Воспитатели будущего: как Academic Hub Pivdenny привлекает молодежь к саморазвитию со студенческих рядов

Последние тенденции в образовании настораживают: многие молодые люди не верят в возможности, которые им предоставляет высшее государственное образование в Украине, не видят перспективы для собственного развития и, соответственно, не могут выбрать свой профессиональный путь. Заинтересовать молодежь и помочь определиться с направлением движения – задача со звездочкой для вузов. В помощь им должен приходить бизнес. Проект Academic Hub Pivdenny, запущенный в 2023 году банком "Південний" в сотрудничестве с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, является примером ответа на этот вызов.

В течение своей 30-летней истории банк "Південний" активно сотрудничает со студентами, хорошо знает все "боли" выпускников, а также как и чем можно усилить систему высшего государственного образования. С помощью проекта Academic Hub Pivdenny банк решил масштабировать свой опыт за пределы банковской деятельности и собственных потребностей, чтобы показать молодежи, какие существуют перспективы профессионального развития, как строить свое будущее и развиваться.

Проект Academic Hub Pivdenny имеет три основных вектора. Первое – создать условия для развития и мотивировать студентов оставаться жить и строить успешную карьеру в Украине. Второй – поддержать развитие экономического образования и посредством курса, созданного и реализуемого экспертами банка, дать студентам практические знания. Именно в них нуждается украинский бизнес как работодатель, и это must have для быстрого погружения в рабочие процессы и понимания, где студенты желают строить карьеру. Третий вектор – более глубокое привлечение сотрудников банка к развитию проектов корпоративной социальной ответственности.

Недавно в Academic Hub Pivdenny завершился пилотный семестр курса "Управленческое мышление: современные подходы и практики", состоявший из серии прикладных воркшопов от ведущих специалистов банка. Delo.ua расспросил всех участников процесса об их впечатлениях и о планах хаба на будущее.

Практические кейсы для теоретических знаний

"Сегодняшние студенты – это потенциальные крутые специалисты, которые будут развивать украинский бизнес уже завтра. Но для этого их необходимо направить, заинтересовать и помочь определиться с вектором будущего профессионального развития. С помощью проекта Academic Hub Pivdenny мы хотим показать студентам, как работает реальный бизнес, с какими вызовами он сталкивается, как преодолевает их и какие навыки необходимо развивать молодому специалисту, чтобы быть востребованным на рынке" - рассказывает Виталий Гагауз, амбассадор Academic Hub Pivdenny, к.э.н, директор департамента оценки и залоговых операций банка "Південний".

Виталий Гагауз, амбассадор Academic Hub Pivdenny,к.э.н, директор департамента оценки и залоговых операций банка "Південний". Фото: Банк "Південний"

Виталий рассказал, что подготовка программы пилотного семестра оказалась непростой задачей: необходимо было максимально полезно и доступно интегрировать знания и опыт специалистов банков в имеющийся учебный процесс. Результатом стал сертифицированный курс "Управленческое мышление: современные подходы и практики" – авторская программа, разработанная топ-менеджерами и руководителями банка вместе с университетом, отталкиваясь от результатов опроса бизнеса и учебных дисциплин, которые изучают студенты в рамках образовательной программы.

Кроме создания курса "Південний" отремонтировал и модернизировал две аудитории на экономическом факультете. Оба помещения адаптированы к вызовам военного времени, там созданы условия для работы во время блекаутов. Одна аудитория – обучающая, вторая – chill-зона, в которой можно как работать, так и проводить внеклассное время.

Программа максимум

Курс "Управленческое мышление: современные подходы и практики" рассчитан на два семестра. В пилотном семестре эксперты банка провели для студентов экономического факультета КНУ семь воркшопов. Среди тем: дистанционное обслуживание, инструменты макроэкономического анализа, комплайенс, управление рисками во время войны, финансовая модель бизнеса, кибербезопасность, корпоративная культура. По словам Виталия Гагауза, каждый из воркшопов посещало от 60 до 120 слушателей с экономического факультета – это были студенты 15 образовательных программ и шести специальностей. В общей сложности студенты обеспечили 459 посещений факультативного курса от банка, что составляет 11% от общего количества студентов 1-4 курсов дневной формы обучения. Этот показатель банк планирует удвоить уже в следующем семестре за счет новых тем и подходов.

