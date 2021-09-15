Тонкости патентования: что нужно учесть бизнесу при разработке и выводе продукта на рынок

В деловом английском есть выражение patent thicket — его дословный перевод — "патентные заросли". Это ситуация, когда в той или иной индустрии много совпадающих патентов, которые при этом принадлежат разным компаниям. Соответственно, они могут перекрывать другим выход на рынок, препятствовать внедрению инновации.

С другой стороны, каждый защищает свою разработку, свою интеллектуальную собственность и свое место под солнцем. Особенно в растущем технологическом секторе, телекоммуникациях. Например, смартфоны с их функционалом — пожалуй, они возглавили бы рейтинг патентных зарослей, если бы он существовал. Впрочем, запутаться может любой, кто что-либо создает или совершенствует в этом быстро меняющемся мире.

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Итак, что учесть при разработке и выводе на рынок своего продукта, дабы не запутаться в зарослях из патентов и избежать череды последующих судебных исков?

Прежде всего, необходимо провести патентное исследование. В идеале — составить патентный ландшафт, по результатам которого будут понятны основные действующие игроки, "закрытые" патентами технологии, а также те, которые не охраняются патентами или уже вышли из-под патентной охраны по истечении лет.

Искать нужно не только патенты, но и поданные заявки на патенты — и те, и другие могут помешать производить продукт или использовать технологию по причине того, что они уже чьи-то и находятся под охраной. Патентные документы публикуются национальными и региональными патентными ведомствами на официальных ресурсах, доступны в онлайновых базах данных.

Важно помнить, что патент действует ограниченный период времени — как правило 10 лет для полезных моделей и 20 лет для изобретений, а также на определенной территории. Если патент вышел из-под охраны, можете свободно его использовать. Соответственно, если технология запатентована в Канаде, а вы планируете производить и продавать продукт только в Украине и Европе, можете это делать без рисков обвинения в нарушении патентных прав.

Если вы нашли схожий запатентованный продукт, но, по вашему мнению, у вас лучше и инновационнее, например, добавлен новый датчик или способ передачи данных, это отнюдь не гарантия того, что завтра не получите иск. Риски обвинения в нарушении прав никуда не деваются. В истории есть хороший пример — швейная машинка Singer, создатель которой в свое время усовершенствовал уже существующую машинку, оснащенную иглой с ушком, и развернул ее производство в США и Европе.

Суд в итоге он проиграл, хотя в целом войну выиграл. Хоть и немалой ценой. Потому, изначально лучше посоветоваться со своим патентным поверенным и дать правильную оценку лежащих в основе изобретения технологий, исследовать на патентную чистоту. Тем более, если планируете привлекать инвестиции. Чем меньше риски судебных разбирательств, тем больше вероятность того, что проект поддержат инвесторы.

Однако, даже если риски нарушения прав есть, не стоит отчаиваться. Постарайтесь договориться с владельцем патента. Патентное лицензирование — абсолютно нормальная мировая практика, и многие компании, даже конкурирующие, предоставляют друг другу лицензии на использование технологий. Конечно, не бесплатно, но выпуск продукта на рынок — тоже затратный процесс. Проведите переговоры с владельцами патентов о праве на использование запатентованной технологии.

К слову, в некоторых индустриях есть так называемые "патентные пулы". Это объединения компаний, которые занимаются лицензированием и кросс-лицензированием продуктов в различных индустриях. По сути, они агрегируют и занимаются координацией и менеджментом патентных прав по определенной технологии. Начиная от технологии кодирования видеоизображений HEVC и заканчивая сбором и администрированием патентов в сфере медицинского каннабиса. Так что не спешите отказываться от своих планов.

Источник фото: Depositphotos