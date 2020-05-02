В апреле оптовые цены на дизтопливо рухнули на 20%

В апреле средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте упала на 23% — с 16,40 до 12,70 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Так, стоимость бензовозных партий в Коростене (Житомирская обл) за месяц упала на 3,60 грн/л — с 15,80 до 12,20 грн/л. Спотовые цены на терминале в Новоград-Волынском обвалились на 3,75 грн/л — с 15,95 до 12,20 грн/л.

Еще более существенно за прошедший месяц цены упали в портах — на 4,1 грн/л — до 11,60 грн/л. В столичном регионе средняя цена бензовозных партий ДТ упала на 3,65 грн/л — с 16,10 до 12,45 грн/л.

Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" за месяц снизил цены на спотовые отгрузки на 2,5 грн/л, до 12,95 грн/л.

Как отмечает издание, это самое большое месячное снижение мелкооптовых цен ДТ с ноября 2018 года. Тогда в течение месяца цены откатились на 4,75 грн/л после скачка в сентябре-октябре на фоне перебоев с поставками из Беларуси.

Оптовые цены в апреле снижались, реагируя на обвал внешних котировок при относительно стабильном курсе валют.

Так, в Северо-Западной Европе средняя среднемесячная котировка ДТ в апреле, по словам трейдеров, составила $255/т, что примерно на $100/т ниже, чем в марте ($350/т). В Средиземноморье — котировки в апреле упали до $210/т, с $330/т в марте.

В последние дни апреля мировые цены на нефть и топливные котировки в Европе демонстрировали рост на ожиданиях восстановления спроса из-за принимаемых правительствами мер по постепенному выходу из карантина.

Напомним, аналитики "Консалтинговой группы А-95" прогнозируют, что в Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках.

"Для того, чтобы удерживать бизнес, необходимо зарабатывать больше на меньшем количестве проданных литров. То есть, сейчас мы еще видим потенциал снижения 2 грн на литр, но оно зависит от того, как будет протекать карантин", — считает Сергей Куюн.

Тем временем российские нефтяники начали продавать на бирже бензин себе в убыток.