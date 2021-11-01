  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 1 час назад

В Украине самый дешёвый картофель в Восточной Европе

Снижение цены стало стимулом роста экспортных отгрузок украинского картофеля в Беларусь. А так как цены на картофель в России были даже выше, чем в Беларуси, не исключено, что часть украинского картофеля в этом сезона поступает и на рынок России

Картофель в Украине стоит на 15-20% дешевле, чем годом ранее Картофель в Украине стоит на 15-20% дешевле, чем годом ранее
Картофель в Украине стоит на 15-20% дешевле, чем годом ранее

На прошлой неделе Украина впервые стала лидером Восточной Европы по уровню цен на картофель без учёта стран ЕС. Именно в Украине картофель можно купить по самой низкой цене.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным экспертов, за неделю средняя оптовая цена на картофель упала на 17%, в то время как в соседней Молдове цены на картофель продолжали расти. Таким образом, впервые в сезоне цены на картофель в Украине опустились ниже уровня цен на картофель в Молдове.

Кстати, картофель в Украине стоит лишь на 15-20% дешевле, чем годом ранее, однако на фоне роста цен на клубнеплод в других странах региона этого достаточно, чтобы выйти на позиции ценового лидера.

Читайте также:
Ценовые рекорды: почему на рынках Киева овощи и фрукты дороже, чем в супермаркете

Снижение цены на картофель ещё более увеличило разрыв в ценах на картофель между рынками Беларуси и Украины. А это стало ещё более существенным стимулом роста экспортных отгрузок украинского картофеля в Беларусь. А так как цены на картофель в России были даже выше, чем в Беларуси, не исключено, что часть украинского картофеля в этом сезона поступает и на рынок России при посредничестве трейдеров из Беларуси.

По неофициальным заявлениям белорусских посредников, в России опасаются слишком быстрого роста цен на базовые продукты питания, поэтому реэкспорт "санкционной" плодоовощной продукции якобы снова существенно упростился.

На данный момент картофель в Украине можно купить оптом в 2,5 раза дешевле, чем в РФ. А так как разница в закупочной стоимости одной партии превышает $5 тыс., то подобный реэкспортный бизнес становится очень привлекательным. Кроме Беларуси и РФ Украина в данный момент, по данным трейдеров, экспортирует картофель в Сербию и Грузию.

При этом не стоит забывать и о том, что цены на картофель в Польше ещё ниже, чем в Украине. При этом они выше, чем годом ранее, почти вдвое на фоне снижения урожая продукции. Тем не менее, в данный момент Беларуси выгодно закупать картофель в Польше и для реэкспорта в РФ, и для собственных потребностей.

Кстати, главная причина снижения цены на картофель в Украине — распродажа остатков не подлежащей хранению продукции фермерами. Поэтому не исключено, что цены на клубнеплод и в Украине постепенно восстановятся с наступлением морозов и окончанием сезона распродаж.

Отметим, Украина нарастила экспорт овощей борщевого набора в Беларусь, а часть украинской продукции поставлялась в Россию под видом "белорусской".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Импортные и украинские сыры будут дорожать: почему производителям сложно сдерживать цену
Импортные и украинские сыры будут дорожать: почему производителям сложно сдерживать цену
Протекционизм и пандемия меняют тактику торговых войн: что учесть экспортерам
Протекционизм и пандемия меняют тактику торговых войн: что учесть экспортерам
Украина на 84,5% сократила экспорт баранины и козлятины
Украина на 84,5% сократила экспорт баранины и козлятины
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Терехов победил на выборах мэра Харькова — результаты экзитполов

  3. В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим

  4. С 1 ноября поставщики газа подняли тарифы: кто будет платить 40 грн за куб

  5. "Антон Поляков был убит": Анна Скороход рассказала о гибели нардепа

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...