Установка увлажнителя, покупка вытяжки на кухню: как защитить жилье от вирусов и бактерий

Какие меры советуют предпринять медики, чтобы защитить себя и своих близких от острых респираторных вирусных инфекций? Поможет ли установка вытяжки устоять перед простудой? Как проверить уровень влажности воздуха в помещении? Ответы на все эти вопросы доступны немного ниже.

Антивирусные советы: что делать, чтобы не болеть

Специалисты утверждают, что забота о состоянии иммунитета на протяжении всего года — это лучшая инвестиция в собственное здоровье. Употребление витаминов, природных иммуностимуляторов и полезных для организма микронутриентов — "программа-минимум" для каждого современного человека.

Что еще нужно делать, чтобы надолго забыть о простудных заболеваниях?

Установка устройств для вентилирования

Регулярное проветривание помещения и использование специального оборудования для очистки воздушной массы позволяет уменьшить концентрацию вредоносных микроорганизмов в жилых помещениях примерно на 75-80%.

Для обеспечения качественного и эффективного воздухообмена необходим монтаж:

функциональной кухонной вытяжки любого типа (купольной, каминной, наклонной);

производительных вытяжных вентиляторов в ванной комнате и туалете.

Качественные вытяжки для кухни и вентиляторы для санузла не только фильтруют воздух, но и удаляют неприятные запахи. Кроме того, они препятствуют размножению грибков на тех поверхностях, которые постоянно контактируют с водой.

Приобретение увлажнителя воздуха

Сухость воздуха в жилом помещении — одна из главных причин болезненности и уязвимости его обитателей. Обилие бытовой пыли и недостаточная влажность — факторы, которые оказывают губительное влияние на слизистые оболочки носа, глаз и полости рта. Их пересыхание провоцирует снижение иммунитета — ухудшение показателей сопротивляемости организма. Результат — часты простуды и аллергические реакции.

Нормализовать влажность воздуха позволяет функциональный увлажнитель или мощная мойка воздуха. Чтобы отслеживать концентрацию влаги в конкретном помещении, следует использовать бюджетный термогигрометр.

Регулярная уборка

В периоды эпидемий убираться в доме следует в несколько раз чаще, чем обычно. Специалисты рекомендуют мыть полы не реже, чем один раз в два дня (чем чаще, тем лучше).

Для уборки целесообразно использовать моющие средства с дезинфицирующим эффектом или роботы-пылесосы, которые во время клининга обрабатывают поверхности ультрафиолетом.

Также в потенциально опасное время в каждой комнате стоит оставить по бутылочке антисептика, а для ванной приобрести хорошее антибактериальное мыло.