Транспорт 30 минут назад

"Укрзализныця" назначила 4 поезда из Польши в Киев на 20 марта

Купить билеты можно исключительно онлайн по фиксированной цене

"Укрзализныця" назначила 4 поезда из Польши в Киев на 20 марта "Укрзализныця" назначила 4 поезда из Польши в Киев на 20 марта
Фото:newsone.ua

"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда из польского города Пшемысль в Киев на 20 марта. Соответствующее сообщение было опубликовано в телеграм-канале "Укрзализныци".

График отправления и прибытия поездов следующий:

  • №717/718 (отправится из Пшемысля в 02:30 и прибудет в Киев в 11:32);
  • №709/710 (отправление из Пшемысля в 10:18, прибытие в Киев в 19:26);
  • №705/706 — 716/715 (отправление из Пшемысля в 13:10, прибытие в Киев в 22:17);
  • №715/716 — 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:45, прибытие в Киев в 00:46 21 марта).

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему УЗ booking.uz.gov.ua. Цена — 270 грн.

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Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса. А с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Напомним, ранее Delo.ua рассказывало за сколько можно купить билет на эвакуационные рейсы компании SkyUp.

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