Война за "Цитрус": Как блокировка сайта ритейлера влечет за собой многомиллионные убытки, а сам конфликт тащит компанию на репутационное дно

Уже не первый год в компании "Цитрус" длится корпоративный конфликт с десятком судебных дел. На днях по решению суда перестал работать сайт ритейлера. Это вынудило компанию переключиться на зеркальный сайт для продолжения деятельности. Переход на "зеркало" повлек за собой падение трафика в два раза, возможные потери от простоя заблокированного домена сitrus.ua в деньгах могут составить порядка 100 млн гривен выручки в месяц. Как корпоративные конфликты могут повлиять на работу компании и могут ли постоянные судебные споры вовсе уничтожить сеть, разбиралось Delo.ua.

"Сайт работает, но, чтобы зайти на него, нужно изменить адрес домена. Теперь необходимо вводить в поисковую строку адрес citrus.com.ua вместо citrus.ua. Когда возобновит работу старый сайт, пока неизвестно", — так сейчас отвечают клиентам операторы горячей линии "Цитруса".

С проблемой входа на сайт компании "Цитрус" после его блокировки по решению суда столкнулись клиенты ритейлера, которых, по данным SimilarWeb, только за декабрь 2021 года было около 3 млн. Переход на "зеркало" повлек падение трафика в два раза, возможные убытки уже оцениваются в 100 млн гривен выручки в месяц.

Почему заблокирован сайт

По решению хозяйственного суда Киева от 4 января по иску компании "Е-Тикетс Сервис Украина" запрещено ООО "ЗТ-Инвест", которому принадлежит ТМ "Цитрус", пользоваться рядом торговых марок компании и сайтом citrus.ua. При этом в "Цитрусе" отметили, что товарный знак не является спорным и юридически принадлежит совершенно другой компании, поэтому решение суда не повлияет на работу компании.

Основной сайт перестал работать 12 января, но компания начала использовать резервный сайт с другим доменом. Кроме того, суд обязал хостинговую компанию "Интернет Инвест" установить в Реестре доменных имен режимы сliеntHold и serverHold для доменного имени citrus.ua, а также запретить какие-либо действия с сайтом до разрешения спора.

Сооснователь компании Дмитрий Зинченко рассказал Delo.ua, что судебный иск был вынужденной мерой.

"Все эти события с блокировкой сайта и судебными разбирательствами негативно отразятся на компании. К этому всему я отношусь плохо, так как с нуля создал компанию, это мое детище, которое строил совместно с Топалом. Резать свое дитя больно и жалко, но это вынужденные меры, так как вторая сторона забыла, что в этом бизнесе есть партнер. И все эти действия — принуждение к диалогу", — говорит Зинченко.

Изначально в компании отрицали блокировку, ссылаясь на "незаконные хакерские атаки" вечером 11 января. Однако позже в компании признали, что сайт все же заблокирован, отметив, что такое решение суда противоречит действующему законодательству. "Цитрус" намерен обжаловать это решение в суде и уже подал все документы.

По словам адвоката Игоря Тетери, судебное решение, вынесенное в порядке обеспечения иска, может быть обжаловано в апелляционном порядке, а потом и в кассационном. Но при этом такое обжалование не остановит действие обеспечительного судебного решения о блокировке работы сайта до его пересмотра судом соответствующей инстанции.

Шансы на обжалование указанного судебного решения есть. Главное — ответчик должен доказать, что непринятие мер обеспечения не сможет существенно усложнить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Из-за чего начался конфликт

В 2020 году начался конфликт между основателями "Цитруса" Дмитрием Зинченко и Григорием Топалом. У них было по 50% компании. Зинченко обвинил Топала в том, что он хочет завладеть его долей бизнеса рейдерским путем. Закончилось это тем, что в июле 2021-го служба безопасности "Цитруса" не пустила Зинченко на рабочее место.

В 2021 году с компанией начал ассоциироваться известный бизнесмен и экс-политик Геннадий Корбан, который пришел в компанию, якобы приобретя 50% у Зинченко. По словам Корбана, он приобрел не только 50% ООО "ЗТ-Инвест", владеющего ТМ сети магазинов "Цитрус", но и другие активы этой группы с целью развития и инвестирования в бизнес, и подчеркнул, что конфликтующие стороны сами это предложили.

Второй совладелец Топал был не согласен с такой сделкой и как представитель компании подал в суд на Зинченко, обвинив его в незаконной передаче доли бизнеса Корбану. В суде первой и апелляционной инстанций Топал смог оспорить передачу доли бизнеса Корбану. Однако судебные разбирательства продолжаются.

"Между компаниями, входящими в группу компаний "Цитрус", и компаниями, конечным бенефициаром которых является Геннадий Корбан, до сих пор ведутся судебные разбирательства", — отметили тогда в "Цитрусе."

В свою очередь Зинченко говорит, что с начала конфликта уже имеются десятки судебных дел, чтобы вернуть свою долю бизнеса.

"Я вообще не понимал, что меня вытесняют из бизнеса. Этому предшествовал личный конфликт, но в бизнесе нельзя путать личные отношения с делом, которое ты ведешь. Плюс личные конфликты — это не повод тайно готовить какие-то судебные дела. Такое впечатление, что мы вернулись в 90-е", — сетует Зинченко.

