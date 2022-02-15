В "Цитрусе" обвинили замглавы ОП Смирнова в давлении на суды в пользу Корбана

Компания "Цитрус", которая уже не первый год находится в состоянии корпоративного конфликта с десятком судебных дел, заявила, что заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов оказывает поддержку их оппоненту в суде Геннадию Корбану.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Важно отметить, что административный ресурс по судебным спорам Геннадию Корбану обеспечивает Смирнов, отвечающий за реформу судебной системы. И это неудивительно, ведь, как известно из СМИ, в 2015 году он активно защищал в судах известных экс-регионалов и входил в группу адвокатов, защищавших Корбана и его сторонников", — рассказали в "Цитрусе".

Компания уверена, что Смирнов дает указания судьям, как и какие решения принимать в пользу Корбана. Отметим, что "Цитрус" пока не привел конкретных фактов или доказательств причастности Смирнова к этому делу.

В тоже время в компании подчеркивают, что в судебном процессе Корбан имеет преимущество. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 16 февраля. В этот раз апелляционный хозяйственный суд Киева рассматривать жалобу на решение судьи Коткова.

Уточняем, что именно этот судья принял решение в пользу Корбан, запретив ООО "ЗТ-Инвест", входящему в группу компаний "Цитрус", пользоваться рядом торговых марок, включая "Цитрус", и использовать доменное имя компании — citrus.ua.

После этого у "Цитруса" возникли проблемы в работе. Сайт компании перестал работать и ей пришлось перейти работать на другой домен.

Переход на "зеркало" повлек за собой падение трафика в два раза, возможные потери от простоя заблокированного домена сitrus.ua в деньгах могут составить порядка 100 млн гривен выручки в месяц.

Бывший совладелец и соучредитель сети "Цитрус" Дмитрий Зинченко сообщил, что партнеры начали отказываться работать с компанией. Однако руководство сети опровергло эти слова и назвало их "информационной атакой".