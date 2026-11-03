Музична осінь 2026: які альбоми випустили українські артисти та що готують далі

Осінь 2026 року принесла українській музичній сцені низку різнопланових релізів. Артисти звертаються до особистих переживань, переосмислюють зв'язок із рідними місцями, експериментують із форматами та готують нові альбоми. Серед жовтневих прем'єр є як повноформатні концептуальні роботи, так і мініальбоми, а окремі музиканти вже представили перші пісні з майбутніх платівок. Dilo розповідає, які українські музичні новинки варто послухати та чого очікувати від артистів найближчим часом.

Жовтень концептуальних альбомів

Одразу кілька помітних повноформатних альбомів вийшли 16 жовтня. Свої роботи представили Olena Karas, "СТРУКТУРА ЩАСТЯ" та Максим Тощо. Попри спільну дату релізу, кожен із них обрав власну тему й музичний підхід.

Для Olena Karas альбом metanoia став дебютною повноформатною роботою. Артистка побудувала його як концептуальну історію з двох актів, у якій важлива не лише кожна окрема композиція, а й послідовність прослуховування. Такий формат пропонує сприймати платівку як цілісний твір, а не просто збірку пісень.

До концептуального формату звернулася і "СТРУКТУРА ЩАСТЯ", музичний проєкт Лізи Углач. Альбом "100%ВОВНА" досліджує втрату власної ідентичності та залежність від чужої думки. Водночас у ньому є місце танцювальному звучанню, зокрема в композиції "ІНІЙ". Таке поєднання особистої тематики та енергійної музики робить реліз цікавим за настроєм.

Інший напрям обрав Максим Тощо. Свій другий альбом "Хмельниччина" музикант присвятив рідному краю. На тлі релізів, зосереджених на внутрішніх переживаннях, ця робота вирізняється зверненням до конкретного місця та особистого зв'язку з ним. Альбом доповнює осінню добірку українським інді-звучанням.

Музика поза звичним форматом альбому

Не всі осінні релізи вкладаються у звичну модель сольної платівки. Один із наймасштабніших за кількістю учасників проєктів представив лейбл Третього армійського корпусу AB3 Music.

Альбом "Українське Народне Радіо" об'єднав 30 треків і 13 радіоджинглів. До його створення долучилися понад 50 виконавців і саундпродюсерів, зокрема ТНМК, SKOFKA, KALUSH Orchestra та alyona alyona. За словами керівника лейбла Іллі Кучмана, робота над проєктом тривала майже два роки.

Завдяки такій кількості учасників "Українське Народне Радіо" виходить за межі звичайної музичної збірки. Радіоформат стає частиною концепції, а сам реліз об'єднує артистів із різним творчим досвідом. Водночас роль лейблів у просуванні та монетизації музики залишається важливою частиною індустрії.

Тим часом KHAYAT звернувся до фізичного формату музики. Артист випустив альбом Ultra на вінілі, причому кожна платівка має індивідуальний малюнок і дещо відрізняється від інших примірників. Над таким виданням команда працювала кілька років.

У цьому випадку увагу привертає не новий музичний матеріал, а спосіб його представлення. Вініл перетворюється на окремий колекційний об'єкт, який доповнює цифровий реліз.

Перші пісні з альбомів, які ще попереду

Паралельно з осінніми прем'єрами українські музиканти почали знайомити слухачів із майбутніми роботами.

Гурт "Антитіла" ще у вересні представив сингл "ОК", який увійде до нового альбому. Дату виходу платівки музиканти поки не оголосили, проте вже виконують композицію наживо. Із 16 жовтня вона звучить у межах туру "Вдома 2:0", що охоплює майже 30 українських міст. Таким чином, слухачі знайомляться з новим матеріалом гурту ще до виходу повноформатної роботи.

KAZKA також розпочала новий творчий етап. Його назвали KAZKA X, а першою піснею стала "НІЧНА". Композиція відкриває майбутній альбом, реліз якого запланований на 1 березня 2027 року.

Для гурту, який здобув широку популярність завдяки "Плакала", новий альбом стане можливістю представити наступний етап своєї музики. Поки що оцінити його повністю неможливо, але "НІЧНА" вже дає слухачам перше уявлення про майбутній реліз.

Про нову еру заявила й LATEXFAUNA. Гурт представив композицію "KAZHAN", яка стане частиною майбутнього альбому AstroPunk. Поки музиканти не розкрили всю платівку, сингл виконує роль першого знайомства з наступним творчим періодом колективу.

Мініальбоми з власною історією

Поруч із великими релізами цієї осені з'явилися й компактніші роботи, які заслуговують на увагу.

Alexjazz випустив мініальбом "Поетика", до якого увійшли п'ять пісень на вірші представників Розстріляного відродження. Поєднання української поезії з альтернативою та постпанком пропонує сучасне музичне прочитання літературної спадщини.

Сумський гурт "краш тест" 30 жовтня представив другий мініальбом "/вел". Разом із попереднім релізом це вже десять пісень, які колектив випустив протягом року. Для гурту такий формат став способом послідовно представляти новий матеріал, не чекаючи на повноформатний альбом.

Що ці релізи говорять про українську музику

Осінні прем'єри показують, наскільки різними можуть бути підходи українських артистів до створення й представлення музики. Одні вибудовують альбоми як цілісні історії, інші звертаються до особистих або культурних тем. Поряд із сольними роботами з'являються масштабні колективні проєкти, а фізичні видання отримують власну художню цінність.

Водночас частина музикантів уже формує очікування від наступного року. "Антитіла", KAZKA та LATEXFAUNA поступово відкривають новий матеріал, залишаючи повноформатні релізи попереду.

Тож головна особливість цієї осені полягає не в одному потенційному хіті, а в різноманітності музичних історій і форматів. А які з нових робіт матимуть найбільший відгук у слухачів, покажуть наступні місяці.