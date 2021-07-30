"Укрзализныця" продлила маршруты двух пригородных электричек

Для улучшения обслуживания пассажиров в пригородном сообщении региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" продлила маршруты двух поездов.

Как сообщает пресс-служба УЗ, с 31 июля электропоезд сообщением Киев — Малин будет курсировать до станции "Коростень", а с 1 августа электричка Киев — Мироновка — до станции "Цветково".

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Электропоезд № 6629 сообщением Киев — Малин — Коростень будет курсировать ежедневно с 31 июля. Он будет отправляться из Киева (Пригородный вокзал) в 20:35, прибытие в Коростень в 01:10.

Обратно электропоезд № 6604 сообщением Коростень — Малин — Киев (Святошино) по удлиненным маршруту будет курсировать с 1 августа. Он будет отправляться от станции "Коростень" в 03:10 и прибывать в Киев (Святошино) в 6:39.

В пути следования поезда предусмотрены остановки на станциях "Пирожковская", "Головки", "Тишев", "Осиповка", "130 км", "Чоповичи", "Мелени", "140 км", "Стремигород", "Новаки", "Шатрище", "Древлянка".

Электропоезд № 6704/6703 сообщением Киев — Мироновка — Цветково будет курсировать по удлиненному маршруту с 1 августа. Отправление из Киева (Северная платформа) в 8:31, прибытие на станцию ​​"Цветково" в 12:43.

Поезд будет ездить в Мироновку по действующему графику, далее будет останавливаться на таких станциях: "Таганча" 11:43 — 11:44, "Сотники" 11:55 — 11:56, "Корсунь" 12:06 — 12:07, "Городище" 12:27 — 12:28, "Хлистуновка" 12:36 — 12:37.

В обратном направлении поезд № 6726/6725 будет курсировать с 1 августа, отправление со станции "Цветково" в 15:05, остановки на таких станциях: "Хлистуновка" 15:11- 15:12, "Городище" 15:20 — 15:21, "Корсунь" 15:38 — 15:39, "Сотники" 15:47 — 15:48, "Таганча" 15:57 — 15:58. Движение от Мироновки будет по действующему графику с прибытием в Киев (платформа Северная) в 19:11.

В УЗ отмечают, что благодаря новому маршруту жители ряда населенных пунктов Черкасской области смогут без пересадки на другие поезда добраться в Киев, до сих пор такую ​​пересадку нужно было сделать по станции "Мироновка".

Железнодорожники добавили, что удобный график курсирования электропоезда также позволяет жителям региона максимально эффективно использовать свое время.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" восстанавливает движение еще двух пригородных электропоездов в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, "Укрзализныця" завершает капитально-восстановительный ремонт очередного электропоезда для регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". При этом новациями поезда являются специальные держатели для перевозки велосипедов.

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