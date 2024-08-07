Вихователі майбутнього: як Academic Hub Pivdenny залучає молодь до саморозвитку зі студентських лав

Останні тенденції в освіті насторожують: багато молодих людей не вірять у можливості, які їм надає вища державна освіта в Україні, не бачать перспектив для власного розвитку і, відповідно, не можуть обрати свій професійний шлях. Зацікавити молодь і допомогти визначитися з напрямком руху – завдання із зірочкою для вищих навчальних закладів. На допомогу їм має приходити бізнес. Проєкт Academic Hub Pivdenny, запущений у 2023 році банком "Південний" у співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, є прикладом відповіді на цей виклик.

Протягом своєї 30-річної історії банк "Південний" активно співпрацює зі студентами, добре знає всі "болі" випускників, а також як і чим можна підсилити систему вищої державної освіти. За допомогою проєкту Academic Hub Pivdenny банк вирішив масштабувати свій досвід за межі банківської діяльності та власних потреб, аби показати молоді, які існують перспективи професійного розвитку, як будувати своє майбутнє та розвиватися.

Проєкт Academic Hub Pivdenny має три основні вектори. Перший – створити умови для розвитку та мотивувати студентів залишатися жити та будувати успішну кар’єру в Україні. Другий – підтримати розвиток економічної освіти і за допомогою курсу, створеного і реалізованого експертами банку, дати студентам практичні знання. Саме їх потребує український бізнес як роботодавець, і це must have для швидкого занурення у робочі процеси та розуміння, де саме студенти бажають будувати кар’єру. Третій вектор – більш глибоке залучення співробітників банку в розвиток проєктів корпоративної соціальної відповідальності.

Нещодавно в Academic Hub Pivdenny завершився пілотний семестр курсу "Управлінське мислення: сучасні підходи та практики", що складався із серії прикладних воркшопів від провідних фахівців банку. Delo.ua розпитало всіх учасників процесу про їхні враження і про плани хаба на майбутнє.

Практичні кейси для теоретичних знань

"Сьогоднішні студенти – це потенційні круті фахівці, які будуть розвивати український бізнес вже завтра. Але для цього їх необхідно скерувати, зацікавити та допомогти визначитися з вектором майбутнього професійного розвитку. За допомогою проєкту Academic Hub Pivdenny ми хочемо показати студентам, як працює реальний бізнес, з якими викликами він стикається, як долає їх і які навички необхідно розвивати молодому фахівцю, щоби бути затребуваним на ринку. Тому ми розробили спеціальний курс від експертів банку для посилення навчальної програми практичними кейсами", – розповідає Віталій Гагауз, амбасадор Academic Hub Pivdenny, к. е. н., директор департаменту оцінки та заставних операцій банку "Південний".

Віталій Гагауз, амбасадор Academic Hub Pivdenny, к. е. н., директор департаменту оцінки та заставних операцій банку "Південний". Фото: Банк "Південний"

Віталій розповів, що підготовка програми пілотного семестру виявилася непростим завданням: необхідно було максимально корисно і доступно інтегрувати знання і досвід фахівців банків у наявний навчальний процес. Результатом став сертифікований курс "Управлінське мислення: сучасні підходи та практики" –авторська програма, яку розробили топ-менеджери та керівники банку разом з університетом, відштовхуючись від результатів опитування бізнесу та навчальних дисциплін, які вивчають студенти в межах освітньої програми.

Окрім створення курсу, "Південний" відремонтував і модернізував дві аудиторії на економічному факультеті. Обидва приміщення адаптовано до викликів воєнного часу, там створено умови для роботи під час блекаутів. Одна аудиторія – навчальна, друга – chill-зона, в якій можна як працювати, так і проводити позакласний час.

