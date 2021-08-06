В Украине накрыли ОПГ из 16 человек, воровавшую нефтепродукты из трубопроводов (ВИДЕО)

Полиция задержала членов организованной преступной группировки, состоявшей из 16 человек и похищавшей нефтепродукты путем врезки в магистральные газоконденсатопроводы в особо крупных размерах. Как сообщает Нацполиция, злоумышленники действовали на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей, будучи жителями этих регионов.

Установлено, что разветвленную преступную организацию создал 33-летний житель Днепра. В нее входили три группы с четким распределением ролей.

Полицейские задокументировали семь эпизодов незаконного повреждения и вмешательства в магистральные трубопроводы. Выяснено, что за один раз фигуранты незаконно закачивали 30-35 тысяч литров нефтесырья. В целом преступная группа нанесла ущерб на сумму около 3,5 млн грн.

Нефтепродукты фигуранты закачивали в автоцистерны и сбывали в Днепропетровской и Полтавской областях. После загрузки сырья автомобиль перевозил его на небольшие частные предприятия. Там сырье перерабатывали и реализовывали в агросекторе фермерским предприятиям по заниженной цене.

Полицейские провели более 50 обысков на территории трех областей. В результате изъяты вещественные доказательства, использовавшиеся в преступной деятельности: мобильные телефоны, документы, видеорегистратор, деньги и банковские карточки, блокноты с черновыми записями и схемами, коробка с инструментами, транспортные средства, государственные номерные знаки, рации, фрагменты металлических труб.

Кроме того, правоохранители обнаружили журналы инструктажей, маршрутные бортовые журналы служебных автомобилей, графики дежурств охранников нефтепроводного предприятия, образцы сырья и тому подобное.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении 14 участникам организованной преступной организации по частям 2 и 3 статьи 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса.

На основании полученных доказательств организатору преступной организации кроме части 3 статьи 292 сообщили о подозрении еще по части 1 статьи 255 (создание преступной организации) и части 5 статьи 185 (кража).

Разоблачили действия организации оперативники департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции, оперативниками полиции Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черкасской областей, при силовой поддержке полка полиции особого назначения из Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областей и при содействии службы безопасности Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают других участников преступной организации, причастных к уголовным преступлениям. После проведения соответствующих экспертиз будет установлена ​​окончательная сумма ущерба.

Напомним также, что в мае Служба безопасности Украины сообщала, что заблокировала нелегальный завод по производству дизтоплива, продукция которого сбывалась через АЗС в крупнейших городах Днепропетровской и Полтавской областей.

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