним в том, что вы делитесь и избегать создания фальшивого образа себя.

Правило №4: Будьте последовательны

Построить успешный личный бренд невозможно за ночь. Это требует времени, усилий и преданности делу. Продолжайте создавать качественный контент и общаться со своей аудиторией и со временем вы увидите результаты.

Правило №5: Не бойтесь быть другими

Если вы делаете то, что делают все остальные, вас не заметят. Не бойтесь рисковать и делать что-нибудь новое и инновационное.

Правило №6: Сосредоточьтесь на отношениях

Личный бренд – это не только о вас. Это о том, чтобы наладить отношения с интересующими вас людьми. Уделяйте время общению со своей аудиторией и отвечайте на их комментарии и сообщения.

Еще один дельный совет добавляет Ульяна Колодий :

“Следует выходить за рамки онлайна, потому что количество аудитории, подписчиков или просмотров – это далеко не показатель доверия или лояльности. Рекомендации, личный NPS, желание работать именно с вами, количество обращений и запросов на сотрудничество – это то, что может быть показателем и ориентиром, двигаетесь ли вы в правильном направлении”.

Наращивание публичности, регулярная коммуникация – это действенный инструмент достижения собственных целей. И им точно следует пользоваться и экспериментировать, не бояться проявляться. "Люди слышат то, что им говорят и не слышат то, что им не говорят" - золотое правило коммуникации, сформированное Андреем Федоровым. Но помните, что содержательность сообщений и умение быть полезным должны превалировать над формой. Формируйте собственную ценность, общайтесь и вдохновляйте других!