Производство хлеба в Украине продолжает падать

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2016 году составил 1,123 млн тонн, что на 7,1% меньше, чем в 2015 году. Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, в декабре производство данной продукции составило 94,3 тыс. тонн, что на 5,5% выше показателя за ноябрь, при этом на 12,5% меньше результата за аналогичный месяц 2015 года.

Отметим, что и в 2015 году производство хлеба в Украине также сокращалось. По данным Госстата, производство хлебобулочных изделий сократилось на 9,9% (или на 132,407 тыс. тонн) ― до 1,205 млн тонн.

Причиной этого является низкая покупательная способность населения, уменьшение количества самих потребителей в связи с потерей рынков сбыта в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, а также потеря производственных мощностей в данных регионах. Влияние оказал также и рост цен на хлебобулочную продукцию в связи с инфляцией.

Более детально о рынке хлеба и хлебобулочных изделий можно прочитать в журнале "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины".

Кроме того, украинские мукомольные предприятия в 2016 году также сократили производство муки. За указанный период произвели 1,939 млн тонн муки, что на 4,8% ниже показателя 2015 года.

В том числе в декабре произведено 180 тыс. тонн муки, что на 1,9% больше показателя за ноябрь, при этом на 5% уступает результату декабря 2015 года.