Як працює видавництво: як видають книгу в Україні

Більшість авторів уявляють видавничий процес як загадковий конвеєр: рукопис надсилають, і за якийсь час на прилавках з'являється готова книга. Насправді ж видавництво — досить складна виробничо-креативна система, де кожен етап впливає на кінцевий результат. Причому, від первинної оцінки тексту редактором до просування книги після релізу. Через що проходить рукопис, скільки заробляє автор-дебютант і чим офіційна реєстрація видавництва відрізняється від роботи звичайної друкарні — з'ясувала команда Delo.ua на основі відкритих матеріалів галузевих видавництв.

Прийом рукопису: перший і найважливіший фільтр

Коли автор звертається до видавництва, рукопис проходить кілька етапів оцінювання. Спочатку видавництво визначає, наскільки текст відповідає його редакційній політиці, жанровому профілю та потенційній читацькій аудиторії. На цьому етапі значна частина рукописів може відсіюватися.

Підхід до оцінювання відрізняється залежно від видавництва. На наступному етапі текст можуть читати редактор, головний редактор або редакційна команда, оцінюючи структуру, стиль, оригінальність і потенціал видання. Одні видавництва можуть надати автору детальний зворотний зв'язок, інші — лише повідомити про рішення щодо рукопису.

Залежно від видавничого профілю редактори можуть звертати увагу на:

відповідність жанру та редакційній політиці;

логічність сюжету або структури нонфікшн-тексту;

рівень письма і загальний стиль;

оригінальність ідеї;

потенційну комерційність;

обсяг майбутнього видання;

відповідність цільовій аудиторії.

Водночас універсальної вимоги до обсягу рукопису для всього українського книжкового ринку немає. І допустимий розмір тексту залежить від жанру, формату книги та політики конкретного видавництва.

Самвидав чи видавництво: у чому різниця

Автор, який шукає шлях до читача, зазвичай обирає між самвидавом і співпрацею з класичним видавництвом. Різниця між цими моделями насамперед у розподілі функцій і відповідальності.

Друкарня виконує виробниче замовлення: друкує наклад за підготовленими файлами. Видавництво натомість може забезпечувати значно ширший цикл роботи з книгою: від редактури та дизайну до друку, маркетингу й дистрибуції.

Модель Переваги Недоліки Самвидав Повний контроль над рішеннями, можливість самостійно визначати формат і терміни виходу. Автор сам організовує редактуру, дизайн, виробництво, маркетинг і збут; самостійна дистрибуція може бути складнішою. Класичне видавництво Видавництво може забезпечити редактуру, дизайн, друк, маркетинг і дистрибуцію. Автор має менше контролю над процесом, а умови та винагорода визначаються договором.

У моделі самвидаву автор фактично стає власним продюсером, де йому доводиться самостійно організовувати редактуру й дизайн, координувати виробництво, займатися просуванням та вирішувати питання збуту.

У класичній видавничій моделі ці функції розподіляються між різними фахівцями видавництва. Водночас конкретний обсяг роботи та відповідальності сторін залежить від умов договору. І видавництво не завжди бере на себе абсолютно всі витрати й маркетингові активності.

Редактура, дизайн і друк: що впливає на вартість

Після ухвалення рукопису починається підготовка тексту. Редактор працює над змістом і структурою, а коректор — над технічною точністю; для нонфікшн-текстів додатково проводять фактчекінг. Паралельно дизайнер готує концепцію обкладинки та внутрішню верстку, а верстальник адаптує текст до вимог поліграфії.

Конкретні розцінки видавництва не озвучують публічно, оскільки вартість залежить від багатьох факторів:

обсяг тексту та його поточний стан;

жанрова специфіка;

складність дизайну обкладинки та внутрішньої верстки;

потреба у додаткових фахівцях (науковий редактор, ілюстратор);

тип палітурки, кольоровість та вибір паперу для друку.

Після затвердження макета друкарня створює кольоропроби, тираж друкують, обрізають і пакують, паралельно готуються цифрові формати (EPUB, MOBI, PDF) для платформ на кшталт Amazon.

Скільки заробляє автор-дебютант

Винагорода автора за видавничим договором може складатися з фіксованої виплати, роялті або їх поєднання. Конкретні умови залежать від видавництва, формату книги, досвіду автора та комерційного потенціалу рукопису.

Для дебютантів фіксована виплата може бути невеликою або взагалі не передбачатися окремо, особливо якщо основною формою винагороди є роялті від продажів. Розмір роялті також залежить від умов договору та бази, від якої воно розраховується: це може бути роздрібна або оптова ціна книги чи інша визначена договором сума.

Тому сам відсоток роялті не показує реальний дохід автора. Значення мають ціна примірника, база розрахунку, фактичний обсяг продажів і наклад. Навіть відносно високий відсоток може забезпечити невелику суму, якщо книга продається невеликим накладом.

Для автора це означає, що економіка книжки визначається не лише умовами договору, а й здатністю видавництва забезпечити достатній наклад, дистрибуцію та продажі.

Державна реєстрація: юридична сторона видавничої справи

Легально працювати як видавництво в Україні можуть лише зареєстровані суб'єкти — фізична особа-підприємець або юридична особа, внесені до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Реєстр веде Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Процедура максимально цифровізована, де заяву подають онлайн через електронний реєстр за допомогою кваліфікованого електронного підпису, а розгляд триває 5 робочих днів. Свідоцтво видається безоплатно та діє безстроково, після чого надходить в електронному вигляді.

Перед реєстрацією важливо визначитися з видами діяльності за КВЕД:

видавнича діяльність (розробка книг, методичок) — група 58.1;

виготовлення (друк) — група 18.1;

розповсюдження (продаж продукції) — група 47.6.

Переоформлення свідоцтва потрібне у разі зміни назви, юридичної адреси, складу засновників або видів діяльності. Діяльність видавців регулює Закон України «Про видавничу справу».

Тож, шлях книги від рукопису до прилавка — багатоетапний процес, що поєднує творчу роботу редакторів і дизайнерів із суворою логістикою друку та юридичними формальностями реєстрації. Для автора головний вибір лежить між самвидавом, який дає контроль, але вимагає самостійно вирішувати питання збуту, і класичним видавництвом, яке бере на себе весь цикл в обмін на частку доходу. У будь-якому разі якісна редактура та розуміння ринку залишаються тим фактором, який визначає, чи знайде книга свого читача.