После решения суда о блокировке сайта "Цитруса" в январе этого года Геннадий Корбан заявил, что розничная сеть компании должна прекратить торговлю под торговой маркой "Цитрус". При этом он напомнил краткую историю конфликта собственников, обвинив Геннадия Топала в злоупотреблении своей властью в компании, в оптимизации налоговых платежей и занижении таможенных сборов, ссылаясь на публикации в СМИ. А также в том, что Топал единолично продолжает операционную деятельность в компании.

Delo.ua обратилось в "Цитрус", которые заявили, что Геннадий Корбан не имеет никакого отношения к компании. Операционной деятельностью компании занимается СЕО "Цитруса" Вадим Лысюк и топ-менеджмент.

При этом "Цитрус" 10 января подал апелляцию на определение по обеспечению иска от 4 января этого года, вынесенного судьей Котковым О.В о блокировке сайта. В пресс-службе компании отметили, что Апелляционный суд уже определил состав коллегии, дату и время рассмотрения апелляции.

Спор b2b уровня

Из-за блокировки сайта компания начала нести убытки, которые еще не подсчитали, но эти данные будут использовать в суде.

"К счастью, большинство наших покупателей отнеслось с пониманием к происходящему. Сейчас мы снова первые в seo-поиске по нашему бренду, но нас очень огорчает позиция партнеров по рынку, которые паразитируют на нашем органическом трафике, покупая наше брендовое ключевое слово", — заявили в пресс-службе "Цитруса".

Зинченко понимает, что компания уже пострадала экономически и репутационно, но отступать не намерен.

"Это плохо репутационно, экономически, особенно сильно пострадала репутационная часть, из компании уже ушло много людей. Я и Григорий уже потеряли много с точки зрения капитализации бизнеса, но считаю, что на сегодняшний день Григорий Топал потерял больше. С первого дня конфликта, который был развязан им, я его призывал к мирному урегулированию спора путем переговоров, так как из любой конфликтной ситуации всегда есть выход. На момент развязывания конфликта он меня не слушал и сейчас не слушает. Мне чужого не надо, но и свое отдавать я не намерен", — говорит Зинченко.

Сергей Биденко, руководитель Bayka.Agency, которая специализируется на управлении репутации и антикризисных коммуникациях, рассказал, что при классических корпоративных конфликтах одна сторона подрывает позиции второй стороны, которой приходится защищаться. При этом стороне, на которую нападают, важно понимать, кто твой оппонент, какие методы использует и какую преследует цель. Исходя из этого можно создать антикризисную стратегию. В данном случае в разный период времени у каждой стороны были разные стратегии. Но сейчас мы видим, что атака идет со стороны Корбана.

В корпоративном конфликте задача — максимально нанести вред противоположной стороне путем уменьшения возможности для каких-либо маневров. Вероятно, у тех, кто нападает, стоит задача подорвать репутацию b2b уровня. Не зря Корбан пишет, что он обращает внимание банков на то, что они сотрудничают с компанией, у которой плохая репутация.

"Также напоминаю, что 12 октября 2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о признании задолженности в размере одного миллиарда гривен компании "Цитрус" перед третьими лицами. Это свидетельствует о том, что корпоративный конфликт продолжается, и в нем рано или поздно будет поставлена точка и восстановлена справедливость", — написал Корбан в Facebook.

При этом Корбан отметил, что удивлен тем, что банки весьма пассивно реагируют на обнародованную информацию, подвергая свои кредитные портфели необоснованному риску.

"Был кейс, когда из-за корпоративного конфликта мой клиент не смог взять очередной кредит для бизнеса, потому что комплаенс обратил внимание на выдачу материалов при поиске в Google в негативном ключе о компании клиента. Тогда клиент объяснил, что есть корпоративный конфликт и что пишут неправду. Но для банков уже рискованно работать с таким клиентом", — говорит эксперт Биденко.

При этом на пользовательский спрос корпоративный конфликт, скорее всего, не повлияет. Потребитель не будет задумываться о внутренних проблемах компании, когда захочет зайти в магазин, чтобы присмотреть или приобрести технику. Но если оппонент начнет атаку на рынок b2c, это может нанести репутационный вред бытового характера, а блокировка сайта это и есть атака b2c, то есть на уровне потребителя. Когда клиент не может зайти на сайт, то он начинает понимать, что с компанией что-то происходит.

Также бытовая репутация может пострадать, если оппоненты будут публично говорить о том, что украинцы, покупая технику в сети, могут столкнуться с плохим сервисом и пр. Такая репутация очень негативна, так как потребитель не чувствует себя защищенным.

Такого рода конфликт может длиться до тех пор, пока одна из сторон не решит пойти на компромисс либо отступить. Возможно, у кого-то закончатся ресурсы, так как стороны уже некоторое время судятся друг с другом, а это большие финансовые затраты. При этом стоит отметить, что скорее всего в планах Корбана не стоит уничтожение компании, так как за этот актив все стороны борются, а значит, он того стоит.

Зинченко говорит, что эта история может закончиться по-разному, но с большой вероятностью компания может рухнуть, хотя он этого не хочет.