Як активне довголіття перетворюється на нову стратегію стійкості українського бізнесу: досвід "Астарти"

У сучасній Україні, що перебуває в умовах повномасштабної війни, міграції та демографічної кризи, дефіцит людського капіталу стає все більш відчутним. Водночас саме ці виклики відкривають нові можливості для переосмислення ролі віку, досвіду й турботи про людину в бізнес-середовищі. Одним із прикладів такої трансформації є стратегія активного професійного та здорового довголіття, яку впроваджує агропромхолдинг "Астарта-Київ".

Демографічні зміни як стратегічний виклик

За даними демографічного прогнозу, до 2035 року 53% населення України становитимуть люди віком 45+, а майже 28% — віком 60+. Порівняно з 2022 роком (45% і 25% відповідно) це значне зрушення, що зумовлене старінням населення, еміграцією і втратами через війну. Ситуація ускладнюється ще й тим, що лише 20% людей 60+ вважають себе фізично здоровими, понад 80% відчувають стрес, а 79% визнають себе самотніми. Водночас лише 27% українців віком 55+ продовжують працювати, а після 61 року готовність залишатися в трудовій діяльності знижується до 16%.

Такі дані створюють серйозні ризики для економіки: менші за чисельністю молодші покоління не можуть компенсувати брак досвіду і кваліфікації, який втрачається разом із відтоком старших фахівців. Саме тому питання збереження людського потенціалу та його довгострокового розвитку стає стратегічним.

Міжнародний контекст: довголіття як перевага

У світовій практиці вже давно реалізуються підходи до подовження активного життя. Компанії впроваджують менторські програми, реверсивне наставництво та оздоровчі ініціативи, розвивають робоче середовище з позитивним ставленням до віку: скорочений робочий тиждень, віддалена участь у проєктах, можливість поєднувати працю й особисті обов’язки. Усе це дозволяє працівникам залишатися залученими, незалежно від віку.

Як "Астарта" формує культуру активного довголіття

Почалося все у 2023 році, коли в компанії сфокусували увагу на питаннях ментального та фізичного здоров’я працівників. Згодом, тут розробили та впроваджують вже системну програму підтримки активного довголіття. В її основі — ідея, що дбати про майбутнє потрібно задовго до пенсії. Серед ключових напрямів програми:

фізичне здоров ’ я — профілактика, медогляди, спорт та інші активності;

’ — профілактика, медогляди, спорт та інші активності; ментальне здоров’я — консультації психологів, Центри життєстійкості;

— консультації психологів, Центри життєстійкості; зміна ролей — наставництво, менторство, волонтерство, зміни кар’єрного треку;

— наставництво, менторство, волонтерство, зміни кар’єрного треку; облаштування відповідної інфраструктури:

інклюзивне середовище — гнучкі формати роботи, міжпоколіннєва взаємодія;

— гнучкі формати роботи, міжпоколіннєва взаємодія; зміна ставлення до віку — подолання стереотипів.

За словами Світлани Мозгової, директорки з персоналу, корпоративного партнерства та комунікацій "Астарти", компанія прагне, щоб кожен працівник, незалежно від віку, міг не лише залишатися здоровим і продуктивним максимально довго, а й відчувати значущість та гідність.

Практичні результати: діагностика, навчання, залучення

У межах програми проведено низку досліджень, зокрема і стану здоров’я співробітників. Серед працівників, які пройшли чекапи, третина мають переддіабетний стан або діабет, понад 40% — проблеми з тиском. Більшість цих станів можна попередити завдяки своєчасній профілактиці.

Уже понад 1300 людей відвідали тренінги Центрів життєстійкості, компанія організовує спортивні заходи, забіги, велопробіги, офлайн- та онлайн-руханки, а понад 2000 співробітників долучилися до таких активностей за два роки.

Навчання також адаптовано до потреб старших поколінь. У 2024 році працівники пройшли понад 10 000 курсів, і 30% учасників — це люди віком 50+. Теми: фінансова й цифрова грамотність, управління стресом, національна ідентичність, комунікації, особиста ефективність. Компанія має власну онлайн-платформу для навчання, доступну також для партнерів.

Гнучкі формати та менторство

Зараз в "Астарті" впроваджують профорієнтаційні розмови з усіма працівниками віком 50+, щоб допомогти їм сформувати план подальшого розвитку. Також доступні гнучкі формати: проєктна зайнятість, неповний графік, наставництво. Навіть планують запровадити стажування для зовнішніх кандидатів 50+, які хочуть змінити сферу або вийти на ринок праці.

Більше тисячі співробітників беруть участь у волонтерських та соціальних проєктах, що також підтримує соціальну активність та залучення.

Від компанії до країни: національна програма Активного довголіття

Щоб сформувати тренд на активне фізичне та професійне довголіття як нову соціальну норму, зменшити кадровий дефіцит і підвищити стійкість економіки в умовах структурних змін в Україні, Астарта у партнерстві з Міністерством соціальної політики долучилася до розробки національної програми активного довголіття як складової Демографічної стратегії України 2040.

Засновник та генеральний директор "Астарти" Віктор Іванчик переконаний, що довге професійне життя починається не з пенсії, а з першого усвідомленого кроку до власного розвитку та балансу. "Існує думка, що активне довголіття — це тільки про людей старшого віку. В Астарті ми закладаємо цю культуру для всіх — від молодого фахівця до досвідченого професіонала. Адже довге, повноцінне професійне життя починається не з пенсійного віку, а з першого дня відповідального ставлення до себе, свого здоров’я, розвитку та балансу. І для бізнесу це не просто гуманістичний підхід — це стратегічний антикризовий інструмент. У період демографічних змін інвестиції в добробут і потенціал кожного працівника — незалежно від віку — стають умовою економічної стійкості та довголіття компанії".

Висновок

Активне довголіття перестало бути лише темою для людей 60+. Це нова парадигма мислення, де турбота про себе починається з молодості, а компанія стає партнером у довгому та гідному житті. В умовах демографічного спаду це не лише гуманізм, а стратегія виживання й розвитку для українського бізнесу.

"Ми впевнені, що ця програма буде практичною, ефективною й наблизить нас до нової культури праці: активної, інклюзивної, безбар’єрної, гідної", — підсумовує Світлана Мозгова.