Використання ШІ у маркетингу: інноваційний прорив чи удар по бізнесу

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Штучний інтелект стає все більш потужним інструментом у маркетингу, обіцяючи революційні зміни у створенні контенту, аналізі даних та персоналізації. Однак, разом із цими можливостями виникають нові виклики та загрози для традиційних бізнес-моделей.

Чи зможе ШІ повністю замінити людський фактор у маркетингу, чи стане лише ефективним помічником, розповіла спеціально для Delo.Ua керівниця Vodafone BigData team Ганна Дьяконова під час Marketing Marathon.

За її словами, використання ШІ у маркетингу в майбутньому значно спростить створення контенту, дозволяючи генерувати ідеї та навіть знімати відеоролики без залучення знімальних груп.

“Зокрема, це те, що ми можемо в майбутньому зробити і відеоролик, і зняти якусь рекламу, не викликаючи знімальну групу. Це, напевно, буде великий удар якраз по бізнесу, який на цьому заробляє зараз. Проте для маркетологів компанії це, звичайно, спрощення”, - зауважила Ганна Дьяконова.

Вона додала, що в майбутньому завдяки інноваціям у сфері штучного інтелекту, навіть невеликі підприємства отримають доступ до передових інструментів та технологій, що раніше були привілеєм лише великих корпорацій. Це відкриває нові можливості для розвитку та конкуренції на ринку, дозволяючи малому бізнесу підвищити ефективність, оптимізувати процеси та розширити свою клієнтську базу.

Окрім того, команда BigData team вже активно використовує штучний інтелект для автоматизації рутинних завдань у маркетингу, таких як аналіз даних, написання текстів та генерація ідей.

"Ми вже давно використовуємо штучний інтелект для роботи з великими даними, створюючи аналітичні моделі, які дозволяють визначати вік, стать людей та багато інших параметрів. Але його потенціал набагато більший. У майбутньому штучний інтелект зможе значно полегшити процес генерації ідей, який зараз часто вимагає тривалих мозкових штурмів", – розповідає Ганна Дьяконова.

Керівниця BigData team підкреслює, що штучний інтелект, незважаючи на свою потужність, не зможе повністю замінити унікальні людські здібності, такі як експертиза та інтуїція. Проте, він стане незамінним інструментом, що значно пришвидшить та покращить робочі процеси.

Статистика використання Ші у маркетингу

Штучний інтелект вже стрімко змінює ландшафт маркетингу, і це підтверджують дослідження. Наприклад, дослідження Selzy, проведене серед 1250 керівників компаній та маркетологів у США, Великій Британії та Європі, виявило значний інтерес до штучного інтелекту та його потенціалу в email-маркетингу. Більшість респондентів, а саме 87,7% висловили довіру до листів, згенерованих штучним інтелектом, а 58,3% впевнені в його здатності покращити розсилки.

Найбільш привабливими функціями ШІ для маркетологів виявилися автоматична генерація контенту та зображень, а також персоналізація контенту. При цьому 38,5% користувачів довіряють аналітиці на основі ШІ, вважаючи її надійною для прийняття рішень. Більше того, 50,7% респондентів вважають ШІ ефективнішим інструментом у порівнянні з традиційними підходами в email-маркетингу.

Однак, дослідження також виявило, що 33,7% користувачів ще не ознайомлені з можливостями ШІ в email-маркетингу, що вказує на необхідність подальшої освіти та інформування. Цікаво, що 55,4% респондентів змінюють контент листів кілька разів на місяць, що підкреслює потенціал ШІ для автоматизації та оптимізації цього процесу.

Незважаючи на загальну довіру до ШІ, питання конфіденційності та безпеки даних залишаються актуальними для користувачів.