"Я пошел на курс в Academic Hub Pivdenny, потому что меня интересует банковская сфера и я хотел узнать больше о том, как работают банки. Также я хотел получить шанс пообщаться с настоящими специалистами сферы. Больше всего мне понравился воркшоп о финансах Дмитрия Вотченко. Поскольку это моя профессия. После курса мои приоритеты в выборе будущей профессии изменились – теперь я хочу работать в банковской сфере", – делится впечатлениями от курса студент экономического факультета Владислав Гуменюк.

Фото: Банк "Південний"

"Больше всего понравился воркшоп на тему "Макроэкономический анализ для принятия решений в жизни и бизнесе", поскольку он касался достаточно широкого перечня процессов в экономике и факторов, которые могут влиять на ее субъектов. Воркшоп "Кибербезопасность" был полезен с точки зрения распознавания и избегания соответствующих рисков", – добавляет студентка Екатерина Ищенко.

Кроме знаний, активные студенты могут рассчитывать на такие бонусы от банка, как отдельная стипендия, возможность пройти стажировку, производственную или преддипломную практику в банке, а также получить офер по трудоустройству.

"Если говорить сугубо от имени университета – это в первую очередь имиджевый проект, поскольку делает привлекательным экономический факультет среди абитуриентов, также это сигнал для других компаний для подобного рода сотрудничества. Но главную выгоду получают наши студенты – возможность услышать практиков, пообщаться с ними, провести свое время с пользой, да еще и получить стипендию от банка. Конечно, для последнего нужно приложить немного усилий, но как по мне, это отличная мотивация", - говорит декан экономического факультета, д.э.н, профессор, Заслуженный экономист Украины Анжела Игнатюк.

Декан экономического факультета, д.э.н, профессор, Заслуженный экономист Украины Анжела Игнатюк. Фото: Банк "Південний"

Большие планы

Пилотный семестр курса получил мощный положительный фидбек не только со стороны руководства университета и студентов, но и со стороны экспертов банка, попробовавших себя в качестве преподавателей. Учитывая, что для банкиров роль преподавателей была совершенно новой, запуску проекта предшествовала тщательная подготовка – выбор темы, подготовка материалов, проработка формата подачи. Кроме того, каждый преподаватель прошел курс по публичным выступлениям и проведению презентаций. И если в начале проекта у некоторых из них возникало беспокойство, то в конце семестра большинство выразили желание и дальше делиться своим опытом со студентами.

Фото: Банк "Південний"

Второй семестр курса "Управленческое мышление: современные подходы и практики" начнется уже в сентябре, и банк активно готовит программы будущих воркшопов. Планируется расширение перечня тем и количества воркшопов курса, а также привлечение экспертов из реального сектора экономики – партнеров и клиентов банка – для их проведения.

Несмотря на то, что это вполне pro-bono – активность, было получено около 50 запросов на участие в проекте от руководителей банка, желающих приобщиться в роли экспертов.

Фото: Банк "Південний"

С другой стороны, многие сотрудники банка пожелали также получить доступ к воркшопам курса "Управленческое мышление: современные подходы и практики" для расширения собственной экспертизы за пределами профильной деятельности. Так что в планах адаптация и интеграция этого курса во внутренние учебные программы банка.

"Проект Academic Hub Pivdenny и курс "Управленческое мышление: современные подходы и практики" – это не статическая конструкция, это адаптивная модель, которая будет развиваться с учетом опыта, полученного на пилотном этапе, и актуальными запросами стейкхолдеров", – резюмировал Виталий Гагауз.