Прибыльность кино: что может сделать фильм успешным в прокате

Ни один кинопроект невозможен без четкой метрики, указывающей на очень существенную прибыльность и гарантию безубыточного проката. Вот факторы, которые влияют на успех.

Жанр и сценарий

Большинство зрителей принимают решение о покупке билета в кино на тот или иной фильм в день проката. Существенная часть аудитории — непосредственно в кинотеатре.

Из жанров, которые, как правило, всегда есть в предложении, — ужасы, несколько триллеров и боевиков, несколько детских фильмов, мелодрам и комедий. Иногда в прокате появляются фильмы, снятые при финансовой поддержке Госкино со сценариями некоммерческого характера.

Из жанров, предложенных зрителю, который принимает решение на месте, как правило, особой популярностью пользуются комедии или же фильмы зарубежного производства с самым сильным маркетингом. Исключения составляют постоянные зрители, которые ходят в кино часто.

Выбрать время

Снимая кино, очень важно выбирать период самой низкой конкуренции. Лучший вариант, даже пройдя этап постпродакшена, сделать паузу и выждать момент, когда в залах наименьшее количество качественной кинопродукции с сильным маркетингом.

Мои исследования проката в украинских залах показали, что если в обычное время года полтора-два назад их было около 20, сегодня в кинотеатрах крупных сетей на выбор зрителя не более 8-10 фильмов. Из-за дефицита контента кинотеатры вносят в прокат фильмы “второго показа”, которые были ранее уже в прокате. Особенно ощутимым это стало в период пандемии.

Также важно знать, что наибольшая посещаемость кинотеатров приходится на холодное время года, в теплое количество развлечений намного больше, а это очень влияет на выручку.

Селебрити

Публичные личности в кадре, те, у которых есть максимально лояльная личная аудитория, которая быстро и импульсивно отзывается на призывы личности к чему-то. Огромный вес в киноиндустрии приобретают блогеры. В первом фильме Smart movie мы даже переписали три сцены, добавив конференцию блогеров с участием лидеров мнений с общей аудиторией в 20 млн подписчиков.

Очень важно использовать в кадре живую игру, профессиональные актеры задают стандарт работы на площадке. Но появление в кадре инфлюенсеров — новый стандарт успешного кинопроизводства.

Разделение сил для эффективности в прокате должно быть примерно таким: 60% профессиональных актеров, 20% публичных личностей с личными миллионными аудиториями и 20% непрофессионалов, которые дают картине максимально живую характеристику: отсутствие опыта играть — нам на пользу.

Бюджет

Наверно, самое сложное — найти баланс между качеством картины и затратами на ее создание. Важно использовать бесплатный или относительно недорогой ресурс: реквизит, локации и здания, автомобили, техническую поддержку или кейтеринг.

Единственное, на чем ни при каких обстоятельствах нельзя экономить (если не получается договориться о комбинированной оплате, в том числе и от прибыли), — это затраты на самое лучшее на рынке оборудование для кинопроизводства и затраты (если такие необходимы) на пересъемку необходимого количества дублей.

Важна также правильная работа над планированием съемочного процесса и понимание, что переработка команды на площадке в несколько часов может обойтись довольно дорого.