В "ІнтерХімі" ми створили й вивели на ринок вже чотири оригінальні препарати попри усі виклики, — Анатолій Редер, "ІнтерХім"

Про стан української фармацевтичної галузі та її регулювання, місце компанії “ІнтерХім” на ринку, актуальні розробки та виведення на ринок нових препаратів, а також про важливість вести прозорий бізнес, підтримувати державу та Сили оборони в інтерв’ю “ТОП-100” розповів Анатолій Редер, генеральний директор “ІнтерХіму”.

"ІнтерХім" — одна з провідних компаній фармацевтичної галузі України. Як ви оцінюєте стан галузі після повномасштабного вторгнення, зокрема у 2024-2025 роках?

— Головне, що галузь утрималась і показала запас стійкості. Це стратегічний сектор економіки, який наповнює відчутну частину держбюджету, сплачуються величезні відрахування. Зокрема, "ІнтерХім" входить до переліку найбільших платників податків.

Водночас українські фармвиробники продовжують допомагати Силам оборони. Як і нам, більшості вдалося подолати логістичну катастрофу, труднощі з сировиною, кадровий голод, енергетичні виклики, утримати закордонні проєкти, експорт тощо.

Нині перед галуззю новий виклик, пов’язаний з рішенням уряду про значне зниження вартості ліків. Цей крок важкий та історичний — виробники підтримали його, розуміючи всю складність втілення. Держава впроваджує системні регуляції, комбінаційний регуляторний механізм. Це не вирішить одночасно всі проблеми, але вибудує підвалини важливого для галузі балансу.

У якому напрямі має розвиватися вітчизняна фармгалузь після масштабних викликів, що постали через COVID-19, російську агресію, а тепер і внаслідок зростання політично-економічної невизначеності в Європі та світі?

— Один із пріоритетів — прозорість. Це одна з чеснот "ІнтерХіму", яку ми розвивали до війни й продовжуємо нині. Також у нових умовах галузь має рухатись до енергетичної автономності, логістичної пластичності, стратегічного кадрового планування, впровадження соціальних програм та благодійності. "ІнтерХіму" вдалось успішно розвинутись у всіх цих напрямах. Ми забезпечили себе автономним живленням, здатним із запасом покрити пікові навантаження. Утримали й розширили колектив, залучили фахівців із прифронтових територій. Піклуємось про майбутні кадри, співпрацюючи з профільними вишами. Не зупиняємо проєкти соціальної відповідальності, підтримуючи військо, громади, культурні ініціативи.

Щодо регулювання цін, то натепер це вимушено потрібне рішення. Важливо, щоб воно було справедливим для всіх гравців, враховувало потреби сторін і було доведене до кінця, як задумано. Ми свідомі, що ситуація у країні непроста, тому болісна трансформація ринку потрібна, і вона задля блага пацієнтів. Тому мусимо вдаватись до конкретних, зразу відчутних дій. При цьому потрібні гармонійні відносини між усіма на ринку: виробниками, дистриб’юторами, аптечними мережами. Перший крок у подальшому розвитку галузі — подолання внутрішніх розбіжностей, налагодження співпраці, заснованої на гуманістичних цінностях.

Влітку у Римі відбудеться четверта Міжнародна конференція з питань відновлення України URC 2025. До складу Консультативної ради бізнесу (ВАС), яка залучена до заходу, від України входите ви. Що можете розповісти про цю ініціативу: що обговорюється та що пропонується вимагати від партнерів?

— Конференція продовжить тематику торішньої: посилення міжнародної бізнес-співпраці в Україні, людський ресурс, регіональне відновлення, кроки з євроінтеграції. Консультативна рада бізнесу, до якої я входжу від України, взяла участь у підготовчій конференції у Мілані та залучена до основної, що буде у Римі. Це дорадчий орган Української донорської платформи, яку спільно запустили Єврокомісія та Мінекономіки за ініціативи G7. До її складу увійшли управлінці провідних міжнародних компаній. Протягом року приєдналося кілька нових членів, планується регулярна ротація. Серед тем: відбудова інфраструктури, житловий сектор, енергетика, зелене відновлення, безпекові питання.

Загалом мета ВАС — залучення інвестицій від закордонного приватного сектору, поліпшення бізнес-середовища в Україні, консультування уряду. URC 2024 дала добрі сигнали у порозумінні, стала дієвим інструментом залучення коштів. Цьогорічна конференція має підсумувати задекларовану європейську підтримку у нових обставинах, залучити в країну нових закордонних інвесторів. У розмовах відчувається підтримка Європи, яка унаслідок мінливої геополітики мобілізувалася сильніше.

