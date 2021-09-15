Бизнес 20 минут назад

Тонкости патентования: что нужно учесть бизнесу при разработке и выводе продукта на рынок

Патентный поверенный о том, что такое "патентные заросли" и как запустить продукт без рисков обвинения в нарушении патентных прав

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В деловом английском есть выражение patent thicket — его дословный перевод — "патентные заросли". Это ситуация, когда в той или иной индустрии много совпадающих патентов, которые при этом принадлежат разным компаниям. Соответственно, они могут перекрывать другим выход на рынок, препятствовать внедрению инновации.

С другой стороны, каждый защищает свою разработку, свою интеллектуальную собственность и свое место под солнцем. Особенно в растущем технологическом секторе, телекоммуникациях. Например, смартфоны с их функционалом — пожалуй, они возглавили бы рейтинг патентных зарослей, если бы он существовал. Впрочем, запутаться может любой, кто что-либо создает или совершенствует в этом быстро меняющемся мире.

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Итак, что учесть при разработке и выводе на рынок своего продукта, дабы не запутаться в зарослях из патентов и избежать череды последующих судебных исков?

Прежде всего, необходимо провести патентное исследование. В идеале — составить патентный ландшафт, по результатам которого будут понятны основные действующие игроки, "закрытые" патентами технологии, а также те, которые не охраняются патентами или уже вышли из-под патентной охраны по истечении лет.

Искать нужно не только патенты, но и поданные заявки на патенты — и те, и другие могут помешать производить продукт или использовать технологию по причине того, что они уже чьи-то и находятся под охраной. Патентные документы публикуются национальными и региональными патентными ведомствами на официальных ресурсах, доступны в онлайновых базах данных.

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Важно помнить, что патент действует ограниченный период времени — как правило 10 лет для полезных моделей и 20 лет для изобретений, а также на определенной территории. Если патент вышел из-под охраны, можете свободно его использовать. Соответственно, если технология запатентована в Канаде, а вы планируете производить и продавать продукт только в Украине и Европе, можете это делать без рисков обвинения в нарушении патентных прав.

Если вы нашли схожий запатентованный продукт, но, по вашему мнению, у вас лучше и инновационнее, например, добавлен новый датчик или способ передачи данных, это отнюдь не гарантия того, что завтра не получите иск. Риски обвинения в нарушении прав никуда не деваются. В истории есть хороший пример — швейная машинка Singer, создатель которой в свое время усовершенствовал уже существующую машинку, оснащенную иглой с ушком, и развернул ее производство в США и Европе.

Суд в итоге он проиграл, хотя в целом войну выиграл. Хоть и немалой ценой. Потому, изначально лучше посоветоваться со своим патентным поверенным и дать правильную оценку лежащих в основе изобретения технологий, исследовать на патентную чистоту. Тем более, если планируете привлекать инвестиции. Чем меньше риски судебных разбирательств, тем больше вероятность того, что проект поддержат инвесторы.

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Однако, даже если риски нарушения прав есть, не стоит отчаиваться. Постарайтесь договориться с владельцем патента. Патентное лицензирование — абсолютно нормальная мировая практика, и многие компании, даже конкурирующие, предоставляют друг другу лицензии на использование технологий. Конечно, не бесплатно, но выпуск продукта на рынок — тоже затратный процесс. Проведите переговоры с владельцами патентов о праве на использование запатентованной технологии.

К слову, в некоторых индустриях есть так называемые "патентные пулы". Это объединения компаний, которые занимаются лицензированием и кросс-лицензированием продуктов в различных индустриях. По сути, они агрегируют и занимаются координацией и менеджментом патентных прав по определенной технологии. Начиная от технологии кодирования видеоизображений HEVC и заканчивая сбором и администрированием патентов в сфере медицинского каннабиса. Так что не спешите отказываться от своих планов.

Источник фото: Depositphotos

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