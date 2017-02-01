В следующем году мы инвестируем в развитие бизнеса более 300 млн грн — владелец компании "Хлебные инвестиции"

Юрий, последние несколько лет в Украине падает производство хлеба. Почему так происходит?

Действительно, такая тенденция имеет место, общее производство хлебобулочных изделий в Украине падает. Какие главные причины? Во-первых, эмиграция — мы видим большой отток населения в поисках более высокооплачиваемой работы за пределами Украины. Во-вторых, падение покупательской способности — из-за роста цен потребление падает. И это при том, что цена на хлеб в Украине — одна из самых низких в мире.

Уточните объемы производства хлебобулочных изделий вашей компанией в 2016 году. Насколько заполнены производственные мощности?

В отличие от рынка, объемы производства хлебобулочной продукции в 2016 году в целом по группе выросли на 5%. Например, на "Первом столичном хлебозаводе" под Киевом в 2015 и в первой половине 2016 года мощности были заполнены на 100%. Поэтому в 2016 году мы построили фактически новый завод рядом с уже действующим.

Довольны результатом?

Да, мы довольны динамикой развития компании и будем стараться держать такие же темпы и впредь.

Ощущает ли рост конкуренции со стороны других крупных промышленных производителей хлеба?

Да, однозначно. Рост конкуренции на рынке имеет место, что вынуждает компании вкладывать средства в основные средства, дабы удерживать и наращивать свои позиции. Можно говорить об увеличении доли крупных игроков рынка. Это одна из тенденций на рынке.

Какие еще тенденции можете выделить?

Сокращение прибыли предприятий за счет значительного увеличения стоимости затрат на сырье, энергоносители и особенно на зарплату рабочим, при этом не всегда имея возможность отыграть эти затраты на цене конечной продукции.

Также все компании сталкиваются с проблемой нехватки квалифицированной рабочей силы. Сложности есть в привлечении всех — начиная с рабочих и заканчивая техническими специалистами. Зарплата у рабочих в Украине должна быть такая, чтобы им было невыгодно ездить в соседние страны и работать там на низкооплачиваемых работах. Лишь при таких условиях рабочие будут держаться за рабочее место. И поверьте, что к этому все идет, иначе трудоспособных людей в Украине не останется.

Вы отметили рост доли крупных игроков. Во сколько оцениваете свою долю на рынке хлеба Киева и области?

Наша доля составляет около 10%. На столичном рынке хлеба сейчас представлены три крупных игрока — "Киевхлеб", "Хлебные инвестиции" ("Первый столичный хлебозавод) и харьковские "Кулиничи". Также есть небольшие локальные производители, продукция которых присутствует на полках.

Сколько занимает "теневой" рынок хлеба, заметен ли выход компаний из тени?

По оценкам разных экспертов, "теневой рынок" хлеба оценивается в размере 40-60%. Точно сказать сложно, ведь нет точных данных.

Юрий, вы сказали, что крупные компании в нынешних условиях просто не могут не инвестировать в развитие основных средств. Оцените объем инвестиций компании по итогам 2016 года. Куда они были направлены?

Объем инвестиций в 2016 году составил 200,9 млн грн. Они были направлены в строительство новых производственных площадей, покупку нового оборудования, транспорта и установку новых собственных торговых точек.

А каковы планы на 2017 год?

В 2017 году у нас запланировано 300 млн грн вложений. Прежде всего это строительство нового предприятия, проектные работы по которому уже начаты. Запуск его мы планируем в сентябре 2017 года. Также планируем покупку нового оборудования для других наших заводов, покупку автотранспорта европейских марок для перевозки хлеба. Ну и, конечно, инвестиции пойдут в развитие собственной торговой сети, а именно установку новых хлебных павильонов и магазинов.

Какая доля в вашем производстве приходится на социальный хлеб? Сколько на премиальные сорта хлеба?

Для нас нет понятия "социальный хлеб". Скорее можно говорить о массовых сортах хлеба, которые для каждого региона свои. В среднем на эти массовые сорта приходится 90-92%. Остальные — премиальные сорта.

Как за последние несколько лет изменился ассортимент? На что делают ставку сейчас большие промышленные производители?

Растет доля нарезанного и упакованного хлеба. Увеличивается реализация ржано-заварных сортов хлеба, хлеба с отрубями, цельнозернового хлеба, хлеба на натуральных заквасках. Не знаю как другие, но мы делаем ставку на инновации, при этом сохраняя классическую опарную технологию изготовления хлеба. Больше стали инвестировать в нарезку и упаковку.

