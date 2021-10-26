IT и Телеком 1 час назад

"Укрпочта" за 7,8 млн евро заменит устаревшее программное обеспечение

В соответствии с условиями соглашения предусматривается поставка 43 тысячи лицензий на использование нового ПО

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

"Укрпочта" до конца 2022 года планирует заменить устаревшее программное обеспечение в стационарных отделениях на новую фронт-офисную систему, а также полностью автоматизировать работу передвижных отделений и почтальонов (в городах и селах).

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", в рамках финансирования по кредитной программе ЕБРР проведен тендер на поставку программного обеспечения для стационарных и передвижных отделений почтовой связи.

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Победителем по тендерной процедуре ЕБРР стала ирландская компания Escher Group (IRL) Ltd — мировой лидер трансформации почтовых операторов, предложившая цену по контракту в 7,8 млн евро. Ее программное обеспечение (ПО) работает у более чем 30 почтовых операторов мира.

Благодаря этому соглашению "Укрпочта" введет в отделениях специально созданную платформу Escher Riposte, которая упростит операции и значительно улучшит скорость и качество обслуживания клиентов.

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По информации "Укрпочты", новое решение позволит обеспечить онлайн- и офлайн-режим работы с поддержкой предоставления услуг клиентам на устройствах Android. Параллельно с завершением автоматизации сельских отделений работники почты даже в самом маленьком населенном пункте перейдут на электронный документооборот, откажутся от бумажных документов и счетов.

Кроме услуг в электронном виде в устройстве почтальона есть весь перечень задач, которые необходимо выполнить в течение рабочего дня. Перед выходом на маршрут не потребуется печатать дополнительно формы и бланки. Также снизится до минимума количество информации, которую необходимо вносить при предоставлении услуг.

Кроме этого, клиенты смогут рассчитываться как наличными, так и банковской картой, независимо от канала и места обслуживания (даже в селах). Это ускорит как внутренние процессы — формирование электронных отчетов вместо бумажных, так и обслуживание клиентов в отделениях — сократится время обслуживания, поскольку вместо печати бумажных форм и квитанций клиент сможет поставить электронную подпись на экране устройства.

Как заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, предприятие находится на финишной прямой, чтобы цифровизировать все процессы и полностью отказаться от бумажных документов и счетов в отделениях.

"Escher, с которым мы заключаем соглашение, является мировым лидером в разработке специального программного обеспечения для почтовых администраций. Подобное нашему ПО они разрабатывали для почты Канады, Норвегии, Вьетнама. Единственная, но очень важная разница для Украины, немного усложняющая задачу для нашего партнера, — это необходимое требование, чтобы новая система работала онлайн и офлайн, с интернетом или без. Таким образом, даже в самых отдаленных селах, где нет стабильной связи, наши работники передвижных отделений смогут проводить все операции в электронном формате. Все данные автоматически загружаются, когда команда вернется на точку базирования с хорошим интернет-покрытием", — рассказал Смелянский.

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В соответствии с условиями соглашения предусматривается поставка 43 тысячи лицензий на использование этого ПО, а также предоставление дополнительных услуг по технической поддержке в течение 4 лет и доработка ПО в случае необходимости.

Следующим шагом цифровизации "Укрпочты" будет внедрение CRM-системы, которая позволит анализировать информацию о потребителях, видеть историю операций клиента, какими услугами он чаще всего пользуется в "Укрпочте".

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" запускает передвижные отделения, или, говоря попросту, почтомобили, чтобы запустить цифровые услуги в самые дальние уголки Украины. 

Напомним, 28 августа "Укрпочта" с целью верификации или идентификации клиентов для проведения всех операций начала принимать е-паспорта в мобильном приложении "Дія".

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