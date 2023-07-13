Как система ценностей помогает в бизнесе: опыт «Империал Тобакко» в Украине

В январе 2021 года международная компания Imperial Brands, частью которой является Imperial Tobacco, представила новую глобальную бизнес-стратегию, призванную вывести организацию на новый уровень эффективности и результатов.

Одним из ключевых факторов реализации стратегии компания определила корпоративную культуру, подчеркнув таким образом, что система ценностей и моделей поведения в компании играет решающую роль в достижении бизнес-результатов. Правильная, сознательно сформированная корпоративная культура способна создать такую среду, в которой люди не просто работники, а команда — вовлеченная, высокоэффективная в своем взаимодействии, сплоченная перед вызовами и ориентированная на результат.

Империал Тобакко в Украине пережила не один кризис, преодолев их благодаря сильной корпоративной культуре и стремлению строить все процессы в интересах людей. Первым большим испытанием была пандемия наковы, когда пришлось внезапно и очень быстро перенастроить сложившиеся годами процессы на дистанционный формат и не потерять эффективность бизнеса. Далее испытанием на жизнестойкость явилась полномасштабная война.

Именно усилиями людей бизнес добивается результатов, именно люди способны обеспечить рост, стабильность и процветание организации в непростые времена.

В начале полномасштабного вторжения главным для компании было сохранить людей и команды, впоследствии до сих пор приоритетом остается поддержка людей, предоставление всего необходимого в условиях нескончаемых испытаний. Ведь именно усилиями людей бизнес добивается результатов, именно люди способны обеспечить рост, стабильность и процветание организации в непростые времена.

За более чем год войны команда «Империал Тобакко» столкнулась с незаурядными вызовами — возобновить производство после недельной остановки, спасти экспортную продукцию, оказавшуюся заблокированной в украинских портах, решить логистические трудности с поставкой материалов для производства, оперативно наладить импорт продукции, пока внутреннее производство и возвращалось к довоенным объемам. Несмотря на шок и распыление людей по миру в первые месяцы войны, все эти вызовы преодолели. Вовлеченность, ответственность и преданность команд своему делу стали факторами, которые удержали бизнес на плаву. Корпоративная культура стала тем спасительным кругом, который помог уплыть во время шторма.

На фото: команда «Империал Тобакко» в Украине на День вышиванки 16 мая 2023 года

Доверие, справедливость, взаимоуважение всегда были базовыми ценностями в «Империале Тобакко». С запуском новой бизнес-стратегии фокус в развитии корпоративной культуры был на разнообразии и инклюзивности, чтобы каждый сотрудник мог чувствовать себя и раскрыть сполна свой потенциал. Во время войны усилились приоритеты безопасности и благосостояния людей.

С запуском новой бизнес-стратегии фокус в развитии корпоративной культуры был на разнообразии и инклюзивности.

«Изначально полномасштабное вторжение «Империал Тобакко» активно поддерживает всех работников, — делится Анна Добрынец, директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры компании. — Заработная плата в полном объеме своевременно выплачивается всем сотрудникам. Ни одна позиция не была сокращена, все работники, независимо от того, находятся ли они в Украине или за границей, остаются с нами. Дополнительные льготы сотрудникам, таким как годовой бонус, медицинское страхование и страхование жизни, организация транспорта, питания и другие льготы неизменно остаются частью компенсационного пакета. Кроме того, за год войны все сотрудники неоднократно получали дополнительную материальную помощь на покрытие непредвиденных расходов».

С самого начала полномасштабного вторжения «Империал Тобакко» активно поддерживает всех работников. Анна Добрынец директор департамента поддержки людей и корпоративной культуры «Империал Тобакко» в Украине

В начале полномасштабной войны компания организовала эвакуацию работников и их родственников, живших в опасных районах, в относительно безопасные регионы Украины с оплатой проживания и питания. Сотрудникам, работавшим на оккупированных территориях или в опасных прифронтовых зонах, предложили программу релокации в более безопасные регионы нашей страны. Таким образом, осуществили 16 релокаций сотрудников с их семьями с надлежащей финансовой поддержкой от компании.

