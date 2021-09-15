"Укрпочта" привезет цифровые услуги в села на почтомобилях: как это будет работать

"Укрпочта" запускает передвижные отделения, или, говоря попросту, почтомобили, чтобы принести цифру в самые дальние уголки Украины. В рамках стратегии по автоматизации уже в ближайший год компания автоматизирует отделения в селах, где проживает более 1200 жителей, ко всем остальным приедет почтомобиль. Об этом во время представления почтомобилей рассказал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский. Как выглядит передвижная почта, сколько сел охватит и почему это должно быть удобнее для граждан — в материале Delo.ua.

Украина продолжает оцифровываться, и на этот путь вступил государственный почтовый оператор. Компании невыгодно содержать отделения в небольших селах, поэтому еще в 2018 году со 130 автомобилей стартовал проект передвижных отделений. В 2020 году еще 500 автомобилей поехали по Киевской, Одесской, Херсонской, Черновицкой, Закарпатской и Черкасской областях страны. Однако при этом необходимо обслуживать огромную базу клиентов.

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Суть проекта достаточно проста: нет смысла содержать почтальона в населенном пункте, где живет меньше 1200 жителей, на 0,2 ставки, если можно оплачивать работу передвижного отделения, которое будет "кочевать" из села в село. "В селах сейчас VIP-сервис, — говорит СЕО "Укрпочты" Игорь Смелянский. — Особенно если отделение без компьютера, я не знаю, когда оно открылось, почтальоны подстраиваются под жителей". По его словам, машина будет приезжать по расписанию, но при этом и товаров для всевозможных нужд привезет больше, чем любой почтальон, и посылку доставит.

"Укрпочта" станет единственной компанией, которая впервые в истории Украины обеспечит доступность цифровых и банковских услуг в каждом населенном пункте страны", — сказал Игорь Смелянский. По его словам, сейчас только 4% населенных пунктов "охвачены" банкоматами и банковскими отделениями. При этом 37% украинцев не имеют банковских счетов вообще, поэтому компания все же планирует купить банк и оказывать финансовые услуги.

Финансирует проект "Укрпочта" совместно с ЕБРР. Соглашение подписали в ноябре прошлого года, инвестиции — 33 млн евро на закупку и оборудование автомобилей. Еще 20 млн евро потратят на доавтоматизацию стационарных отделений в селах, где больше 1200 жителей, — туда закупят компьютеры. Кроме того, оператор собирается интегрировать новые IT-системы.

"Укрпочта" привлекла почти 100 млн евро инвестиций на масштабную программу модернизации логистической сети и почтовых отделений", — уточнил Марк Магалецкий, заместитель директора ЕБРР в Украине.

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Сами машины — бело-желтые "пирожки" от "ситроена", в брендовых цветах. Внутри — полноценный кабинет: на полочках разложены письма, есть стол и стул для начальника почтового отделения. Банковский терминал — если кому-то необходимо заплатить за что-то или, наоборот, снять наличку, почта предлагает и такую услугу. Причем если интернет-соединения в селе не будет, ничего страшного, оплату все равно можно будет провести, а синхронизация с основным сервером "Укрпочты" пройдет, когда появится связь.

Всего таких почтомобилей до конца 2022 года планируют запустить почти 1800, чтобы покрыть еще 17 областей, а значит, всю Украину. Таким образом, подсчитали в компании, более 10 млн человек получат доступ к цифровым услугам.

Работать передвижные отделения будут по старому графику работы почты. К примеру, в Винницкой области, которую как раз привлекают к проекту, в одном из сел почта работает три дня в неделю: в понедельник, во вторник и в четверг. По словам местных жителей, почтальон — местная жительница — выходит на работу в 11 утра и, пока не привезут почту из района, работает на месте: принимает платежи, оказывает различные почтовые услуги. Почту привозят после 14, приняв ее, почтальон отправляется по селу.

Теперь будет по-другому: в то же время (или в другое время, согласованное с местными жителями, обещают в "Укрпочте") будет приезжать почтомобиль с тремя сотрудниками внутри. Начальник останется на месте оказывать услуги — для этого у местных громад будут просить стол в сельраде. А почтальон с водителем (это может быть и один человек) отправляются по селу развозить почту с посылками и предлагать товары (печенье, мыло, то, что обычно продается в отделениях) населению. Тем сотрудникам, которые сейчас работают на 0,2 ставки, предложат полный рабочий день, но уже в почтомобиле. Что касается старых отделений, их либо отдадут обратно владельцу — громаде, либо продадут.

Для комфорта сотрудников автомобиль тепло- и шумоизолирован, там есть GPS, кондиционер и печка.

Одно такое отделение будет обслуживать условный круг. "Радиус работы авто — 30 километров", — сказал Игорь Смелянский. На адаптацию местных жителей к новому формату, по опыту, требуется около двух месяцев.