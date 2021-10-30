"Укрзализныця" переводит график поездов на зимнее время

С 31 октября 2021 года поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Как сообщает пресс-служба "АО Укрзализныця", время отправления и прибытия поездов в билетах указывается с учетом этого перехода.

В УЗ отмечают, что в билетах на поезда указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.

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"Поэтому пассажирам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также встречающим на вокзале друзей или гостей, следует быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", — говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Напомним, в ночь с 30 на 31 октября 2021 года в Украине переведут стрелки часов на час назад. Таким образом, с воскресенья украинцы начнут жить по зимнему времени.

В сентябре 2020 года заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект об отказе от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Однако 19 марта 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов в Украине.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начали изучать возможность отмены перехода на летнее время еще осенью 2017 года.

4 марта 2019 года Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента проголосовал за то, чтобы отложить отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе.