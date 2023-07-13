Як система цінностей допомагає у бізнесі: досвід «Імперіал Тобакко» в Україні

У січні 2021 року міжнародна компанія Imperial Brands, частиною якої є Imperial Tobacco, представила нову глобальну бізнес-стратегію, покликану вивести організацію на новий рівень ефективності та результатів.

Одним із ключових чинників реалізації стратегії компанія визначила корпоративну культуру, таким чином підкресливши, що система цінностей і моделей поведінки у компанії відіграє вирішальну роль у досягненні бізнес-результатів. Правильна, свідомо сформована корпоративна культура здатна створити таке середовище, в якому люди є не просто працівниками, а командою — залученою, високоефективною у своїй взаємодії, згуртованою перед викликами та орієнтованою на результат.

«Імперіал Тобакко» в Україні пережила не одну кризу, подолавши їх завдяки сильній корпоративній культурі та прагненню будувати всі процеси в інтересах людей. Першим великим випробуванням була пандемія ковіду, коли довелося раптово і дуже швидко переналаштувати усталені роками процеси на дистанційний формат і не втратити ефективність бізнесу. Далі випробуванням на життєстійкість стала повномасштабна війна.

Саме зусиллями людей бізнес досягає результатів, саме люди здатні забезпечити зростання, стабільність та процвітання організації у непрості часи

На початку повномасштабного вторгнення головним для компанії було зберегти людей і команди, згодом і дотепер пріоритетом залишається підтримка людей, надання всього необхідного в умовах нескінченних випробувань. Адже саме зусиллями людей бізнес досягає результатів, саме люди здатні забезпечити зростання, стабільність та процвітання організації у непрості часи.

За понад рік війни команда «Імперіал Тобакко» зіткнулася з непересічними викликами — відновити виробництво після кількатижневої зупинки, врятувати експортну продукцію, що опинилась заблокованою в українських портах, вирішити логістичні труднощі із постачанням матеріалів для виробництва, оперативно налагодити імпорт продукції, доки внутрішнє виробництво набирало темп і поверталось до довоєнних обсягів. Попри шок та розпорошеність людей по світу у перші місяці війни, всі ці виклики подолали. Залученість, відповідальність та відданість команд своїй справі стали тими чинниками, що утримали бізнес на плаву. Корпоративна культура стала тим рятівним кругом, який допоміг виплисти під час шторму.

На фото: команда «Імперіал Тобакко» в Україні на День вишиванки 16 травня 2023 року

Довіра, справедливість, взаємоповага завжди були базовими цінностями в «Імперіал Тобакко». Із запуском нової бізнес-стратегії фокус у розвитку корпоративної культури був на створенні різноманіття та інклюзивності, щоб кожен співробітник міг почуватися собою та розкрити сповна свій потенціал. Під час же війни посилилися пріоритети безпеки та добробуту людей.

Із запуском нової бізнес-стратегії фокус у розвитку корпоративної культури був на створенні різноманіття та інклюзивності

«Від початку повномасштабного вторгнення «Імперіал Тобакко» активно підтримує всіх працівників, — ділиться Анна Добринець, директорка департаменту підтримки людей та корпоративної культури компанії. — Заробітна плата у повному обсязі вчасно виплачується всім співробітникам. Жодна позиція не була скорочена, усі працівники, незалежно від того, чи перебувають вони в Україні, чи за кордоном, залишаються з нами. Додаткові пільги співробітникам, як-от річний бонус, медичне страхування та страхування життя, організація транспорту, харчування, та інші пільги незмінно залишаються частиною компенсаційного пакета. Окрім того, упродовж року війни всі співробітники неодноразово отримували додаткову матеріальну допомогу на покриття непередбачуваних витрат».

