Повар по вызову: в Украине запустили новый онлайн-сервис

Жительница Киева Анна Прокофьева создала платформу The-Chef, которая помогает найти повара на случай, когда на готовку нет времени и сил.

Зарегистрироваться на сайте могут как профессиональные повара, так и любители, сообщает "Наш Киев". Сейчас на платформе уже около сотни поваров из Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова и Чернигова. Они могут приехать и приготовить завтрак, ужин, десерты, вегетарианские и экзотические блюда.

Также можно заказать доставку уже готовых блюд. Заказчики и повара имеют возможность оставлять отзывы друг о друге.

"Представила себе идеальное застолье, где есть пхали, лобио с фасолью, цыплята табака, долма и другие блюда. Понимала, что если все буду готовить сама, потом не захочется никакого дня рождения, я очень устану. Подумала, что было бы здорово пригласить некую "тетушку Нино" ― она придет и поможет приготовить те блюда, на которые у меня не хватит сил", — рассказала о своей идее Прокофьева.

На сайте сервиса клиент может выбрать одну из 11 категорий: День святого Валентина, завтрак, экзотические блюда, кулинарный мастер-класс, торты и сладости, встреча большой компании, готовые блюда на заказ, кейтеринг, пикник на природе, ужин на двоих или вегетарианские блюда. Зарегистрировавшись, клиент одним кликом отправляет повару запрос, указав необходимую дату. После этого повар перезванивает для обсуждения деталей заказа, среди которых: кто покупает продукты и есть ли все нужные для работы инструменты.

"Чаще всего продукты закупает сам повар. Иногда их стоимость уже входит в сумму заказа. Если же продукты оплачиваются отдельно, повар предоставляет чек. В любом случае, бюджет, который вы готовы выделить на продукты, с поваром нужно обсуждать. В описании блюд повара указывают, что из инструментов и техники им нужно для работы. Например, газовая плита и сковородка", — рассказала Анна.

Цену услуги выезда повара на дом формирует сам повар. К примеру, час работы одного из мангальщиков стоит 200 грн, но приедет он на пикник минимум на два часа. Сообщается, что услуга может обойтись от 100 гривен за завтра с картофельными драниками до 10 тысяч гривен за закарпатское застолье.