Зачем турецкой авиакомпании создавать "дочку" в Украине

Недавно Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о переговорах с турецкой авиакомпанией, которая в ближайшие месяцы может начать работу в сегменте внутренних авиаперевозок в Украине.

В украинские аэропорты летает большое количество иностранных авиакомпаний. Однако создание дочернего предприятия — достаточно редкое событие. В первую очередь, из-за малого пассажиропотока в большинстве аэропортов страны. Во вторую — из-за различных организационных сложностей. Например, дорогого авиатоплива или низкой конкуренции на рынке наземного обслуживания. За последние годы можно вспомнить лишь два ярких примера — венгерская WizzAir и турецкая AtlasGlobal решались на создание "дочек" в Украине. Однако в обоих случаях иностранным перевозчикам не удавалось достичь заявленных целей.

Delo.UA выясняло, кто же мог заинтересоваться предложением профильного министерства и почему это может быть выгодно иностранной авиакомпании.

Кто и откуда?

"Сейчас мы работаем с турецкой авиакомпанией, которая хочет открыть свое представительство в Украине, открыть свою "дочку" для региональных перевозок в Украине", — заявил министр во время выступления в Европейской бизнес ассоциации.

Чуть ранее в интервью Forbes.net.ua министр раскрыл больше деталей. "В феврале у меня будут переговоры с одним из потенциальных внешних инвесторов, который теоретически готов создать в Украине компанию с парком из 5-7 самолетов, чтобы начать регулярное внутреннее сообщение", — анонсировал Омелян.

В заявлении слишком много предположений, но опрошенные авиационные эксперты подтвердили, что переговоры ведутся.

К сожалению, практически все они не смогли или не захотели конкретизировать заявление чиновника. "Скажем так: у компании будет турецкая прописка", — уточнил высокопоставленный собеседник Delo.UA в Кабмине. Еще один спикер, знакомый с ходом переговоров, пояснил, что авиакомпания пока не хочет "светиться" из-за сложно предсказуемой реакции контрагентов и инвесторов — акции компании котируются на фондовой бирже. "Они считают бизнес-модель работы в Украине", — говорит наш собеседник.

Вопрос должен проясниться в ближайшие 2-3 месяца. Но даже если будет принято положительное решение, до первого полета пройдет немало времени. Ведь авиаперевозчику придется решить немало организационных вопросов. "Больше всего внимания уделяется вопросам безопасности — так, получение сертификата эксплуатанта может занять минимум от 3-4 месяцев", — рассказала пресс-секретарь Государственной авиационной службы (ГАС) Ирина Кустовская.

Кто может начать полеты?

Сейчас в Турции насчитывается более 10 авиакомпаний. В Украину летают 4 из них: Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Onur Air и Atlasglobal. Сразу несколько экспертов заявили, что на создание "дочки" в Украине точно не согласится крупнейший турецкий перевозчик — Turkish Airlines. Скорее всего, в Украине не появятся и его дочерние предприятия — лоукост Anadolujet и чартерная авиакомпания SunExpress (СП с немецкой Lufthansa). Источник в самой авиакомпании подтвердил Delo.UA низкую вероятность такого события.

В Украине уже работает дочернее предприятие Atlasglobal. Оно создано в 2014 году при участии турецкого авиаперевозчика и нескольких украинских партнеров. Летом 2015 года авиакомпания выполнила пробный рейс из Киева во Львов. Однако впоследствии сосредоточилась на регулярных и чартерных рейсах из Украины (Харьков, Львов, Запорожье) в Турцию.

"Не знаю о ком именно говорил министр. Но предположу что эти может быть Pegasus. Они давно активны на нашем рынке и хорошо на нем работают", — сказал Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры.

Другие опрошенные эксперты также чаще всего предполагали, что на подобный шаг может решиться именно этот лоукост-авиаперевозчик, работающий в Украине с 2010 года.

Отметим, что в середине января в интервью порталу ЦТС заместитель начальника отдела продаж Pegasus Airlines Серкан Атли, отвечая на вопрос о планах по созданию дочерней компании, сказал: "Это возможно. Но сейчас у нас нет таких планов".

Согласно официальной отчетности Pegasus, по состоянию на конец сентября 2016 года ее флот насчитывал 77 самолетов. До 2022 года компания должна получить еще 76 воздушных судов (ВС). Примечательно, что на фондовой бирже Стамбула котируется около 35% акций компании. А основной акционер — ирландский перевозчик AerLingus. Еще недавно большой пакет акций этой авиакомпании принадлежал RyanAir — тому самому лоукосту, который в текущем году может начать полеты в Украину.