Від початку повномасштабного вторгнення «Імперіал Тобакко» активно підтримує всіх працівників Анна Добринець директорка департаменту підтримки людей та корпоративної культури «Імперіал Тобакко» в Україні

На початку повномасштабної війни компанія організувала евакуацію працівників та їхніх родичів, які жили у небезпечних районах, у відносно безпечні регіони України з оплатою проживання і харчування. Згодом співробітникам, які працювали на окупованих територіях або у небезпечних прифронтових зонах, запропонували програму релокації у безпечніші регіони нашої країни. Таким чином здійснили 16 релокацій співробітників з їхніми сім’ями із належною фінансовою підтримкою від компанії.

Нова потреба у підтримці працівників компанією виникла у листопаді-грудні 2022 року, коли через підступні атаки на енергетичну інфраструктуру вся Україна жила під загрозою тривалого блекауту. Тоді компанія облаштувала на території центрального офісу та фабрики корпоративний пункт незламності для співробітників та їхніх сімей, подбавши про безперебійне тепло, світло, зв’язок, воду, їжу і навіть ліжка, щоб за потреби люди могли перечекати тут найважчі дні чи тижні.

Сьогодні в «Імперіал Тобако Юкрейн» та «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» 43 співробітники служать у Збройних силах України. Всі мобілізовані працівники продовжують отримувати зарплату та спеціальну матеріальну допомогу на закупівлю необхідного спорядження для служби.

«Щоб підтримати колег-захисників та висловити вдячність за їхню мужність, за наш захист, за ініціативи самих співробітників ми вже тричі зібрали й відправили посилки вдячності на фронт кожному колезі-захиснику, — розповідає Євген Кобець, директор «Імперіал Тобако Юкрейн». — Продукти й ліки, теплі речі та окремі засоби спорядження — на все це збираємо гроші всередині команди. Компанія підтримує цю добру справу, долучається фінансовими та організаційними ресурсами, допомагає з логістикою. Окремим проєктом корпоративного волонтерства можна вважати спільноту Imperial Family в одному з популярних застосунків-месенджерів, до якої нині входять майже всі працівники, зокрема всі керівники компанії. Цю групу ще на початку війни створили самі співробітники, щоб тримати зв’язок і поширювати важливі повідомлення. А тепер наша спільнота є потужним інструментом для збору коштів на потреби армії. Разом за час війни ми зібрали гроші на закупівлю і ремонт кількох автомобілів, велику кількість різноманітного спорядження — все, на що отримуємо запити від наших колег-захисників, мобілізованих родичів наших працівників. Я вкотре пересвідчуюсь, яких неймовірних результатів можуть досягти люди, коли вони об’єднані спільною метою, скільки сили надає почуття залученості до команди, де панує довіра, повага і прийняття кожного».

Щоб підтримати колег-захисників та висловити вдячність за їхню мужність, за наш захист, за ініціативи самих співробітників ми вже тричі зібрали й відправили посилки вдячності на фронт кожному колезі-захиснику Євген Кобець директор «Імперіал Тобако Юкрейн»

Глобальна компанія Imperial Brands, частиною якої є «Імперіал Тобакко» в Україні, також надає велику підтримку українським колегам. За тиждень після повномасштабного вторгнення компанія створила Фонд допомоги співробітникам в Україні, які постраждали внаслідок військової агресії Росії. Працівники з усього світу збирали гроші, щоб допомогти колегам-українцям, чиє житло було пошкоджене, а здоров’я погіршилося внаслідок бойових дій. Закордонні колеги зібрали понад 80 тис. фунтів стерлінгів, які компанія подвоїла. Вже понад 30 працівників в Україні скористалися допомогою від фонду.

Варто наголосити, що міжнародна компанія Imperial Brands має однозначну позицію щодо російського вторгнення. Вже на початку березня 2022 року компанія оголосила про припинення бізнесу у Росії, закрила офіси й фабрику, анулювавши свою присутність у країні-агресорці й підтвердивши, що найголовніші людські цінності для неї є вищими за прибуток.

Запроваджені підходи та кроки компанії з формування корпоративної культури, підтримка командного духу разом із чесною, відкритою, регулярною комунікацією підвищують рівень залученості працівників. Так, згідно з результатами опитування щодо досвіду працівників, у 2022 році індекс залученості української команди зріс на 10% у порівнянні з 2021-м і сягнув 84%.