Соціальна й гуманітарна складові досі важливі для українського бізнесу. Як ви формуєте пріоритети у цьому напрямі? Який внесок "ІнтерХіму" в обороноздатність, допомогу силам оборони, постраждалим громадам?

— Наші пріоритети незмінні — ми не зупинили жодну благодійну ініціативу в культурі, освіті, спорті, медицині. При цьому почали спрямовувати основні зусилля на Сили оборони. "ІнтерХім" допомагає війську з 2014-го. Від початку вторгнення ми спрямували понад 250 млн грн на потреби ЗСУ та постраждалих. Фокусуємось на спецтехніці, медеваках, морських дронах, безпілотниках, РЕБ та іншому обладнанні. Безоплатно постачаємо ліки військовим, цивільним, медзакладам на десятки мільйонів гривень. Допомагаємо громадам, особливо південних та східних регіонів.

"ІнтерХім" профінансував перші мобільні укриття для кількох прикордонних міст, а також мережу пунктів незламності у прифронтовій зоні. Підтримуємо ініціативи благодійних фондів, волонтерів. Долучилися до десятка акцій United24, проспонсорували СБУ іменний ударний човен "Котигорошко", профінансували масштабні міжнародні акції, щоб привернути увагу до війни, і перелік ще довго можна продовжувати.

Обсяги виробництва компанії зростали навіть у 2022 році. З ваших слів, тоді приріст у натуральному обчисленні становив 3,9%. Якою була динаміка виробництва упродовж 2023-2024 років?

— Динаміка формується від попиту, на який впливають структура населення, рівень міграції, зміни у системі охорони здоров’я. Сезонні захворювання та спалахи ГРВІ мають свій вплив, проте він складно прогнозований і з року в рік проявляється по-різному. Враховуючи це, динаміка виробництва у 2023-2024 роках теж демонструє помірне зростання — у середньому +2,2% у виробничих одиницях порівняно з 2022-м.

Як позитивна динаміка виробництва позначилася на реальних доходах "ІнтерХіму"? Чи вдалося у 2023-2024 роках збільшити продажі продукції? Чи збереглася прибутковість компанії у 2024-му принаймні на рівні показників 2022-2023 років?

— Компанія залишається прибутковою, у 2023-2024 роках вдалося забезпечити зростання завдяки стабільній роботі виробничих потужностей, адаптації до змін попиту та ефективному управлінню асортиментом. Приріст у грошовому обчисленні у 2023 році становив 30,8%, а у 2024-му — 1%. Якщо порівнювати середній показник 2023-2024 років із 2022-м, приріст у грошах становив 31%.

Ключовим показником ефективності є частка препаратів компанії у відповідній категорії, яка свідчить про конкурентоспроможність. Попри динаміку попиту та зміну споживання, "ІнтерХіму" вдалося посилити позиції у своїх сегментах.

"ІнтерХім" пропонує широку номенклатуру медичних препаратів. Наскільки високий попит на продукцію? Які препарати стали лідерами у структурі реалізації?

— Попит залишається стабільним, утримуємо сильні позиції у ключових сегментах. "ІнтерХім" — лідер ринку у категоріях противірусних і протитривожних засобів, найбільші обсяги реалізації саме цих груп, вони актуальні для споживачів. Два препарати входять до топ-50 за обсягами продажів на ринку — Аміксин ®ІС та Гідазепам ® ІС.

Традиційно значна частина нашої реалізації це не генеричні, а оригінальні препарати — унікальні розробки, створені нами від початку й до кінця. Гідазепам® ІС, приміром, теж наша розробка, оригінальна молекула, яка дала життя знаному препарату. Під час війни він затребуваний, тому "ІнтерХіму" як єдиному виробнику та розробнику важливо продовжувати належне виробництво — з незмінною якістю і в обʼємах, яких потребує країна.

Те, що в Україні є власні оригінальні розробки препаратів такого класу і налагоджене їхнє багаторічне виробництво, — вагома перевага. Непроста технологія виготовлення десятиліттями відпрацьована саме на виробничо-лабораторному комплексі "ІнтерХіму", якість забезпечена на всіх етапах за світовими стандартами, тож можемо пишатись успішним національним продуктом. Водночас Аміксин® ІС демонструє стійке зростання серед противірусних препаратів вже багато років. Симптоматичні засоби від грипу і застуди (наприклад, Аміцитрон) теж мають значну частку у своєму класі.

