Костюм за 80 годин: скільки коштує і як працює індивідуальне пошиття в Україні

Пошиття на замовлення в Україні переживає не найлегший період: війна, відтік майстрів, відключення світла. Попри це, ательє фіксують зростання. Dilo дізналося з чого складається ціна костюма на замовлення, хто його купує та чому масштабувати такий бізнес складніше, ніж фабричне виробництво.

Час майстра як головна стаття витрат

Засновник Sartoria Fain Тимофій Фаїн пояснює, що персоналізоване пошиття — це насамперед продаж часу майстра. Ручна праця є найбільшою статтею собівартості: на костюм-двійку йде близько 80 годин, а лише в піджаку виконують від 4000 до 6500 ручних стібків.

Другою за вагою складовою є тканина. У бібліотеці Sartoria Fain понад 5000 зразків, зокрема від Loro Piana і Drago. Саме матеріал найсильніше впливає на кінцеву вартість. Далі йдуть фурнітура та внутрішні матеріали: бортовка, підкладка, ґудзики.

Ціну також визначають складність крою та особливості фігури. Асиметрія плечей, сутулість чи нестандартні пропорції потребують складнішої побудови лекал і додаткових коригувань на примірках. Це додає годин роботи майстра.

Окремо коштує терміновість. За словами Фаїна, костюм можна виготовити за 2,5 тижня в швидкому режимі. Для цього перебудовують графік усієї майстерні, тож послуга дорожча. Ціну формують і деталі на замовлення: ексклюзивний принт підкладки, вишиті ініціали, особливі кишені чи ґудзики. Костюм лінійки Bespoke у Sartoria Fain коштує від 87 500 грн без урахування тканини.

Засновниця INDPOSHIV Катерина Возіанова називає схожу структуру витрат. За її словами, пряма собівартість виробу становить близько 50% ціни, а іноді й більше. Це тканина та робота закрійників, конструкторів і кравців. Тканини, з якими працює INDPOSHIV, коштують від 60 до 5000 євро за метр, тож ціна костюма залежить передусім від вибору матеріалу.

Решта вартості, за словами Возіанової, покриває утримання майстерні, роботу стилістів, сервіс, організацію примірок, контроль якості, навчання команди та інвестиції в розвиток.

Маржа впирається в години

Найвищий чек не означає найвищої маржинальності, зауважує Фаїн. Головний ресурс у пошитті на замовлення — час майстра, який неможливо помножити. Готова колекція заробляє на обсязі, але несе ризик складських залишків. Індивідуальне пошиття такого ризику не має, адже ательє шиє лише те, що вже замовлено. Натомість воно обмежене кількістю людських годин.

Тому Sartoria Fain працює за моделлю з трьох лінійок. Bespoke Фаїн шиє особисто. Лінійки Base і Business виготовляють за його цифровими лекалами, це швидше й доступніше. Костюм Base коштує 48 000 грн, Business — 66 000 грн, обидва разом із тканиною. Конкретних фінансових показників компанія не розкриває, пояснюючи це конфіденційністю клієнтів.

Возіанова оцінює прибутковість стриманіше. Bespoke за стандартами INDPOSHIV, за її словами, навряд чи найприбутковіший бізнес, який можна обрати.

"Якби моєю єдиною метою була максимізація прибутку, я, найімовірніше, займалася б чимось іншим", — зазначила вона.

Бізнес вимагає великої особистої залученості власника, а масштабуватися за принципом "вдвічі більше замовлень — вдвічі більше костюмів" не вдається: потрібні нові кваліфіковані майстри, яких не підготувати за кілька місяців.

Хто замовляє: іноземці, регіони і військові

За словами Фаїна, з початку 2026 року кількість замовлень у Sartoria Fain зросла на 30% порівняно з минулим роком. Основні драйвери — іноземні клієнти та повторні замовлення. Близько 60% клієнтів у Києві становлять іноземці: дипломати, представники міжнародних місій і топменеджери, найбільше з Німеччини, Канади та Італії. Понад 85% клієнтів повертаються за наступним костюмом.

Війна змінила й географію. Частина українських клієнтів не готова регулярно їздити до Києва, тому майстри самі їдуть до них із виїзними сесіями у Львів, Ужгород, Дніпро, Харків та Одесу. Регіони дають 40% замовлень, і там клієнти переважно українці: представники аграрного, девелоперського та релокованого бізнесу. У весільний сезон кількість виїздів зростає з одного до трьох-чотирьох на місяць. Найбільший попит — на костюми-двійки, класичний верхній одяг і смокінги.

Возіанова розповідає, що INDPOSHIV зростав щороку до 2022 року й продовжує зростати після початку повномасштабного вторгнення. Основні ринки компанії — Україна та Австрія. В Австрії культура індивідуального пошиття формувалася десятиліттями, тому клієнти краще розуміють, що стоїть за ціною, і платять більше, ніж в Україні. Втім, найціннішими вона називає саме українських клієнтів. З 2022 року у компанії з'явилася окрема категорія замовників — військові.

Цифрові лекала замість розмірної сітки

Цифровізація в ательє полягає не лише в CRM, а й у даних, які в ній накопичуються. За 15 років Sartoria Fain проаналізувала мірки та анатомічні профілі клієнтів і на їхній основі створила власні базові лекала. Одна система враховує європейський тип фігури: наприклад, у Німеччині клієнти здебільшого високі й стрункі. Друга — особливості української фігури.

За словами Фаїна, це не стандартна розмірна сітка мас-маркету. У лекалах уже закладені пропорції, постава й типові відмінності, тому лінійки Base і Business виготовляють значно швидше, і клієнтові достатньо однієї примірки. У Bespoke ательє не женеться за швидкістю, а працює на ідеальний комфорт і силует. Збережені мірки дають змогу робити повторні замовлення дистанційно з будь-якої країни.

Чому бізнесу складно масштабуватися

Головним обмеженням для масштабування обоє засновників називають людей і обставини. Фаїн нагадує, що в пандемію бізнес обмежували заборони на особисті зустрічі та закриті кордони, а під час війни — відключення електроенергії, безпекова ситуація в регіонах і відтік майстрів за кордон. Тому масштабування для Sartoria Fain — це насамперед гнучкість: виїзні сесії замість нових приміщень, цифрові лекала й дані клієнтів, власна команда, яку компанія навчає й утримує.

Возіанова вважає дефіцит кваліфікованих кадрів другим за важливістю викликом після війни. Проблема існувала й до вторгнення, але війна її загострила: частина фахівців виїхала, а молодь рідше обирає кравецьку професію. У команді INDPOSHIV понад 50 співробітників. Зарплати доводиться підвищувати швидше, ніж ціни для клієнтів, тому, за її словами, власник іноді свідомо погоджується на нижчу прибутковість, щоб зберегти майстрів. Компанія також будує систему стажування, в якій молоді фахівці поступово переходять від навчальних завдань до реальних клієнтських виробів.