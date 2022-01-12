Сайт "Цитруса" перестал работать после судебного запрета: в компании заявили о "хакерской атаке"

Сайт сети магазинов электроники "Цитрус" перестал работать после того, как Хозяйственный суд Киева в рамках обеспечения иска компании "Е-Тикетс Сервис Украина" запретил ООО "ЗТ-Инвест" до вынесения решения по сути дела пользоваться рядом торговых марок, включая "Цитрус", и использовать доменное имя citrus.ua.

При этом на Facebook-странице Citrus.ua вечером 11 января появилось сообщение, что сайт подвергся неким незаконным хакерским атакам, в связи с чем были поданы жалобы в правоохранительные органы.

"К сожалению, сейчас на наш сайт совершаются незаконные хакерские атаки, поэтому могут быть временные проблемы с его работой. Но не волнуйся, ведь мы уже работаем над полноценным восстановлением работы сайта, мы подали соответствующие жалобы в правоохранительные органы", — говорится в нем.

При этом редактор страницы проиллюстрировал сообщение мемом с изображением персонажа из фильма "Властелин колец" Боромира и подписью "Нельзя просто так взять и хакнуть сайт "Цитруса".

Вместо заблокированного привычного сайта citrus.ua предлагается покупать товары на сайте citrus.com.ua, который заявлен в качестве резервного.

Напомним, что ранее представители "Цитрус" заявили СМИ, что компания, на которую был подан вышеуказанный иск, не входит в группу компаний "Цитрус". Более того, по их словам, сам интернет-магазин гаджетов и аксессуаров не использует эти торговые марки.

Отметим, что спор вокруг ООО "ЗТ-Инвест", которому, как сообщалось, принадлежит торговая марка "Цитрус", разгорелся в начале марта 2021 года, когда о покупке 50%-ной доли в нем заявил бизнесмен Геннадий Корбан.

Ранее совладельцами этой компании были Дмитрий Зинченко и Григорий Топал, конфликтовавшие между собой с лета 2020 года, и Корбан якобы получил долю Зинченко. Однако Топал с такой передачей доли своего экс-партнера Корбану не согласился: в "Цитрусе" заявили, что продажи как таковой не было, приобретение произошло "скрытым путем" и имело "полушуточный вид".

5 марта Хозсуд Одесской области арестовал на 50% "ЗТ-Инвест". В самом "Цитрусе" пообещали, что его совладелец Топал оспорит приобретение этого актива Корбаном.

При этом Корбан и вовсе заявлял, что "купил основные компании, которые держали торговую марку, непосредственно трейдинг" сети "Цитрус", причем конфликтующие между собой сооснователи "Цитруса" сами ему предложили стать инвестором.

14 сентября упомянутый одесский суд признал недействительным акт приема-передачи Корбану доли в "ЗТ-Инвесте".

Этот же суд 12 октября обязал взыскать с компании "Цетехно" Топала почти 1 млрд грн в пользу компании "Гаджет трейдинг" Корбана. Последний заявил, что отсудил эту сумму в счет погашения долгов. В группе компаний "Цитрус" же заявили, что речь идет о фиктивном долге, и вознамерились обжаловать это решение.