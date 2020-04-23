Бензин может подешеветь до 16 грн/литр — эксперт

Цены на бензин на украинских АЗС могут упасть до 16 грн за литр, на дизельное топливо — до 14 грн/л.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

По его словам, бензин и дизельное топливо (ДТ) потеряли за 21 апреля почти 30% стоимости.

"Например, бензин 95 в Северо-Западной Европе теперь стоит 119 баксов/т, а дизель — 159. Знаете, сколько это в гривнах? Две с половиной гривни за бензин и 3,5 грн/л на дизтопливо!!! Напомните, сколько стоит литр воды в супермаркете? 5, 10 грн? Не менее яркие гримасы рисует и сравнение с налогами. Акциз на бензин сегодня составляет 6,3 грн/л или в два с половиной раза выше, чем стоимость самого топлива. Еще 1,75 грн/л составит НДС (начисляется на сумму акциза и стоимости топлива)", — написал Куюн.

Читайте также: Цены на автогаз в Украине продолжили снижение

Аналитик отметил, что акциз на дизельное топливо составляет 4,1 грн, суммарный НДС — 1,50 грн/л.

"Если такая цена закрепится на месяц, стоимость А-95 на колонке может упасть до 16 грн/л, ДТ — 14 грн/л. Наверное, надо пересчитать, в это невозможно поверить! Слезы мешают говорить… Вопреки скепсису, цены идут вниз. Фиксируем снижение ежедневно в разных сетях. Вот и сегодня некоторые станции сбросили до 1,5 грн/л. Минималка по ДТ уже ниже 18 грн/л, по бензину А-92 — ниже 19 грн/л, по "пятому" — ниже 19,50 грн/л. Отвечают темпы и среднеевропейскому падению с начала года. По бензину идем нога в ногу — 28%, по дизтопливу чуть отстаем: снижение на 26% против 28% на АЗС Европы", — сообщил Куюн.

При этом, он назвал нынешнюю ситуацию с ценами на бензин и ДТ "нефтяным праздником".

"Нефтедобытчики сосали кровь с потребителей последние 20 лет. Чем их бизнес отличается от остальных, которые периодически ловят "минуса"? Их подвела собственная жадность: они хотели еще больше денег, бурили еще больше скважин, шли в сложные регионы. В результате сильно нарастили производство, а тут еще и вирус подкосил потребление. Так что все нормально, богатые тоже плачут!" — резюмировал эксперт.

Напомним, аналитики "Консалтинговой группы А-95" прогнозируют, что в Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках.

"Для того, чтобы удерживать бизнес, необходимо зарабатывать больше на меньшем количестве проданных литров. То есть, сейчас мы еще видим потенциал снижения 2 грн на литр, но оно зависит от того, как будет протекать карантин", — считает Сергей Куюн.

Тем временем российские нефтяники начали продавать на бирже бензин себе в убыток.