Новая потребность в поддержке работников компанией возникла в ноябре-декабре 2022 года, когда из-за коварных атак на энергетическую инфраструктуру вся Украина жила под угрозой длительного блекаута. Тогда компания обустроила на территории центрального офиса и фабрики корпоративный пункт несокрушимости для сотрудников и их семей, позаботившись о бесперебойном тепле, свете, связи, воде, еде и даже кровати, чтобы при необходимости люди могли переждать здесь самые тяжелые дни или недели.

Сегодня в Империал Тобако Юкрейн и Империал Тобакко Продакшн Украина 43 сотрудника служат в Вооруженных силах Украины. Все мобилизованные работники продолжают получать зарплату и специальную материальную помощь для закупки необходимого снаряжения для службы.

Чтобы поддержать коллег-защитников и выразить благодарность за их мужество, за нашу защиту, по инициативе самих сотрудников мы уже трижды собрали и отправили посылки благодарности на фронт каждому коллеге-защитнику, — рассказывает Евгений Кобец, директор «Империал Тобако Юкрейн». – Продукты и лекарства, теплые вещи и отдельные средства снаряжения – на все это собираем деньги внутри команды. Компания поддерживает это доброе дело, приобщается к финансовым и организационным ресурсам, помогает с логистикой. Отдельным проектом корпоративного волонтерства можно считать сообщество Imperial Family в одном из популярных приложений-мессенджеров, в которое в настоящее время входят почти все работники, в том числе все руководители компании. Эту группу еще в начале войны создали сами сотрудники, чтобы поддерживать связь и распространять важные сообщения. А теперь наше сообщество – мощный инструмент для сбора средств на нужды армии. Вместе за время войны мы собрали деньги на закупку и ремонт нескольких автомобилей, множество разнообразного снаряжения — все, на что получаем запросы от наших коллег-защитников, мобилизованных родственников наших работников. Я еще раз удостоверяюсь, каких невероятных результатов могут достичь люди, когда они объединены общей целью, сколько силы придает чувство вовлеченности в команду, где царит доверие, уважение и принятие каждого».

Чтобы поддержать коллег-защитников и выразить благодарность за их мужество, за нашу защиту, по инициативе самих сотрудников, мы уже трижды собрали и отправили посылки благодарности на фронт каждому коллеге-защитнику. Евгений Кобец директор «Империал Тобако Юкрейн»

Глобальная компания Imperial Brands, частью которой является Империал Тобакко в Украине, также оказывает большую поддержку украинским коллегам. Через неделю после полномасштабного вторжения компания создала Фонд помощи сотрудникам в Украине, пострадавшим в результате военной агрессии России. Работники со всего мира собирали деньги, чтобы помочь коллегам-украинцам, чье жилье было повреждено, а здоровье ухудшилось в результате боевых действий. Зарубежные коллеги собрали более 80 тысяч фунтов стерлингов, которые компания удвоила. Уже более 30 человек в Украине воспользовались помощью от фонда.

Стоит отметить, что международная компания Imperial Brands имеет однозначную позицию по поводу российского вторжения. Уже в начале марта 2022 года компания объявила о прекращении бизнеса в России, закрыла офисы и фабрику, аннулировав свое присутствие в стране-агрессоре и подтвердив, что самые главные человеческие ценности для нее выше прибыли.

Внедренные подходы и шаги компании по формированию корпоративной культуры, поддержка командного духа вместе с честной, открытой, регулярной коммуникацией повышают уровень вовлеченности работников. Так, согласно результатам опроса по опыту работников, в 2022 году индекс привлеченности украинской команды вырос на 10% по сравнению с 2021-м и достиг 84%.