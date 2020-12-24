Витренко посетовал на невозможность подписывать приказы в статусе и.о. министра

Новоназначенный исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает необходимым расширить управленческие полномочия чиновников, исполняющих обязанности министров. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Я не могу подписать приказ министерства. Это ситуация, которая требует разрешения, это ненормально. Особенно учитывая, что в Министерстве энергетики и до этого не было постоянного министра — без меня была такая же проблема. Жизнь устроена так, что в министерстве есть исполняющий обязанности на период отсутствия министра. И сделать так, что исполняющий обязанности не может подписывать приказы министерства, — это ненормально", — сказал он.

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Напомним, Витренко был назначен первым замминистра — исполняющим обязанности министра энергетики на внеочередном заседании Кабинета министров 21 декабря, при том что правительство уже проводило внеочередное заседание ранее в этот день.

Перед этим заявление об отставке подала первый замминистра Ольга Буславец, что открыло дорогу к назначению Витренко.

В последний месяц Буславец не совмещала эти две позиции, поскольку 20 ноября Кабмин отстранил ее от исполнения обязанностей министра, признав утратившим силу распоряжение от 3 июня. Вместо нее обязанности министра энергетики были возложены на заместителя министра — Юрия Бойко (тезку бывшего министра энергетики Юрия Бойко, ныне являющегося депутатом Рады от ОПЗЖ).

При этом Буславец стала исполняющей обязанности министра еще раньше — еще 16 апреля, до разделения в мае Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.

17 декабря Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра — министра энергетики: за это решение проголосовали лишь 186 депутатов при 226 необходимых.

Таким образом, Витренко так же, как и его предшественница, возглавил Минэнерго через решение Кабмина, в обход процедуры назначения министром Верховной Радой. Вопрос по Буславец, напомним, парламент собирался рассмотреть еще 30 марта, однако в последний момент представление о ее назначении министром было снято с повестки дня по личной просьбе президента Владимира Зеленского.