Насколько сильна конкуренция со стороны розничных сетей, особенно в столичном регионе? Как планируете противостоять собственному производству сетей?

Значительную часть хлеба мы продаем через розничные сети. Конечно, этот канал продаж (в силу разных причин) хуже, чем продажа через свои торговые точки. Но сети постоянно расширяют свои магазины, и, естественно, присутствуя там, и мы наращиваем свою реализацию. Поэтому мы стараемся держать позитивный диалог с сетями, находя компромисс в условиях работы, при этом предоставляя качественный продукт и вовремя. Собственное производство сетей с нами не конкурирует. Сети не могут (в силу своих небольших масштабов производства) сделать такой хлеб, как у нас. Классическая технология требует масштабов, времени и специалистов. Я уверен, что вскоре сети вообще откажутся от своего производства. Они будут закупать замороженный полуфабрикат у других производителей, а у себя лишь допекать.

Какая доля продаж приходится на сети, сколько на киоски и мелкую розницу?

На собственную торговую сеть приходится около 25% всех продаж, остальное — это крупные торговые сети и мелкая розница. Но мы постоянно расширяем свою торговую сеть. Исходя из своего опыта, я считаю, что реализация продукции через свою розничную торговую сеть не должна быть меньше 30% общего объема продаж.

Сколько сейчас у компании собственных киосков? Сколько киосков откроете в следующем году?

Сейчас у нас есть 355 собственных торговых точек. Мы развиваем формат скорее не киосков, а павильонов, фактически небольших хлебных магазинов. В 2017 году мы планируем установить в Киевской области 30 новых павильонов, В Ивано-Франковске и Луцке — по 15 новых павильонов, в Житомирской области и Черновцах — по 12 новых павильонов.

Стоит ли ожидать в ближайшее время сделок купли-продажи на рынке? Интересно ли вашей компании приобрести какой-то завод?

Я не слышал о каких-то крупных сделках в ближайшее время. Хотя скажу вам, что некоторые крупные игроки испытывают значительные трудности. И как они себя поведут, не известно. Приобретать завод не планируем. А вот купить производственную площадку — да. Мы научились строить новые заводы быстро и качественно. А покупать старый завод (таких 80% в Украине) и пытаться его реанимировать — это уже не наша философия.

Цена на хлеб в Украине — одна из самых низких в мире

Юрий, уточните, насколько выросли цены по итогам 2016 года?

Опираясь на статистические данные, можно констатировать, что цены выросли на 7-14% в зависимости от вида продукции.

Ваши ожидания по росту цен на 2017 год?

При сохранении курса гривни в пределах, заявленных НБУ, — от 15% до 25%. На этот показатель будет влиять рост стоимости сырья, энергоносителей, и особенно зарплаты.

В прошлом году Кабмин отменил декларирование роста цен на социальные продукты, в том числе, и на хлеб. Ваше отношение к такому решению? Привело ли это к более резкому росту цен?

Решение правильное, но запоздалое. В последнее время мы и так на декларирование не обращали никакого внимания. Сейчас цену хлеба формирует рынок. Если у государства есть желание помочь малообеспеченным слоям населения, то это надо делать. Но делать адресно. Невозможно дотировать всех и перекладывать это на плечи хлебопеков. Отмена постановления не привела к более резкому росту цен.

Ограничивается ли сейчас каким-то образом рост цен на хлеб?

Повторюсь: цену хлеба определяет рынок. И на рост цен могут повлиять только внутренние составляющие — рост цен на энергоносители, сырье, увеличение зарплаты и прочее.

Есть ли проблемы у компании с обеспечением муки? У кого закупаете? Покупаете ли муку у Аграрного фонда по более низким ценам?

Муку покупаем с рынка. Сейчас проблем с мукой нет. В Украине достаточно производителей, которые ее производят. Кроме того, есть избыточные мощности. Поэтому есть что выбрать и можно ставить свои условия по качественным показателям. Аграрный фонд сейчас продает муку по рыночным ценам. Что-то покупаем и у него, но этот объем незначительный. В основном закупаем у проверенных частных компаний.

Поставляет ли компания сейчас какую-то продукцию на экспорт?

У нас есть производство макаронных изделий, которые мы начали экспортировать в Словакию. Но это для нас не основной бизнес. Главный акцент и основные инвестиции осуществляются в хлебобулочном направлении.