Скільки коштує надрукувати книгу: ціна одного примірника та всього накладу

Надрукувати книгу можна як за кілька тисяч гривень, так і за кілька тисяч доларів. Усе насправді залежить від рішень, які автор ухвалює ще до того, як тираж піде в друк. Тип палітурки, формат, папір, кількість сторінок і сам наклад формують остаточну ціну, і різниця між варіантами буває суттєвою. Команда Dilo розібралася, від чого залежить вартість друку, чому ціна примірника падає разом із накладом і які витрати чекають на автора ще до початку друку. Дані взяті на основі розрахунків друкарні «ТАКИБУК» та видавництва «Кавун». Звертаємо увагу, що цифри орієнтовні, остаточну суму визначає конкретна друкарня.

Від чого залежить вартість друку

Ціна друку книг не фіксована, це сума рішень, які ухвалює замовник. Калькулятор друкарні «ТАКИБУК» враховує такі параметри:

тип палітурки: тверда або м'яка;

кольоровість блоку: чорно-білий чи кольоровий друк;

формат: А5 (145×200 мм), А5+ (145×215 мм), B5 (170×240 мм) або А4 (205×290 мм);

тип паперу: офсетний, кремовий або крейдований;

оздоблення: глянцева чи матова ламінація, задруковані форзаци, шовкове ляссе, кругління блоку;

кількість сторінок і тираж.

Видавництво «Кавун» окремо зазначає, що тверда палітурка додає статусу, але здорожчує книгу на 30–60% порівняно з м'якою. Для художніх романів і подарункових видань це часто виправдано, а для навчальних чи бізнес-книг не завжди.

Є й зовнішній чинник, де при великих накладах друк формує значну частину собівартості книжки. Це орієнтовно близько 40% при тиражі в кілька тисяч примірників. Оскільки більшість паперу та поліграфічних матеріалів в Україну імпортують, ціна друку прямо залежить і від курсу валюти.

Скільки коштує примірник і весь наклад

Найнаочніше залежність ціни від накладу показує калькулятор «ТАКИБУК». Подана в ньому таблиця побудована для книги на 20 сторінок, а інші параметри друкарня на сторінці не розшифровує. Тому це ілюстрація принципу, а не готовий прайс для повноцінної книги. Загальну суму тиражу розрахували множенням ціни примірника на кількість.

Наклад Ціна примірника Вартість тиражу 5 прим. 263 грн 1 315 грн 10 прим. 263 грн 2 630 грн 20 прим. 237 грн 4 740 грн 50 прим. 221 грн 11 050 грн 100 прим. 200 грн 20 000 грн 200 прим. 173 грн 34 600 грн 300 прим. 158 грн 47 400 грн

Так, сума за 20 примірників збігається з тією, яку калькулятор показує як вартість тиражу, тобто 4740 грн. Різниця між малим і великим накладом відчутна досить відчутна, примірник у партії зі 100 книг коштує 200 грн, що приблизно на чверть дешевше, ніж 263 грн при 5–10 примірниках. А от при 300 примірниках ціна знижується приблизно на 40%.

Цифровий чи офсетний друк

Вибір технології визначає, чи вигідно роздрукувати книгу малим тиражем. За оцінками видавництва «Кавун», для стандартної книжки на 200 сторінок цифровий друк підходить для накладів від 30–50 примірників.

Собівартість одного екземпляра тоді вища, 6–12 доларів, зате загальний бюджет залишається керованим. Офсет вигідний від 500–1000 примірників, коли примірник коштує 3–5 доларів, але стартові вкладення значно більші.

Орієнтовні суми за тими самими розрахунками для книги на 200 сторінок:

Наклад Орієнтовна вартість друку 100 примірників 700–1000 $ 300 примірників 1500–2500 $ 1000 примірників 3000–4500 $

Цифровий друк підходить для першої книги, презентацій і корпоративних або експертних видань. А от офсет обирають автори, які впевнені в продажах або працюють із дистрибуцією.

Друк на потребу

Для малих проєктів зручна модель, коли книги виготовляють малими партіями за мірою потреби, без великих накладів. Друкарня «ТАКИБУК» заявляє, що працює з накладом від одного екземпляра, а цифровий друк радить для невеликих партій. Такий друк на потребу (або друк під замовлення) дозволяє не заморожувати гроші у складі й не ризикувати «мертвим» накладом. Одну книгу можна зробити подарунком або пам'ятним виданням, а сто — малотиражною збіркою, корпоративним каталогом чи довідником.

Водночас у такій моделі кожен примірник дорожчий, і це видно з таблиці вище. Перед замовленням варто порахувати, скільки книг справді буде роздано чи продано: різниця між 20 і 100 примірниками в нашому прикладі становить умовні 15 280 грн за весь наклад, але ціна окремого примірника падає лише на 37 грн.

Що додається до ціни друку

Друк — лише фінальна частина бюджету. За даними видавництва «Кавун», для книги на 200–250 сторінок до нього додаються:

редагування й коректура: 600–1200 $;

верстка внутрішнього блоку: 200–500 $;

дизайн обкладинки: 150–400 $.

Друкарні пропонують ці послуги разом із виготовленням книги. «ТАКИБУК» заявляє про перевірку й редагування, верстку, дизайн обкладинки, а також про допомогу з ISBN, УДК і ББК та підготовку вихідних даних.

Комплексне замовлення зручніше, але порівнювати варто окремо кожну складову: економити на редактурі й верстці не радять навіть видавці, бо від них залежить, як книгу сприйматимуть читачі.

Як не переплатити

Перед тим як надрукувати книгу, варто прорахувати кілька варіантів в онлайн-калькуляторі: змінити формат, папір чи тип палітурки й побачити різницю в суммі. А от для першого видання підходить м'яка обкладинка й малий наклад, а після перших продажів можна допечатувати.

Ціна друку книжок суттєво залежить від рішень автора, тому чітко сформульована мета книги та реалістичний тираж найчастіше заощаджують більше, ніж пошук найдешевшої друкарні.

Загальна картина показує, що книга на 200–250 сторінок із повним циклом підготовки та накладом у кілька сотень примірників коштує від кількох тисяч доларів, а простий малотиражний проєкт можна вкласти в кілька тисяч гривень. Але в будь-якому разі, ціну варто уточнювати у друкарні за конкретним макетом.