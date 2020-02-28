Волчье логово: ТОП-10 фильмов о финансистах

Фильмов о финансистах снимают гораздо меньше, чем об адвокатах, суперпрофессионально защищающих невиновных, или следователях, героически охотящихся на маньяков. А сериалов, где главным героем становится бухгалтер или биржевой брокер, и того меньше. Разве что мировой финансовый кризис да мафиозные разборки подбрасывают яркие "денежные" истории в топку мирового кинематографа. Причем документальные ленты о закулисье финансового мира оказываются не менее захватывающим зрелищем, чем знаменитый "Волк с Уолл-стрит" Мартина Скорсезе. Для профессионалов в финансовой сфере эти чаще всего драматические, но иногда и комические истории интересны как кейсы, на которых можно прокачивать навыки принятия решений в форс-мажорных ситуациях.

1. Миллиарды / Billions



Игровой сериал

1-й сезон — 2016, 2-й сезон — 2017, 3-й сезон — 2019

Финансовый триллер, в котором показано, как в мире больших денег ведется борьба не на жизнь, а насмерть. В противостояние вступают финансовый гений, владелец крупного хедж-фонда Бобби Аксельрод, и федеральный прокурор штата Нью-Йорк Чак Родс. Охота на миллиардера, открытая прокурором, идет с переменным успехом, круша при этом судьбы десятков людей вокруг, потому психологическое напряжение то и дело взлетает до пиковой отметки. При этом в сериале нет однозначных "монстров", играющих в серой зоне рыночных игр, и "ангелов", стремящихся наказать их. Персонажи неоднозначны, многослойны. А зрителям-финансистам (особенно трейдерам) сериал будет интересен еще и тем, что закулисье биржевой торговли показано без прикрас и идеализации. Это позволяет понять, какие факторы двигают цены активов и как их анализировать. Кстати, один из создателей сериала — финансовый колумнист New York Times.

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2. Озарк / Ozark



Игровой сериал

1-й сезон — 2017, 2-й сезон — 2018, 3-й сезон — 2019

Название этой криминальной драмы о финансовых махинациях дал маленький городок, который считается раем для финансистов: береговая линия там больше, чем у всей Калифорнии, а значит, есть отличные перспективы для отмывания денег. Но бизнес-консультант Марти Берд переезжает сюда из Чикаго не по своей воле. У этого скромного с виду человека, любящего семьянина, есть тайная жизнь: он использует талант финансиста, чтобы зарабатывать отмыванием денег мексиканского наркокартеля. И когда босс мафии на глазах у Марти растворяет в бочке с кислотой его проворовавшегося компаньона, финансовый талант спасает его от такого ужасного жизненного финала. Марти получает отсрочку приговора, поклявшись отмыть за несколько лет $50 млн, придумав схему легализации денег от продажи наркотиков через предприятия, расположенные на берегу Озарка. Для финансистов сериал интересен максимально реалистичными деталями бизнеса на отмывании денег и сильной психологической линией: показано, на что способен человек ради спасения семьи. За роль "бухгалтера мафии" Джейсон Бейтман получил "Золотой глобус".

3. Черный понедельник / Black Monday



Игровой сериал

1-й сезон — 2019, 2-й сезон — 2020 (в планах)

Black Monday — это словосочетание вызывает однозначную реакцию у всех финансистов. В понедельник 19 ноября 1987 года произошел крупнейший в истории Уолл-стрит обвал фондового рынка — на 23%, и жизнь тысяч людей разделилась на "до" и "после". В причинах краха Нью-Йоркской фондовой биржи долго не могли разобраться. Одна из версий состоит в том, что группа молодых финансистов решила бросить вызов акулам Уолл-стрит. Ее и вязли за основу авторы сериала про черную пятницу, правда, пропустили через комедийный креатив. Получилась яркая компания, состоящая из нахального трейдера, очкарика-заучки, придумавшего новый алгоритм для торговли на бирже, торговца недвижимостью и владельца компании, специализирующейся на рейдерстве. Любопытно наблюдать, как они смогли заставить американскую финансовую элиту пренебречь своими же правилами в обмен на быстрые деньги от участия в сомнительных операциях, чем доказали крайнюю уязвимость экономической системы. А комедийный формат позволил использовать жесткие шутки и черный юмор, что редкость для финансовой тематики.

4. Стартап / StartUp



Игровой сериал

1-й сезон — 2016, 2-й сезон — 2017, 3-й сезон — 2018

История о битве, развернувшейся вокруг криптовалюты, происходит в Майами, где сферы влияния поделены между белой финансовой аристократией, потомками кубинских переселенцев и гаитянами. Трое молодых людей, каждый из которых является представителем одной из этих групп, берутся за создание новой криптовалюты GenCoin — более совершенного аналога биткойна. Талантливый финансист Ник Талман всеми силами старается дистанцироваться от погрязшего в финансовых махинациях отца. Хакер Иззи Моралес, дочь кубинцев, бежавших в Штаты, не сумела окончить Стэнфорд, но стала неплохим программистом. А гангстер из гаитянского гетто Рональд Дэйси создал из воздуха нечто "прогрессивное", приносящее большой стабильный доход, вырвался из банды и изменил участь своей общины. Всех трех объединяет стремление быстро заработать, но на их пути появляется агент ФБР Фил Раск, специализирующийся на финансовых преступлениях.

