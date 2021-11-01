В Украине самый дешёвый картофель в Восточной Европе

На прошлой неделе Украина впервые стала лидером Восточной Европы по уровню цен на картофель без учёта стран ЕС. Именно в Украине картофель можно купить по самой низкой цене.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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По данным экспертов, за неделю средняя оптовая цена на картофель упала на 17%, в то время как в соседней Молдове цены на картофель продолжали расти. Таким образом, впервые в сезоне цены на картофель в Украине опустились ниже уровня цен на картофель в Молдове.

Кстати, картофель в Украине стоит лишь на 15-20% дешевле, чем годом ранее, однако на фоне роста цен на клубнеплод в других странах региона этого достаточно, чтобы выйти на позиции ценового лидера.

Снижение цены на картофель ещё более увеличило разрыв в ценах на картофель между рынками Беларуси и Украины. А это стало ещё более существенным стимулом роста экспортных отгрузок украинского картофеля в Беларусь. А так как цены на картофель в России были даже выше, чем в Беларуси, не исключено, что часть украинского картофеля в этом сезона поступает и на рынок России при посредничестве трейдеров из Беларуси.

По неофициальным заявлениям белорусских посредников, в России опасаются слишком быстрого роста цен на базовые продукты питания, поэтому реэкспорт "санкционной" плодоовощной продукции якобы снова существенно упростился.

На данный момент картофель в Украине можно купить оптом в 2,5 раза дешевле, чем в РФ. А так как разница в закупочной стоимости одной партии превышает $5 тыс., то подобный реэкспортный бизнес становится очень привлекательным. Кроме Беларуси и РФ Украина в данный момент, по данным трейдеров, экспортирует картофель в Сербию и Грузию.

При этом не стоит забывать и о том, что цены на картофель в Польше ещё ниже, чем в Украине. При этом они выше, чем годом ранее, почти вдвое на фоне снижения урожая продукции. Тем не менее, в данный момент Беларуси выгодно закупать картофель в Польше и для реэкспорта в РФ, и для собственных потребностей.

Кстати, главная причина снижения цены на картофель в Украине — распродажа остатков не подлежащей хранению продукции фермерами. Поэтому не исключено, что цены на клубнеплод и в Украине постепенно восстановятся с наступлением морозов и окончанием сезона распродаж.

Отметим, Украина нарастила экспорт овощей борщевого набора в Беларусь, а часть украинской продукции поставлялась в Россию под видом "белорусской".