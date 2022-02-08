В "Цитрусе" опровергают, что партнеры сворачивают сотрудничество с компанией

Бывший совладелец и соучредитель сети "Цитрус" Дмитрий Зинченко сообщил, что партнеры отказываются работать с компанией. По его словам, Альфа Банк Украина уменьшил сети "Цитрус" кредитный лимит. Однако руководство сети опровергло эти слова и назвало их "информационной атакой".

Об этом сообщает AIN.UA.

Недавно информационное агенство "РБК-Украина" опубликовало новость о том, что кредиторы сокращают сотрудничество с "Цитрусом" на фоне конфликта совладельцев. Автор материала ссылается на слова Дмитрия Зинченко, рассказавшего об этом в комментарии.

По словам Зинченко, компания "Алло" закрыла для "Цитруса" товарное финансирование. А еще Альфа Банк Украина якобы сократил компании кредитный лимит на треть – на 50 млн гривен. Также банк рассматривает вопрос о полном закрытии лимита.

"Конфликт набирает обороты. Компания все больше подходит к возможному дефолту по долгам. Выручка в январе упала на 100 млн. Если корпоративный конфликт вскоре не будет завершен, "Цитрус" может исчезнуть с рынка", — цитирует Зинченко "РБК-Украина".

Сообщения РБК в "Цитрусе" в комментарии AIN.UA назвали "откровенной ложью и информационной атакой". По словам представителя компании, в информационном агентстве отказались опубликовать официальную позицию "Цитруса" на этот счет. В начале февраля компания уже опубликовала заявление, где опровергла слухи о возможном дефолте. В компании говорят, что ложную информацию распространяют в целях рейдерского захвата.

Напомним, 10 января 2022 года в СМИ появилась информация о том, что хозяйственный суд Киева по иску компании "Е-Тикетс Сервис Украина" запретил ООО "ЗТ-Инвест", входящему в группу компаний "Цитрус", пользоваться рядом торговых марок, включая "Цитрус", и использовать доменное имя компании — citrus.ua. При этом в самой компании "Цитрус" эту информацию опровергли.

Отметим, что спор вокруг ООО "ЗТ-Инвест", которому принадлежит торговая марка "Цитрус", разгорелся в начале марта 2021 года, когда о покупке 50%-ной доли в нем заявил бизнесмен Геннадий Корбан.

Ранее совладельцами этой компании были Дмитрий Зинченко и Григорий Топал, конфликтовавшие между собой с лета 2020 года, и Корбан якобы получил долю Зинченко. Однако Топал с такой передачей доли своего экс-партнера Корбану не согласился: в "Цитрусе" заявили, что продажи как таковой не было, приобретение произошло "скрытым путем" и имело "полушуточный вид".

5 марта 2021 года Хозсуд Одесской области арестовал на 50% "ЗТ-Инвест". В самом "Цитрусе" пообещали, что его совладелец Топал оспорит приобретение этого актива Корбаном.

При этом Корбан и вовсе заявлял, что "купил основные компании, которые держали торговую марку, непосредственно трейдинг" сети "Цитрус", причем конфликтующие между собой сооснователи "Цитруса" сами ему предложили стать инвестором.

14 сентября 2021 года упомянутый одесский суд признал недействительным акт приема-передачи Корбану доли в "ЗТ-Инвесте".

Этот же суд 12 октября обязал взыскать с компании "Цетехно" Топала почти 1 млрд грн в пользу компании "Гаджет трейдинг" Корбана. Последний заявил, что отсудил эту сумму в счет погашения долгов.

В "Цитрусе" же заявили, что речь идет о фиктивном долге, и обжаловали это решение. В целом же там заявляют, что Корбан своими действиями пытается отобрать бизнес рейдерским путем, "забрасывая компанию пустыми и безосновательными исками".