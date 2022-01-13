За 2021 год в Украине открылось на тысячу ресторанов больше, чем в 2020-м: какие ресторанные проекты в тренде

Несмотря на то, что пандемия коронавируса еще не закончилась, в Украине наблюдается положительный прирост заведений в ресторанной сфере.

В 2021 году в Украине открылось больше ресторанов, чем закрылось. В сравнении с 2020 годом, прирост оценивается в 1 тысячу заведений, сообщила Delo.ua директор Аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

За прошлый год по стране закрылось около 1,5 тысячи заведений, а открылось 2,5 тысячи. В 2020 году всего в Украине закрылось 4 тысячи ресторанов по причине частых локдаунов.

По словам Насоновой, в 2021 году в Киеве закрылось около 150 ресторанов, а открылось 282 ресторана. То есть количество заведений общественного питания в столице за год увеличилось на 132 ресторана.

В числе открывшихся разные заведения общепита, но больших ресторанов меньше, поскольку это более дорогостоящие проекты. А больше всего открылось кофеен и баров.

Тем временем, количество людей, работающих в ресторанной сфере, значительно уменьшилось: по состоянию на сегодняшний день в Украине работает 600 тысяч сотрудников общепита, хотя еще год назад в сфере работало около 800 тысяч человек. Это цифры без учета неоформленных официально сотрудников, из чего можно предположить, что ресторанный бизнес в связи с кризисом может переводить своих сотрудников "в тень".