Програма максимум

Курс "Управлінське мислення: сучасні підходи та практики" розрахований на два семестри. У пілотному семестрі експерти банку провели для студентів економічного факультету КНУ сім воркшопів. Серед тем: дистанційне обслуговування, інструменти макроекономічного аналізу, комплаєнс, управління ризиками під час війни, фінансова модель бізнесу, кібербезпека, корпоративна культура. За словами Віталія Гагауза, кожен із воркшопів відвідувало від 60 до 120 слухачів з економічного факультету – це були студенти 15 освітніх програм та шести спеціальностей. Загалом студенти забезпечили 459 відвідувань факультативного курсу від банку, що становить 11 % від загальної кількості студентів 1-4 курсів денної форми навчання. Цей показник банк планує подвоїти вже у наступному семестрі за рахунок нових тем і підходів.

"Я пішов на курс в Academic Hub Pivdenny, тому що мене цікавить банківська сфера і я хотів дізнатися більше про те, як працюють банки. Також я хотів отримати шанс поспілкуватися зі справжніми фахівцями сфери. Найбільше мені сподобався воркшоп про фінанси Дмитра Вотченка. Бо це мій фах. Після курсу мої пріоритети у виборі майбутньої професії змінилися – тепер я хочу працювати в банківській сфері", – ділиться враженнями від курсу студент економічного факультету Владислав Гуменюк.

Фото: Банк "Південний"

"Найбільше сподобався воркшоп на тему "Макроекономічний аналіз для прийняття рішень у житті та бізнесі", оскільки він торкався досить широкого переліку процесів в економіці та факторів, які можуть впливати на її суб'єктів. Воркшоп "Кібербезпека" був корисний із точки зору розпізнавання та уникнення відповідних ризиків", – додає студентка Катерина Іщенко.

Окрім знань, найактивніші студенти можуть розраховувати на такі бонуси від банку, як окрема стипендія, можливість пройти стажування, виробничу або переддипломну практику в банку, а також отримати офер щодо працевлаштування.

"Якщо говорити суто від імені університету – це в першу чергу іміджевий проєкт, оскільки робить привабливим економічний факультет серед абітурієнтів, також це сигнал для інших компаній для подібного роду співпраць. Але найголовнішу вигоду отримують наші студенти – можливість почути практиків, поспілкуватися з ними, провести свій час із користю та ще й отримати стипендію від банку. Звісно, щодо останнього треба докласти трохи зусиль, однак, як на мене, це чудова мотивація", – каже декан економічного факультету, д. е. н., професор, Заслужений економіст України Анжела Ігнатюк.

Декан економічного факультету, д. е. н., професор, Заслужений економіст України Анжела Ігнатюк. Фото: Банк "Південний"

Великі плани

Пілотний семестр курсу отримав потужний позитивний фідбек не тільки з боку керівництва університету та студентів, але і з боку експертів банку, які спробували себе у ролі викладачів. Беручи до уваги, що для банкірів роль викладачів була абсолютно новою, запуску проєкту передувала ретельна підготовка – вибір теми, підготовка матеріалів, опрацювання формату подачі. Крім того, кожен із викладачів пройшов курс із публічних виступів та проведення презентацій. І якщо на початку проєкту у деяких із них виникали занепокоєння, то наприкінці семестру більшість висловили бажання й надалі ділитися своїм досвідом зі студентами.

Фото: Банк "Південний"

Другий семестр курсу "Управлінське мислення: сучасні підходи та практики" розпочнеться вже у вересні, і наразі банк активно готує програми майбутніх воркшопів. Планується розширення переліку тем і кількості воркшопів курсу, а також залучення експертів із реального сектора економіки – партнерів та клієнтів банку – для їх проведення.

Незважаючи на те, що це цілком pro bono – активність, було отримано близько 50 запитів на участь у проєкті від керівників банку, бажаючих долучитися у ролі експертів.

Фото: Банк "Південний"

З іншого боку, багато співробітників банку виявили бажання також отримати доступ до воркшопів курсу "Управлінське мислення: сучасні підходи та практики" задля розширення власної експертизи за межами профільної діяльності. Тож у планах адаптація та інтеграція цього курсу у внутрішні навчальні програми банку.

"Проєкт Academic Hub Pivdenny та курс "Управлінське мислення: сучасні підходи та практики" – це не статична конструкція, це адаптивна модель, яка буде розвиватися з урахуванням досвіду, отриманого на пілотному етапі, та актуальними запитами стейкхолдерів", – резюмував Віталій Гагауз.