На первый взгляд, пазл складывается. Но возникает следующий вопрос.

Куда летать?

Владимир Омелян акцентировал, что компания будет выполнять внутренние перелеты. Однако практически все опрошенные эксперты сомневаются, что новичок ограничится рынком Украины. "Искренне сомневаюсь. Они могут обещать внутренние перелеты, чтобы впоследствии было проще увеличить количество полетов в Стамбул. Ведь это основное направление. Мы проходили эту историю с Atlasglobal", — напомнил бывший первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер. Но добавил, что ему очень хочется ошибиться в этом мрачном прогнозе.

Действительно, в сегменте внутренних авиаперевозок доминирует компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ). По экспертным оценкам, в 2016 году она перевезла на внутренних рейсах около 84% от всего пассажиропотока. Уже несколько лет авиационные чиновники пытаются создать ей конкуренцию. Однако безрезультатно.

Последней надеждой был упомянутый проект Atlasglobal, однако из-за админсопротивления, возникшего на самом старте, пыл акционеров компании утих. Более того, на рынке существуют слухи о возможном сворачивании деятельности этого перевозчика. "Могу подтвердить, что в "АтласГлобал Ю-Эй" серьезный корпоративный конфликт, инициированный турецким соучредителем ("Атласджет гавацилик"). Но уходить Atlasglobal не хочет", — опроверг слухи в комментарии Delo.UA Андрей Гук, партнер юридической компании "Анте", которая сопровождала эту авиакомпанию.

Отметим, что из "АтласГлобал Ю-Эй" ушел первый директор и соучредитель украинского юрлица Сергей Подгородецкий. Теперь он работает в ПАО "Укрзализныця".

Другие эксперты также считают, что авиакомпания, которая будет держать в Украине 5-7 бортов, по умолчанию должна претендовать на международные маршруты.

"Такое количество самолетов позволит обслуживать около 1 млн пассажиров в год. А в 2016 году между городами Украины суммарно перевезено менее 800 тыс. человек", — говорит эксперт офиса эффективного регулирования BRDO Сергей Хижняк. По его словам, новая компания, если она с турецкими корнями, вероятно, захочет получить назначения на линии в Турцию. И регистрация в Украине позволит ей существенно расширить географию полетов. Ведь согласно действующим соглашениям между нашими странами, турецкие компании имеют право летать только из аэропортов Стамбула и Анкары. А вот другие направления для них закрыты. В том числе чартерные рейсы в курортные регионы. "В 2016 году Турцию посетили более 1 млн украинских туристов. Однако большая часть чартеров в Анталию и на другие турецкие курорты закреплена за "Розой Ветров", "Днипроавиа" и МАУ, которые в какой-то степени можно считать партнерами. Стоимость их услуг достаточно высокая, поэтому крупнейшие туристические операторы поддержат развитие конкуренции", — отмечает Хижняк.

Один из наших собеседников в Кабмине подтвердил, что новая компания просчитывает возможность работы без полетов в Стамбул. Однако на вопрос о других международных направлениях и их доле в общем количестве выполняемых рейсов он не ответил.

Еще один важный вопрос — город базирования. Сергей Хижняк считает, что наиболее вероятный вариант — это один из аэропортов Киева. Во Львове не будет такого пассажиропотока, а в Одессе сильное влияние сезонного фактора плюс плохое состояние взлетно-посадочной полосы.

Авиационные чиновники пытаются стимулировать развитие внутренних авиаперевозок.

Например, обсуждается возможность отмены НДС на эту услугу. Однако пока на этих направлениях активно работает только МАУ. На прошлой неделе во время круглого стола по вопросам развития внутренних авиаперевозок вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко сообщил, что в 2016 году компания выполнила 3,248 тыс. внутренних рейсов, перевезла 664 тыс. пассажиров. В 2017 году МАУ предложит 1 млн кресел на внутренних маршрутах. "Если все пройдет нормально, перевезем на них 880 тыс. пассажиров", — предположил он.

С одной стороны, такие анонсы можно рассматривать как желание сохранить сложившеюся конфигурацию рынка. Ведь стремительный рост авиаперевозок, зафиксированный в 2016 году, может и не повториться в ближайшее время без роста реальных доходов населения Украины и развития инфраструктуры региональных аэропортов.

Но с другой стороны, в МАУ признают, что внутриукраинские перевозки для нее убыточные. Если это действительно так, то компания может добровольно уступить часть из них, чтобы сосредоточиться на развитии прибыльных международных рейсов. Но такой сценарий выглядит еще менее вероятным. Поэтому конкуренция будет нешуточная.