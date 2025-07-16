Как активное долголетие превращается в новую стратегию устойчивости украинского бизнеса: опыт "Астарты"

В современной Украине, находящейся в условиях полномасштабной войны, миграции и демографического кризиса, дефицит человеческого капитала становится все более ощутимым. В то же время именно эти вызовы открывают новые возможности для переосмысления роли возраста, опыта и заботы о человеке в бизнес-среде. Одним из примеров такой трансформации является стратегия активного профессионального и здорового долголетия, которую внедряет агропромхолдинг "Астарта-Киев".

Демографические изменения как стратегический вызов

По данным демографического прогноза, к 2035 году 53% населения Украины составят люди в возрасте 45+, а почти 28% — в возрасте 60+. По сравнению с 2022 годом (45% и 25% соответственно) это значительный сдвиг, обусловленный старением населения, эмиграцией и потерями из-за войны. Ситуация усугубляется тем, что только 20% людей 60+ считают себя физически здоровыми, более 80% испытывают стресс, а 79% признают себя одинокими. В то же время, только 27% украинцев в возрасте 55+ продолжают работать, а после 61 года готовность оставаться в трудовой деятельности снижается до 16%.

Такие данные создают серьезные риски для экономики: меньшие по численности младшие поколения не могут компенсировать недостаток опыта и квалификации, который теряется вместе с оттоком старших специалистов. Вот почему вопрос сохранения человеческого потенциала и его долгосрочного развития становится стратегическим.

Международный контекст: долголетие как преимущество

В мировой практике уже давно реализуются подходы к продлению активной жизни. Компании внедряют менторские программы, реверсивное наставничество и оздоровительные инициативы, развивают рабочую среду с положительным отношением к возрасту: сокращенная рабочая неделя, отдаленное участие в проектах, возможность совмещать труд и личные обязанности. Все это позволяет работникам оставаться вовлеченными, независимо от возраста.

Как "Астарта" формирует культуру активного долголетия

Началось в 2023 году, когда в компании сфокусировали внимание на вопросах ментального и физического здоровья работников. Впоследствии здесь разработали и внедряют уже системную программу поддержки активного долголетия. В ее основе — идея, что заботиться о будущем нужно задолго до пенсии. Среди ключевых направлений программы:

физическое здоровье - профилактика, медосмотры, спорт и другие активности;

профилактика, медосмотры, спорт и другие активности; ментальное здоровье - консультации психологов, Центры жизнестойкости;

- консультации психологов, Центры жизнестойкости; смена ролей - наставничество, менторство, волонтерство, смены карьерного трека;

- наставничество, менторство, волонтерство, смены карьерного трека; обустройство соответствующей инфраструктуры:

инклюзивная среда – гибкие форматы работы, межпоколенческое взаимодействие;

– гибкие форматы работы, межпоколенческое взаимодействие; изменение отношения к возрасту – преодоление стереотипов.

По словам Светланы Мозговой, директора по персоналу, корпоративному партнерству и коммуникациям "Астарты", компания стремится, чтобы каждый работник, независимо от возраста, мог не только оставаться здоровым и продуктивным максимально долго, но и чувствовать значимость и достоинство.

Практические результаты: диагностика, обучение, привлечение

В рамках программы проведен ряд исследований, в том числе и состояния здоровья сотрудников. Среди работников, прошедших чекапы, треть имеют преддиабетное состояние или диабет, более 40% — проблемы с давлением. Большинство этих состояний можно предупредить благодаря своевременной профилактике.

Уже более 1300 человек посетили тренинги Центров жизнестойкости, компания организует спортивные мероприятия, забеги, велопробеги, офлайн и онлайн-движения, а более 2000 сотрудников присоединились к таким активностям за два года.

Обучение также адаптировано к нуждам старших поколений. В 2024 году работники прошли более 10 000 курсов, и 30% участников – это люди в возрасте 50+. Темы: финансовая и цифровая грамотность, управление стрессом, национальная идентичность, коммуникации, личная эффективность. Компания имеет собственную онлайн-платформу для обучения, доступную также партнерам.

Гибкие форматы и менторство

Сейчас в "Астарте" внедряют профориентационные разговоры со всеми работниками 50+, чтобы помочь им сформировать план дальнейшего развития. Также доступны гибкие форматы: проектная занятость, неполный график, наставничество. Даже планируют ввести стажировку для внешних кандидатов 50+, желающих изменить сферу или выйти на рынок труда.

Более тысячи сотрудников принимают участие в волонтерских и социальных проектах, что также поддерживает социальную активность и привлечение.

От компании к стране: национальная программа Активного долголетия

Чтобы сформировать тренд на активное физическое и профессиональное долголетие как новую социальную норму, уменьшить кадровый дефицит и повысить устойчивость экономики в условиях структурных изменений в Украине, Астарта в партнерстве с Министерством социальной политики присоединилась к разработке национальной программы активного долголетия как составляющей Демографической стратегии Украины 2040 года.

Основатель и генеральный директор "Астарты" Виктор Иванчик убежден, что долгая профессиональная жизнь начинается не с пенсии, а с первого осознанного шага к собственному развитию и балансу. "Существует мнение, что активное долголетие - это только о людях старшего возраста. В Астарте мы закладываем эту культуру для всех - от молодого специалиста до опытного профессионала. Ведь долгая, полноценная профессиональная жизнь начинается не с пенсионного возраста, а с первого дня ответственного отношения к себе, своему здоровью, развитию и балансу. инструмент. В период демографических изменений инвестиции в благосостояние и потенциал каждого работника – независимо от возраста – становятся условием экономической устойчивости и долголетия компании”.

Вывод

Активное долголетие перестало быть темой для людей 60+. Это новая парадигма мышления, где забота о себе начинается с молодости, а компания становится партнером в долгой и достойной жизни. В условиях демографического спада это не только гуманизм, но и стратегия выживания и развития для украинского бизнеса.

"Мы уверены, что эта программа будет практической, эффективной и приблизит нас к новой культуре труда: активному, инклюзивному, безбарьерному, достойному", — резюмирует Светлана Мозговая.