5. Футболисты / Ballers



Игровой сериал

1-й сезон — 2015, 2-й сезон — 2016, 3-й сезон — 2017, 4-й сезон — 2018, 5-й сезон — 2019

Главный герой сериала Спенсер Страсмор, в прошлом успешный профессиональный футболист, после ухода из-за травмы из большого спорта устраивается финансовым консультантом в компанию, которая сотрудничает со спортсменами. Он консультирует игроков и представителей клубов по вопросам заключения наилучших условий контракта. Многие игроки НФЛ — молодые парни, у которых сейчас денег больше, чем обычный человек сможет скопить за всю свою жизнь. Но как им подстраховаться, если травма заставит выйти на пенсию в 30 лет? Страсмор понимает, какие неожиданности могут произойти с игроками на поле, как и на что они тратят свои деньги, так как сам через все это прошел. У сериала четыре номинации на премию "Эмми".

6. Операция "Колибри" / The Hummingbird Project



Игровой фильм

2019

Герои этой истории, двоюродные братья Винсент и Антон, которые работали аналитиками в компании, занимающейся трейдингом на электронных биржах, придумали, как зарабатывать $500 млн в год. Для этого необходимо получать данные о котировках фондового рынка на 1 миллисекунду раньше конкурентов. Чтобы реализовать эту гениальную идею, необходимо через полстраны проложить оптоволоконный кабель. Казалось бы, ничего сверхсложного, но о планах предприимчивых финансистов узнает их бывший босс Ева Торрес, которую ничто не остановит в стремлении заработать огромные деньги… А название ленте дала та самая все решающая миллисекунда — как раз столько длится взмах крыла колибри.

7. Лжец, великий и ужасный / The Wizard of Lies



Игровой фильм

2017

Фильм основан на реальных событиях, взорвавших финансовую общественность, узнавшую о крупнейшей в истории афере по созданию финансовой пирамиды. Эту пирамиду, замаскированную под инвестфонд, создал Бернард Мэдофф. Окружной суд Манхэттена в июне 2009 года приговорил его к 150 годам лишения свободы. На то время задолженность его компании составила около $50 млрд. Будучи на самом верху финансовой элиты мира, Мэдофф умудрялся долгое время безнаказанно подделывать отчеты, показывая, что увеличивает стоимость инвестиционного портфеля клиента. В действительности же все происходило лишь в Excel. При этом инвесторы были довольны: они верили, что финансовый талант Мэдофф приносит им от 6% до 20% годового дохода.

Роберт де Ниро воплотивший в фильме образ Бернарда Мэдоффа, был номинирован на кинопремию "Золотой глобус" в 2018 году. А журналистка Диана Энрикес, чья книга положена в основу сценария, сыграла саму себя в сцене, где она берет у Мэдоффа первое интервью в тюрьме.

8. Стать Уорреном Баффетом / Becoming Warren Buffett



Документальный фильм

2017

Фильм об Уоррене Баффете, одном из самых богатых людей в мире, легенде №1 в мире инвестиций, стоит посмотреть тем, кто интересуется стоимостным инвестированием на основе фундаментального анализа. Фильм прослеживает путь Баффета от юного любителя математических головоломок до финансового гуру, которого стали называть оракулом из Омахи. Рассказывая о принципах инвестирования Баффета, авторы ленты показывают его личность — привычки, отношения в семье — через интервью с членами семьи, его коллегами и друзьями. Затронута также тема, как успешный инвестор стал крупнейшим в мире филантропом.

В 2010 году Баффет вместе с Биллом Гейтсом инициировал кампанию The Giving Pledge ("Клятва дарения"), в рамках которой миллиардеры призвали состоятельных людей официально объявить о намерении передать на благотворительность не менее половины своего состояния. Сам Баффет направил около $37 млрд в пять благотворительных фондов. Это самый щедрый благотворительный взнос в истории человечества.

9. Китайское дело / The China Hustle



Документальный фильм

2017

Документальный фильм рассказывает о проведенном группой брокеров из Нью-Йорка расследовании мошенничества с ценными бумагами в Соединенных Штатах, происходившего с 2008 по 2016 год и связанного с китайскими компаниями. "Это история о жадности, подтолкнувшей к крупному ограблению, о котором вы никогда не слышали", — говорится в анонсе ленты. После кризиса 2008 года на ведущих фондовых биржах США появились акции более ста компаний из Китая. Многие частные инвесторы вложили в них свои деньги. Но оказалось, что большинство китайских компаний находится в сговоре с американскими инвестиционными банками, а их прибыль сильно преувеличена. После расследований многие фирмы были исключены из списка NYSE, что привело к убыткам в миллиарды долларов для американских инвесторов. Это были самые крупные потери со времен финансовой катастрофы 2008 года. В финале ленты констатируется, что в Китае по-прежнему отсутствует надзор за мошенничеством с ценными бумагами и есть риск, что китайские фирмы, заявляющие о высоких темпах роста, продолжают использовать мошеннические reverse mergers (обратные слияния).

10. Восхождение денег / The Ascent of Money

Документальный сериал

6 серий, 2009

Не так часто по научно-популярным книгам снимают сериалы. А вот английский Channel 4 и американский PBS сняли документальный фильм по книге профессора истории Гарвардского университета Нила Фергюсона. Лента получила премию "Эмми" (телевизионный аналог "Оскара") в 2009 году.

На протяжении шести серий рассказывается о появлении и развитии финансовой системы — от вавилонских фьючерсных контрактов и серебряных шахт Франсиско Писарро в Серро-Рико-де-Потоси до глобального финансового кризиса 2008 года и криптовалют. Зрителей ждет история банков и появления банковских карт, раскрытие смысла облигаций, рассказ о первых сделках на Парижской и Амстердамской биржах. Погружение в финансовую историю мира дает большую перспективу и понимание того, как работают финансовые инструменты.