47% асортименту компанії — рецептурні препарати неврологічного класу. Разом з уже згаданими вони є основною частиною реалізації. Препарати "ІнтерХіму" становлять 87% (дані Proxima Research) у своєму класі серед анксіолітиків, що дає їм домінантну позицію у категорії. Основні препарати виготовляються із субстанцій власного виробництва, що дає незалежність від постачальників, контроль якості та стабільність процесів. Це дає змогу швидко реагувати на зміни, підтримувати оптимальні запаси. Стабільний приріст демонструє й інша розробка — снодійне "Левана®", яке у 2024 році показало +14% у натуральному обчисленні. Приріст продемонстрували й генерики, що свідчить про збільшення їхньої частки на ринку й зміщення попиту в бік вітчизняної продукції.

Як на підприємство вплинуло рішення РНБО про зниження роздрібних цін на найпопулярніші ліки з 1 березня 2025 року? До топ-100 медичних засобів входять щонайменше 10 позицій виробництва "ІнтерХіму".

— Ціни на ліки з цього переліку ми знизили ще 24 лютого. В аптеках "ІнтерХіму" ми це зробили не лише щодо свого асортименту, а й для всіх позицій топ-100. Українські виробники підтримали рішення президента й уряду. Найскладніше те, що це дуже суттєве зниження, яке здійснили чи не за один день. Довелося переоцінити залишок продукції на складах підприємства й компенсувати зниження товару в ринкових каналах, зокрема на складах дистриб’юторів.

Цей процес комплексний і дуже складний фінансово, регуляторно, організаційно. Втілити було непросто. Зниження цін має дати суттєві позитивні зміни та економію для громадян. Маємо шанс позбутися викривлень ринку на користь тих чи інших препаратів, виробників, продавців. Зможемо повернутися до категорій "якість", "терапевтична ефективність", "довіра споживачів" — до того, що має бути насправді.

Чи вдається компанії підтримувати інноваційні розробки? Які маєте успіхи у доклінічних дослідженнях нових розробок? Чи змінилися плани щодо клінічних закордонних досліджень?

— Робота над новими препаратами не зупиняється. Тривають міжнародні дослідження нашого оригінального знеболювального препарату. В Україні проходимо другу клінічну фазу, у США — першу. Важко прогнозувати, але, ймовірно, препарат у найближчі кілька років вийде в Україні.

Щороку на світовий фармринок виходить до 10 речовин, які можуть стати ліками. Щоб вивести одну, потрібно понад 5 років досліджень та мільярдні доларові інвестиції. В "ІнтерХімі" ми створили й вивели на ринок вже чотири оригінальні препарати попри усі виклики.

"ІнтерХім" вирізняється високою стійкістю бізнесу всупереч воєнним викликам. У чому ваш секрет управління бізнесом за воєнного часу? Яку систему управління ризиками вибудовує компанія для сталого розвитку?

— Наш вектор — людяність та гуманізм. У сучасних умовах неможливо все передбачити, обставини змінюються швидко, проте цінності незмінні. Один з пріоритетів "ІнтерХіму" — прозорість. Це стосується також стабільності процесів і безсумнівності якості. У нас вони забезпечуються як європейською системою GMP, так і кваліфікованим персоналом.

Лічені бізнеси мають стільки докторів і кандидатів наук, як в "ІнтерХімі". І ми були першими, хто побудував з нуля виробничо-лабораторний комплекс одразу за GMP — від фундаменту до найменшого приладу. Прозорості дотримуємось і у відносинах з державою, зокрема щодо податків. Це давня політика, ми відкрито й публічно звітуємо, велику увагу приділяємо поповненню державних та місцевих бюджетів. "ІнтерХім" незмінно у списку найбільших платників податків.

І, звісно, прозорість перед споживачем. Крім того що ми ведемо активний діалог із споживачами й відкриті до спілкування, ми першими серед виробників потурбувалися про наскрізну систему 2D-кодування ліків. Ця система дає змогу покупцю перевірити паковання будь-якого нашого препарату на оригінальність, бути впевненим у продукті.

Найбільший ризик для кожного підприємства у війні — виживання бізнесу й країни загалом. Тож найкраща інвестиція — допомога ЗСУ та свідома підтримка економіки усіма гравцями ринку.