Использование искусственного интеллекта в маркетинге: инновационный прорыв или удар по бизнесу

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Искусственный интеллект становится все более мощным инструментом в маркетинге, обещая революционные изменения в создании контента, анализе данных и персонализации. Однако вместе с этими возможностями возникают новые вызовы и угрозы традиционным бизнес-моделям.

Сможет ли ИИ полностью заменить человеческий фактор в маркетинге или станет только эффективным помощником, рассказала специально для Delo.Ua руководитель Vodafone BigData team Анна Дьяконова во время Marketing Marathon.

По ее словам, использование ИИ в маркетинге в будущем значительно упростит создание контента, позволяя генерировать идеи и даже снимать видео без привлечения съемочных групп.

“В частности, это то, что мы можем в будущем сделать и видеоролик, и снять какую-нибудь рекламу, не вызывая съемочную группу. Это, вероятно, будет большой удар как раз по бизнесу, который на этом зарабатывает сейчас. Однако для маркетологов компании это, конечно, упрощение”, - отметила Анна Дьяконова.

Она добавила, что в будущем благодаря инновациям в сфере искусственного интеллекта, даже небольшие предприятия получат доступ к передовым инструментам и технологиям, которые раньше были привилегией только крупных корпораций. Это открывает новые возможности развития и конкуренции на рынке, позволяя малому бизнесу повысить эффективность, оптимизировать процессы и расширить свою клиентскую базу.

Кроме того, BigData team уже активно использует искусственный интеллект для автоматизации рутинных задач в маркетинге, таких как анализ данных, написание текстов и генерация идей.

"Мы уже давно используем искусственный интеллект для работы с большими данными, создавая аналитические модели, позволяющие определять возраст, пол людей и многие другие параметры. Но его потенциал гораздо больше. В будущем искусственный интеллект сможет значительно облегчить процесс генерации идей, который сейчас часто требует длительных мозговых штурмов", – рассказывает Анна Дьяконова.

Руководитель BigData team подчеркивает, что искусственный интеллект, невзирая на свою мощность, не сможет полностью заменить уникальные человеческие способности, такие как экспертиза и интуиция. Однако он станет незаменимым инструментом, что значительно ускорит и улучшит рабочие процессы.

Статистика использования Ши в маркетинге

Искусственный интеллект уже стремительно изменяет ландшафт маркетинга, и это подтверждают исследования. К примеру, исследование Selzy, проведенное среди 1250 руководителей компаний и маркетологов в США, Великобритании и Европе, проявило значительный интерес к искусственному интеллекту и его потенциалу в email-маркетинге. Большинство респондентов, а именно 87,7% выразили доверие к письмам, сгенерированным искусственным интеллектом, а 58,3% уверены в его способности улучшить рассылки.

Наиболее привлекательными функциями ИИ для маркетологов оказались автоматическая генерация контента и изображений, а также персонализация контента. При этом 38,5% пользователей доверяют аналитике на основе ИИ, считая ее надежной для принятия решений. Более того, 50,7% респондентов считают ИИ более эффективным инструментом по сравнению с традиционными подходами в email-маркетинге.

Однако исследование также выявило, что 33,7% пользователей еще не ознакомлены с возможностями ИИ в email-маркетинге, что указывает на необходимость дальнейшего образования и информирования. Интересно, что 55,4% респондентов изменяют контент писем несколько раз в месяц, что подчеркивает потенциал ИИ для автоматизации и оптимизации этого процесса.

Несмотря на всеобщее доверие к ИИ, вопросы конфиденциальности и безопасности данных остаются актуальными для пользователей.